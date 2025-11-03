search
ΑΝΤ1: Θα πάει… σύννεφο το «Ράδιο αρβύλα» από σήμερα (3/11)

Πρεμιέρα σήμερα στις 20.00 έχει η εκπομπή «Ράδιο αρβύλα» στον ΑΝΤ1, η οποία εισέρχεται αισίως στον 19ο κύκλο μεταδόσεών της.

«Ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και “Πασοκτζή”, επιστρέφουν, όπως πάντα με τη χειμερινή ώρα, έτοιμοι να μας συντροφεύσουν με καυστική άποψη, γέλιο και νοσταλγία», ενημερώνει ο σταθμός, ενώ εκείνοι επιλέγουν να κρατούν «κλειστά τα χαρτιά» τους για το τι μπορεί να περιμένει τους τηλεθεατές.

Ωστόσο με τα τίζερ που ετοίμασαν αξιοποιώντας και «εργαλεία» Τεχνητής Νοημοσύνης δίνουν μια ιδέα του τι… τους περιμένει.

1 / 3