ΕΣΗΕΑ: Νέα 24ωρη απεργία στην ΑΥΓΗ

Θα αδειάσουν από δημοσιογράφους για μια ακόμη – πολλοστή – φορά τα γραφείο στην έντυπη και την ιντερνετική έκδοση της ΑΥΓΗΣ.
Η ΕΣΗΕΑ προκήρυξε 24ωρη απεργία για την Τετάρτη (5/11). Η κινητοποίηση θα αρχίσει στις 06.00 και θα ολοκληρωθεί την ίδια ώρα της Πέμπτης.
Τα αιτήματα των εργαζόμενων δημοσιογράφων στην ιστορική εφημερίδα είναι γνωστά και πάγια:
