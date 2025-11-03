search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 19:35
03.11.2025 18:55

ΕΣΗΕΑ: Νέα 24ωρη απεργία στην ΑΥΓΗ

03.11.2025 18:55
Θα αδειάσουν από δημοσιογράφους για μια ακόμη – πολλοστή – φορά τα γραφείο στην έντυπη και την ιντερνετική έκδοση της ΑΥΓΗΣ.

Η ΕΣΗΕΑ προκήρυξε 24ωρη απεργία για την Τετάρτη (5/11). Η κινητοποίηση θα αρχίσει στις 06.00 και θα ολοκληρωθεί την ίδια ώρα της Πέμπτης.

Τα αιτήματα των εργαζόμενων δημοσιογράφων στην ιστορική εφημερίδα είναι γνωστά και πάγια:

  • Άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών όλων των εργαζομένων στην εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ» και στην ιστοσελίδα «avgi.gr» τεσσάρων και πλέον μηνών καθώς και την αποπληρωμή όλων των παλαιών οφειλών
  • Δέσμευση του βασικού μετόχου ΣΥΡΙΖΑ για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του μηνός Νοεμβρίου 2025 και την ομαλοποίηση της καταβολής της μισθοδοσίας
  • Άμεση κατάθεση ολοκληρωμένου σχεδίου βιωσιμότητας από τον βασικό  μέτοχο ΣΥΡΙΖΑ που να  περιλαμβάνει ενημέρωση σχετικά με την εξεύρεση πόρων και χρηματοδότησης και 
  • Διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων δημοσιογράφων στην εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ» και στην ιστοσελίδα «avgi.gr», για τα οποία δεσμεύτηκε.

1 / 3