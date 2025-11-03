ΕΣΗΕΑ: Νέα 24ωρη απεργία στην ΑΥΓΗ

Θα αδειάσουν από δημοσιογράφους για μια ακόμη – πολλοστή – φορά τα γραφείο στην έντυπη και την ιντερνετική έκδοση της ΑΥΓΗΣ.

Η ΕΣΗΕΑ προκήρυξε 24ωρη απεργία για την Τετάρτη (5/11). Η κινητοποίηση θα αρχίσει στις 06.00 και θα ολοκληρωθεί την ίδια ώρα της Πέμπτης.

Τα αιτήματα των εργαζόμενων δημοσιογράφων στην ιστορική εφημερίδα είναι γνωστά και πάγια:

Άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών όλων των εργαζομένων στην εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ» και στην ιστοσελίδα «avgi.gr» τεσσάρων και πλέον μηνών καθώς και την αποπληρωμή όλων των παλαιών οφειλών

των δεδουλευμένων αποδοχών όλων των εργαζομένων στην εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ» και στην ιστοσελίδα «avgi.gr» και πλέον μηνών καθώς και την αποπληρωμή όλων των Δέσμευση του βασικού μετόχου ΣΥΡΙΖΑ για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του μηνός Νοεμβρίου 2025 και την ομαλοποίηση της καταβολής της μισθοδοσίας

αποδοχών του μηνός Νοεμβρίου 2025 και την ομαλοποίηση της καταβολής της μισθοδοσίας Άμεση κατάθεση ολοκληρωμένου σχεδίου βιωσιμότητας από τον βασικό μέτοχο ΣΥΡΙΖΑ που να περιλαμβάνει ενημέρωση σχετικά με την εξεύρεση πόρων και χρηματοδότησης και

από τον βασικό μέτοχο ΣΥΡΙΖΑ που να περιλαμβάνει ενημέρωση σχετικά με την εξεύρεση πόρων και χρηματοδότησης και Διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων δημοσιογράφων στην εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ» και στην ιστοσελίδα «avgi.gr», για τα οποία δεσμεύτηκε.

