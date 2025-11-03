Επέστρεψαν οι Ράδιο Αρβύλα: «Ένα κλαρίνο, μία Φεράρι και ένα σκάνδαλο είναι όλη η Ελλάδα»

Ένα άκρως… «ελληνικό» αφιέρωμα ετοίμασαν για τους τηλεθεατές οι συντελεστές του Ράδιο Αρβύλα, που επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες από τη συχνότητα του Αντ1.

Αντώνης Κανάκης, Γιάννης Σερβετάς και Χρήστος Κιούσης δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν την καυτή επικαιρότητα των ημερών, ανασύροντας ένα βίντεο που είχε δει προ εβδομάδων την επικαιρότητα,

Σε αυτό ο Αντώνης Κανάκης προσπαθεί να βρει την αρχή του «κουβαριού» στα δύσβατα «χωράφια» του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αυτή είναι κουνιάδα της Σεμερτζίδου, η οποία έκανε όλα αυτά που έκανε, και δείτε πόσο βαριά τους έπεσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε. Στο κλιπ, φαίνεται μία πλουμιστή τραγουδίστριαμπροστά από μία Φεράρι, με έναν μουσικάντη να παίζει κλαρίνο.

Το πρώτο σχόλιο του Αντώνη Κανάκη ήταν ανάλογο της επικαιρότητας: «Τι ακριβώς έγινε τώρα; Θα αρχίσω να χτυπάω το κεφάλι μου στο τραπέζι. Ένα κλαρίνο, μία Φεράρι και ένα σκάνδαλο είναι όλη η Ελλάδα».

Διαβάστε επίσης:

Αλλαγές στις ισορροπίες τηλεθέασης του σαββατοκύριακου (1,2/11)

Ανατροπή στη μοιρασιά της τηλεθέασης των καναλιών το Σαββατοκύριακο (1,2/11)

ΕΣΗΕΑ: Νέα 24ωρη απεργία στην ΑΥΓΗ