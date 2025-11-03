search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 22:49
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 21:20

Επέστρεψαν οι Ράδιο Αρβύλα: «Ένα κλαρίνο, μία Φεράρι και ένα σκάνδαλο είναι όλη η Ελλάδα»

03.11.2025 21:20
kanakis radio arvyla – new

Ένα άκρως… «ελληνικό» αφιέρωμα ετοίμασαν για τους τηλεθεατές οι συντελεστές του Ράδιο Αρβύλα, που επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες από τη συχνότητα του Αντ1.

Αντώνης Κανάκης, Γιάννης Σερβετάς και Χρήστος Κιούσης δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν την καυτή επικαιρότητα των ημερών, ανασύροντας ένα βίντεο που είχε δει προ εβδομάδων την επικαιρότητα,

Σε αυτό ο  Αντώνης Κανάκης προσπαθεί να βρει την αρχή του «κουβαριού» στα δύσβατα «χωράφια» του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αυτή είναι κουνιάδα της Σεμερτζίδου, η οποία έκανε όλα αυτά που έκανε, και δείτε πόσο βαριά τους έπεσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε. Στο κλιπ, φαίνεται μία πλουμιστή τραγουδίστριαμπροστά από μία Φεράρι, με έναν μουσικάντη να παίζει κλαρίνο.

Το πρώτο σχόλιο του Αντώνη Κανάκη ήταν ανάλογο της επικαιρότητας: «Τι ακριβώς έγινε τώρα; Θα αρχίσω να χτυπάω το κεφάλι μου στο τραπέζι. Ένα κλαρίνο, μία Φεράρι και ένα σκάνδαλο είναι όλη η Ελλάδα».

Διαβάστε επίσης:

Αλλαγές στις ισορροπίες τηλεθέασης του σαββατοκύριακου (1,2/11)

Ανατροπή στη μοιρασιά της τηλεθέασης των καναλιών το Σαββατοκύριακο (1,2/11)

ΕΣΗΕΑ: Νέα 24ωρη απεργία στην ΑΥΓΗ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vorizia makeleio 8876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Εντάλματα σύλληψης για τα τρία αδέρφια – Άφαντος ο βαρύς οπλισμός – Έρευνες με drones σε βουνά και σπίτια

astynomia-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο συλλήψεις για τη σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση στο Μίσιγκαν – Οι διασυνδέσεις των υπόπτων με το Ισλαμικό Κράτος

mick-jagger
LIFESTYLE

Μικ Τζάγκερ: Στα Χανιά ο θρυλικός frontman των Rolling Stones – Τι είπε για τα Γλυπτά του Παρθενώνα (Photos)

larissa
ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις τραυματίες μετά από μετωπική σύγκρουση στη Λάρισα

usa-snap
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τσεκουρεμένη κατά το ήμισυ η επισιτιστική βοήθεια για 42 εκατ. πολίτες, λόγω του shutdown 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

openrealview
MEDIA

Open: Και βραδινό τοκ σόου με τέσσερις παρουσιάστριες - Πρεμιέρα σήμερα

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Έρχεται ο «Λευκός Τειρεσίας»- Ποιους αφορά, καμπανάκι για τα ληξιπρόθεσμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 22:45
vorizia makeleio 8876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Εντάλματα σύλληψης για τα τρία αδέρφια – Άφαντος ο βαρύς οπλισμός – Έρευνες με drones σε βουνά και σπίτια

astynomia-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Δύο συλλήψεις για τη σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση στο Μίσιγκαν – Οι διασυνδέσεις των υπόπτων με το Ισλαμικό Κράτος

mick-jagger
LIFESTYLE

Μικ Τζάγκερ: Στα Χανιά ο θρυλικός frontman των Rolling Stones – Τι είπε για τα Γλυπτά του Παρθενώνα (Photos)

1 / 3