«Ράδιο Αρβύλα»: Πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 με… καταμέτρηση προβάτων

Οι συνήθεις – τηλεοπτικά – ύποπτοι από τη Θεσσαλονίκη, Αντώνης Κανάκης, Γιάννης Σερβετάς, Χρήστος Κιούσης, Κωστάκης και «Πασοκτζής», δίνουν πρόγευση για την πρεμιέρα του «Ράδιο Αρβύλα», η οποία είναι προγραμματισμένη για την παραπάνω Δευτέρα 3 Νοεμβρίου.

Οι τρεις εμφανίζονται… κοστουμάτοι και σαν άλλοι κομματάρχες φροντίζουν τα «δικά τους» παιδιά, που υποδύονται ο Κωστάκης και ο Πασοκτζής οι οποίοι εμφανίζονται σαν κτηνοτρόφοι και «τσιμπάνε» επιδοτήσεις για πρόβατα ενώ έχουν από… κανένα έως ελάχιστες δεκάδες, όπως φαίνεται και στο επίμαχο βίντεο που ανέβασαν για να προαναγγείλουν την πρεμιέρα της εκπομπής και την ανανέωση της συνεργασίας με τον ΑΝΤ1 η οποία περιλαμβάνει επίσης τις εκπομπές «Boomers» και «Vinylio».

