search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 10:46
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 10:02

«Ράδιο Αρβύλα»: Πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 με… καταμέτρηση προβάτων

21.10.2025 10:02
radio_arvila_new

Οι συνήθεις – τηλεοπτικά – ύποπτοι από τη Θεσσαλονίκη, Αντώνης Κανάκης, Γιάννης Σερβετάς, Χρήστος Κιούσης, Κωστάκης και «Πασοκτζής», δίνουν πρόγευση για την πρεμιέρα του «Ράδιο Αρβύλα», η οποία είναι προγραμματισμένη για την παραπάνω Δευτέρα 3 Νοεμβρίου.

Οι τρεις εμφανίζονται… κοστουμάτοι και σαν άλλοι κομματάρχες φροντίζουν τα «δικά τους» παιδιά, που υποδύονται ο Κωστάκης και ο Πασοκτζής οι οποίοι εμφανίζονται σαν κτηνοτρόφοι και «τσιμπάνε» επιδοτήσεις για πρόβατα ενώ έχουν από… κανένα έως ελάχιστες δεκάδες, όπως φαίνεται και στο επίμαχο βίντεο που ανέβασαν για να προαναγγείλουν την πρεμιέρα της εκπομπής και την ανανέωση της συνεργασίας με τον ΑΝΤ1 η οποία περιλαμβάνει επίσης τις εκπομπές «Boomers» και «Vinylio».

Διαβάστε επίσης:

Το Τρίτο τιμά τον άνθρωπο που το έκανε να «ανθίσει» – Μεγάλο αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι

Το «The Voice of Greece» κατάφερε νταμπλ υψηλής τηλεθέασης το σαββατοκύριακο (18-19/10)

ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Νέα 48ωρη απεργία από αύριο στην ΑΥΓΗ – Στάσεις εργασίας στον ΚΟΚΚΙΝΟ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marina-stavraki-new
LIFESTYLE

Μαρίνα Σταυράκη: «Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν ως καθηγήτρια – Έχω σκηνές λατρείας» (Video)

marinakis_doukas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Απάντηση Δούκα σε Μαρινάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Μέχρι τέλους»

thilasmos
ΥΓΕΙΑ

Οι γυναίκες που έχουν θηλάσει έχουν μεγαλύτερα ποσοστά προστασίας κατά του καρκίνου του μαστού

vouli-olomeleia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Με ένσταση αντισυνταγματικότητας και ονομαστική ψηφοφορία η μάχη στη Βουλή

floridis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο παραλήρημα Φλωρίδη με επίθεση κατά Ρούτσι: Η Δικαιοσύνη εκβιάστηκε – Ξεκίνησε απεργία πείνας χωρίς να έχει υποβάλει αίτημα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 10:46
marina-stavraki-new
LIFESTYLE

Μαρίνα Σταυράκη: «Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν ως καθηγήτρια – Έχω σκηνές λατρείας» (Video)

marinakis_doukas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Απάντηση Δούκα σε Μαρινάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Μέχρι τέλους»

thilasmos
ΥΓΕΙΑ

Οι γυναίκες που έχουν θηλάσει έχουν μεγαλύτερα ποσοστά προστασίας κατά του καρκίνου του μαστού

1 / 3