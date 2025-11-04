Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Γενέθλια στο πλατό για τον δημοσιογράφο – Η έκπληξη που του ετοίμασαν οι συνεργάτες του (Video)

Τα γενέθλιά του στο στούντιο του «Κοινωνία Ώρα MEGA» γιόρτασε το πρωί της Τρίτης (4/11) ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, καθώς οι συνεργάτες του δημοσιογράφου του ετοίμασαν μια τούρτα-έκπληξη στην έναρξη της εκπομπής.

«4 του Νοέμβρη σήμερα και ποιος γιορτάζει, ρε παιδιά; Χρόνια πολλά! Να σε χαιρόμαστε! Βάλτε και τα πυροτεχνήματα!» είπε η Ανθή Βούλγαρη, δίνοντας τις θερμές ευχές στον συνάδελφό της.

«Πόσο γίνεσαι, καλέ;», τον ρώτησε χαριτολογώντας, με τον ίδιο να… αποφεύγει πλαγίως να απαντήσει αρχικά.

«Κλείνω τα 62 και μπαίνω στα 63. Όλος ο κόσμος να είναι καλά και να γιορτάζει τα γενέθλιά του με υγεία, αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά, που μας δίνει δραστηριότητα» είπε λίγο αργότερα, ευχαριστώντας τους συνεργάτες του για την έκπληξη.

Διαβάστε επίσης:

Επέστρεψαν οι Ράδιο Αρβύλα: «Ένα κλαρίνο, μία Φεράρι και ένα σκάνδαλο είναι όλη η Ελλάδα»

Αλλαγές στις ισορροπίες τηλεθέασης του σαββατοκύριακου (1,2/11)

Ανατροπή στη μοιρασιά της τηλεθέασης των καναλιών το Σαββατοκύριακο (1,2/11)