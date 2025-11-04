search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025
04.11.2025

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Γενέθλια στο πλατό για τον δημοσιογράφο – Η έκπληξη που του ετοίμασαν οι συνεργάτες του (Video)

04.11.2025 08:19
chasapopoulos-new

Τα γενέθλιά του στο στούντιο του «Κοινωνία Ώρα MEGA» γιόρτασε το πρωί της Τρίτης (4/11) ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, καθώς οι συνεργάτες του δημοσιογράφου του ετοίμασαν μια τούρτα-έκπληξη στην έναρξη της εκπομπής.

«4 του Νοέμβρη σήμερα και ποιος γιορτάζει, ρε παιδιά; Χρόνια πολλά! Να σε χαιρόμαστε! Βάλτε και τα πυροτεχνήματα!» είπε η Ανθή Βούλγαρη, δίνοντας τις θερμές ευχές στον συνάδελφό της.

«Πόσο γίνεσαι, καλέ;», τον ρώτησε χαριτολογώντας, με τον ίδιο να… αποφεύγει πλαγίως να απαντήσει αρχικά.

«Κλείνω τα 62 και μπαίνω στα 63. Όλος ο κόσμος να είναι καλά και να γιορτάζει τα γενέθλιά του με υγεία, αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά, που μας δίνει δραστηριότητα» είπε λίγο αργότερα, ευχαριστώντας τους συνεργάτες του για την έκπληξη.

cate-blanchett-new
LIFESTYLE

Κέιτ Μπλάνσετ: Στη Μεσσηνία για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας

fysiko-aerio-gaz-1-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομοτηνή: Εγκαινιάζεται σήμερα ο σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου

kakopoiisi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: 22χρονος επιτέθηκε στη 19χρονη πρώην σύντροφό του

giorgosgogos
MEDIA

Πέθανε στα 45 του ο δημοσιογράφος Γιώργος Γκόγκος

trolei_fotia_eurok_2299778.jpg
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

orca_falaina_0806_1460-820_2_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

1 / 3