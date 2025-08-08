search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 11:37
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2025 09:30

Kοινωνία Ώρα Mega: Φασουλάκη και Καραβάλτσιου στην παρουσίαση από 11/08

08.08.2025 09:30
fasoulaki-karavaltsiou_mega

Η Σοφία Φασουλάκη και η Βελίκα Καραβάλτσιου αναλαμβάνουν τα ηνία της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» που συνεχίζει να μεταδίδεται καθημερινά παρουσιάζοντας όλες τις φλέγουσες τις εξελίξεις της επικαιρότητας.

Καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι έμπειροι δημοσιογράφοι που ανήκουν στο δυναμικό του «Μεγάλου Καναλιού» παίρνουν διαδοχικά τη σκυτάλη της εκπόμπης, όπως γίνεται κάθε χρόνο τέτοια περίοδο. Ήρθε, λοιπόν, η σειρά της Σοφίας Φασουλάκη και της Βελίκας Καραβάλτσιου, οι οποίες θα βρίσκονται στην παρουσίαση της «Κοινωνίας Ώρα MEGA» από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025.

Η ανακοίνωση του Mega

«Η “Κοινωνία Ώρα MEGA” συνεχίζει με αδιάκοπο ρυθμό και αυτό το καλοκαίρι, προσφέροντας καθημερινά, από τις 06:00 το πρωί, ενημέρωση υψηλού επιπέδου και πλήρη εικόνα των εξελίξεων στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, η εκπομπή αποκτά νέα δυναμική, με τη Σοφία Φασουλάκη και τη Βελίκα Καραβάλτσιου να αναλαμβάνουν την παρουσίαση. Δύο έμπειρες δημοσιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μεταφέρουν στο τηλεοπτικό κοινό τα νέα της επικαιρότητας, με διεισδυτική ματιά και σύγχρονη προσέγγιση.

Το πρωινό ενημερωτικό magazino του MEGA συνδυάζει αρμονικά την κάλυψη των σημαντικών γεγονότων με τις απαραίτητες “ανάσες”, ώστε κάθε ημέρα να ξεκινά με θετική ενέργεια και την ολοκληρωμένη πληροφόρηση που χρειάζονται οι τηλεθεατές», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του σταθμού.

Διαβάστε επίσης:

Φαίη Σκορδά: Επιστρέφει τον Σεπτέμβριο με το Buongiorno – Η ημερομηνία της πρεμιέρας

Άγονος ο διαγωνισμός για τους αγώνες των Μουντιάλ 2026 και 2030

Η Παραλία με διπλή υποψηφιότητα στα Seoul International Drama Awards 2025

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

kriti
TRAVEL

Καλοκαίρι στην Κρήτη: Αμέτρητες ομορφιές και αμέτρητες γεύσεις στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026

canadair_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

aftokinita-ferry-boat
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς να προστατέψετε το αυτοκίνητό σας από από χτυπήματα στο γκαράζ του πλοίου

cameron-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Τζέιμς Κάμερον: Κλιματική αλλαγή, πυρηνικά όπλα και υπερ-νοημοσύνη είναι οι τρεις απειλές που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία του Αντώνη Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του Λένα και πώς «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 11:37
titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

kriti
TRAVEL

Καλοκαίρι στην Κρήτη: Αμέτρητες ομορφιές και αμέτρητες γεύσεις στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026

canadair_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

1 / 3