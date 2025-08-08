Kοινωνία Ώρα Mega: Φασουλάκη και Καραβάλτσιου στην παρουσίαση από 11/08

Η Σοφία Φασουλάκη και η Βελίκα Καραβάλτσιου αναλαμβάνουν τα ηνία της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» που συνεχίζει να μεταδίδεται καθημερινά παρουσιάζοντας όλες τις φλέγουσες τις εξελίξεις της επικαιρότητας.

Καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι έμπειροι δημοσιογράφοι που ανήκουν στο δυναμικό του «Μεγάλου Καναλιού» παίρνουν διαδοχικά τη σκυτάλη της εκπόμπης, όπως γίνεται κάθε χρόνο τέτοια περίοδο. Ήρθε, λοιπόν, η σειρά της Σοφίας Φασουλάκη και της Βελίκας Καραβάλτσιου, οι οποίες θα βρίσκονται στην παρουσίαση της «Κοινωνίας Ώρα MEGA» από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025.

Η ανακοίνωση του Mega

«Η “Κοινωνία Ώρα MEGA” συνεχίζει με αδιάκοπο ρυθμό και αυτό το καλοκαίρι, προσφέροντας καθημερινά, από τις 06:00 το πρωί, ενημέρωση υψηλού επιπέδου και πλήρη εικόνα των εξελίξεων στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, η εκπομπή αποκτά νέα δυναμική, με τη Σοφία Φασουλάκη και τη Βελίκα Καραβάλτσιου να αναλαμβάνουν την παρουσίαση. Δύο έμπειρες δημοσιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μεταφέρουν στο τηλεοπτικό κοινό τα νέα της επικαιρότητας, με διεισδυτική ματιά και σύγχρονη προσέγγιση.

Το πρωινό ενημερωτικό magazino του MEGA συνδυάζει αρμονικά την κάλυψη των σημαντικών γεγονότων με τις απαραίτητες “ανάσες”, ώστε κάθε ημέρα να ξεκινά με θετική ενέργεια και την ολοκληρωμένη πληροφόρηση που χρειάζονται οι τηλεθεατές», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του σταθμού.

