Ανατροπή στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών – Πρώτο το Mega τη Δευτέρα (3/11)

Σαν να έσπασε το «ρόδι» της τηλεθέασης το Mega με την πρωτιά τηλεθέασης της Δευτέρας, κατάφερε ένα σερί τριών διαδοχικών ημερών στην κορυφή των επιλογών του κοινού που συντονίζεται στα δέκα κανάλια εθνικής εμβέλειας, σύμφωνα με τη Nielsen.

Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Ο τηλεοπτικός σταθμός της Καλλιθέας κατάφερε στην έναρξη της εβδομάδας επίδοσης ελάχιστα κάτω από το 16%. Την προηγούμενη φορά που το Mega είχε αποσπάσει μερίδιο άνω του 15% ήταν στις 22 Σεπτεμβρίου, στην έναρξη της νέας τηλεοπτικής περιόδου (15,5%).

Επίσης «έσπασε» το σερί του Alpha o οποίος από την αρχή του Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα με Παρασκευή εμφανιζόταν πρώτος στις τηλεπροτιμήσεις.

Με την ετυμηγορία της Nielsen φαίνεται ότι το «βαρόμετρο» τηλεθέασης του Mega, το prime time του, με το σετ σειρών «Μια νύχτα μόνον» και «Η γη της ελιάς» συνέβαλε στην συνολική επίδοση του η οποία ως κάποιο βαθμό πιστώνεται επίσης και στην απογευματινή ζώνη εκπομπών – ιδίως στο«Live news».

Στην περιοχή άνω του 14% διαμορφώθηκε η δυναμική του Alpha, με αξιοσημείωτο διψήφιο μερίδιο «μπήκε» στην εκκίνηση του εβδομαδιαίου ανταγωνισμού ο ΑΝΤ1, ενώ άνω του 9% κινήθηκαν οι Star και ΣΚΑΪ με κόντρα μεταξύ τους για το ποιος θα ήταν τέταρτος.

Προφανώς και επικράτησαν ανοδικές τάσεις σε γενικές γραμμές, έπειτα από το σαββατοκύριακο και φαίνεται ότι εκείνοι, οι οποίοι κινήθηκαν σε επιλογές πέραν των καθιερωμένων καναλιών μέσα στο γουίκεντ, «επανασυνδέθηκαν» τη Δευτέρα.

