«Stranger Things»: Η στιγμή που θα «σκάσει» ο 5ος κύκλος στο Netflix πλησιάζει – To επόμενο «βήμα» των δημιουργών της (videos)

«Όταν τελειώνει μια σεζόν, υπάρχει πάντα το δίχτυ ασφαλείας του “Ω, θα επιστρέψουμε σε αυτούς τους χαρακτήρες”», έχει να θυμάται ο Ρος Ντάφερ για προηγούμενους κύκλους της σειράς «Stranger Things», μιλώντας στο Variety. «Αυτό θα είναι το πιο δύσκολο πράγμα στο οποίο θα πρέπει να προσαρμοστούμε, όταν έρθει η 1η Ιανουαρίου και θα σκεφτούμε “Ω, δεν το έχουμε αυτό!”», αναφερόμενος στο «τέλος εποχής».

Οι τελευταίοι μήνες ήταν γλυκόπικροι για τον Ματ και τον Ρος Ντάφερ, τους δίδυμους δημιουργούς της θρυλικής σειράς «Stanger Things» που μεταμόρφωσε το Netflix σε αυτό που είναι σήμερα.

Η συνδρομητική πλατφόρμα ανέπτυξε το πλέον ισχυρό τμήμα καταναλωτικών προϊόντων της χάρη στη σειρά και έχει συνεργαστεί με μάρκες όπως η Nike, η Coca-Cola, η Lego και η Williams Sonoma για την προώθησή της. Η Funko, ο πρώτος συνεργάτης με άδεια εμπορικής αξιοποίησης της σειράς, έχει πουλήσει το εκπληκτικό νούμερο των 14 εκατ. συλλεκτικών φιγούρων Pop, συμπεριλαμβανομένου 1 εκατ. Demogorgons, σύμφωνα με το Netflix.

Τα εμπορικά προϊόντα δεν είναι η μόνη προέκταση της μάρκας: το -θεατρικό- prequel «Stranger Things: The First Shadow» παίζεται στο West End (από τον Δεκέμβριο του 2023) και στο Broadway (από τον Απρίλιο) και έχει κερδίσει δύο βραβεία Olivier και τρία βραβεία Tony.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Netflix αναμένει η σειρά να κυριαρχήσει την περίοδο των εορτών: τα πρώτα τέσσερα επεισόδια θα προβληθούν την Ημέρα των Ευχαριστιών, τα επόμενα τρία τα Χριστούγεννα και το φινάλε την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Με μία έννοια ολοκληρώνονται κύκλοι ζωής και όχι μόνον των επεισοδίων. Το πρώτο επεισόδιο της εμβληματικής σειράς βγήκε στον αέρα στην αποκαλούμενη Peak TV -τη χρυσή εποχή της τηλεόρασης με χαρακτηριστικό το πρωτότυπο περιεχόμενο-, το 2016. Το τελευταίο θα μεταδοθεί λίγο πριν από την «αυγή» του 2026. Πίσω στο 2016 Ρος και Ματ ήταν απλοί -παγκοσμίως άγνωστοι– 30άρηδες. Σήμερα σχεδόν στα 41 τους, παραμένουν νέοι, αλλά είναι διάσημοι.

«Έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση και γνώσεις από ό,τι είχαμε τότε», λέει ο Ματ στο Variety, παίρνοντας βαθιά ανάσα. «Αλλά τώρα υπάρχουν όλες αυτές οι πρόσθετες πιέσεις. Νιώθεις σαν να υπάρχει το Μάτι του Σάουρον πάνω σου, πολύς κόσμος να σε παρακολουθεί, πολλές προσδοκίες. Ξοδεύονται πολλά χρήματα».

Και είναι αλήθεια. Για παράδειγμα το κόστος παραγωγής επεισοδίου της σειράς κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο για τον κόσμο των αμερικανικών ΜΜΕ ιστότοπο Puck, τον οποίο επικαλείται το Variety.

Η συμφωνία των Ντάφερς με την Paramount, έρχεται ακριβώς τη στιγμή που το Netflix ετοιμάζεται να εντείνει την παγκόσμια καμπάνια για τη σειρά τους, καθιστώντας τη στιγμή της «τελείας» ακόμα πιο δραματική.

Εξακολουθούν να έχουν δουλειές στη μόνη επαγγελματική στέγη που έχουν γνωρίσει ως τώρα, συμπεριλαμβανομένης (μεταξύ άλλων) μιας ακόμη ακαθόριστης σειράς spin-off του «Stranger Things». Αλλά όταν η συμφωνία τους με το Netflix λήξει τον Απρίλιο, οι Ντάφερς θα εγκαταλείψουν την «τρελή δημιουργική ελευθερία που έχουμε στη Netflix», λέει ο Ματ, για ένα ανοιχτό μέλλον που δεν θα διέπεται από αλγόριθμους streaming ούτε θα καθορίζεται από την μοναδική και ξεχωριστή επιτυχία τους.

Οι Ντάφερς τονίζουν ότι δεν είχαν σκοπό να σταματήσουν, αλλά καθώς συζητούσαν το μέλλον τους κατά τη διάρκεια της παραγωγής της 5ης σεζόν, συνειδητοποίησαν ότι αυτό που ήθελαν περισσότερο δεν ήταν να δημιουργήσουν και να σκηνοθετήσουν μια άλλη σειρά. Ήταν να κάνουν την πρώτη τους ταινία που θα προβληθεί στους κινηματογράφους.

Σήμερα έχουν στα χέρια τους ένα επικερδές συμβόλαιο με την Paramount, τετραετούς διάρκειας, για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με την δική τους εταιρεία παραγωγής «Upside Down Pictures» και προετοιμάζονται να γίνουν οι νέοι «πρίγκιπες» του Χόλιγουντ.

Για την ιστορία η σειρά «Stranger Things» έχει φτάσει στο Top 10 του Netflix και στις 93 χώρες που μετρά η εταιρεία. Η 4η σεζόν ήταν η πρώτη αγγλόφωνη σειρά που ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο ώρες streaming στην πλατφόρμα και συνεχίζει να είναι ο τρίτος πιο δημοφιλής αγγλόφωνος τηλεοπτικός τίτλος του Netflix. Στον 5ο κύκλο εργάστηκαν συνολικά 2.800 άνθρωποι.

