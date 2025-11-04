NETFLIX: Ανέβασε το πρώτο τρέιλερ του νέου κύκλου της θρυλικής «Sesame Street» (Video)

Η πρωτοπόρος OTT Netflix μόλις τη Δευτέρα ανέβασε το πρώτο τρέιλερ για την πρώτη – υπο την «ομπρέλα» της – σεζόν της θρυλικής «Sesame Street» (γνωστή στην Ελλάδα ως «Άνοιξε σουσάμι»).

Αγαπημένοι χαρακτήρες όπως ο Elmo και ο Cookie Monster θα επιστρέψουν στο «Sesame Street», μαζί με διάσημους – ως είθισται – καλεσμένους. Στην πρεμιέρα θα φιλοξενηθούν η τραγουδίστρια Miley Cyrus και τον πρωταθλητή NASCAR Bubba Wallace.

Τα πρώτα επεισόδια της εκπομπής θα κυκλοφορήσουν όχι μόνον στο Netflix αλλά και στο δημόσιο PBS KIDS τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ακριβώς στην 56η επέτειο της τηλεοπτικής μετάδοσης του «Sesame Street» (πρωτοεμφανίστηκε στις 10 Νοεμβρίου 1969 στο PBS) .

Η νέα σεζόν θα βγεί στον «αέρα» σε τρεις φάσεις. Για τους Αμερικανούς φανατικούς από το πρώτο «σπίτι» της δημοφιλούς σειράς, το PBS δηλαδή, για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται δωρεάν, χωρίς να μεσολαβούν μήνες αναμονής.

Ταυτόχρονα η ψηφιακή πλατφόρμα περιεχομένου διαρκούς ροής ανακοίνωσε ότι μαζί με την – ανασχεδιασμένη – επετειακή σεζόν της εμβληματικής σειράς θα φιλοξενήσει ορισμένα προηγούμενα επεισόδια, συνολικής διάρκειας 90 ωρών.

Τον περασμένο Μάιο τα δικαιώματα διανομής και μετάδοσης της θρυλικής-εκπαιδευτικής- παιδικής σειράς (και για μεγάλους όμως) σειράς «Sesame Street» πέρασαν στο Netflix από την Warner Bros Discovery. Το νέο είχε κάνει γνωστό η μη κερδοσκοπική-μαμα- εταιρία Sesame Workshop.

Ο παγκόσμιος πρωταγωνιστής στις OTT εξασφάλισε τα δικαιώματα έπειτα από τη λήξη συνεργασίας της Sesame Whorkshop με την Warner Bros Discovery, μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας της, Max, στα τέλη του 2024. Όμως κάποια επεισόδια της σειράς θα είναι διαθέσιμα στο Maxμέχρι το 2027.

Στο μεταξύ ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τράμπ, νωρίτερα μέσα στο 2025 αποφάσισε να κλείσει την κάνουλα χρηματοδότησης στο PBS και το NPR κατηγορώντας τα δημόσια μέσα ενημέρωσης ότι συμμετείχαν σε «προκατειλημμένη και κομματική κάλυψη ειδήσεων».

Μάλιστα ο κυβερνητικός φορέας Corporation for Public Broadcasting, ο οποίος υποστηρίζει τους δύο ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, από καιρό έχει ενημερώσει τον τερματισμό της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης εκπομπών για παιδιά, συμπεριλαμβανομένου του «Sesame Street», σύμφωνα με αμερικανικά και διεθνή ΜΜΕ. Μένει να φανεί από εδώ και έπειτα αν εφαρμοστούν στο ακέραιο οι δραματικές εξαγγελίες για τα δημόσια ΜΜΕ των ΗΠΑ που πιθανόν να επηρεάσουν και την μετάδοση επεισοδίων της «Sesame Street» από της δημόσιες τηλεσυχνότητες της χώρας.

