Στα σκαριά «deal» της Warner Bros Discovery με το Netflix για την παραχώρηση τίτλων του HBO

Δύο βαριά ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος και της οικειακής θέασης είναι σε συζητήσεις για συνεργασία. Warner Bros Discovery και Netflix τα λένε μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα. Όχι του στιλ «τι κάνετε, πως είστε, τα παιδιά στο σπίτι, όλα καλά;» και τέτοια, αλλά σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Αυτό που πριν από μερικά χρόνια ήταν αδιανόητο, συμβαίνει. Η αντιπαλότητα των δύο εταιρειών τεκμηριωμένη. «Ανάγκα και θεοί πείθονται». Στην προκειμένη περίπτωση η WBD έχει να «παλέψει» με ένα μεγάλο χρέος και ο διευθύνων σύμβουλος της Ντέιβιντ Ζάσλαβ έχει εμφανιστεί αποφασισμένος να κάνει τα πάντα -ή σχεδόν τα πάντα- για να κλείσει η «μαύρη τρύπα» στα οικονομικά του χολιγουντιανού κολοσσού.

Η είδηση ότι η WBD συζητά με το Netflix για να παραχωρήσει τίτλους του HBO εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, ωστόσο αποτελεί την επιτομή του πόσο ριζικά μπορεί να αλλάξει το «παιχνίδι» στο πεδίο του streaming από τη μια στιγμή στην άλλη.

Τα «τείχη» μεταξύ των «αντίπαλων στρατοπέδων» αρχίζουν να γκρεμίζονται και οι καθιερωμένοι παίκτες στο χώρο του σινεμά και της τηλεόρασης προσπαθούν με κάθε τρόπο να καταστήσουν τις συνδρομητικές υπηρεσίες τους κερδοφόρες.

Η WBD έκανε το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Απέσυρε δεκάδες τίτλους από την θυγατρική συνδρομητική πλατφόρμα της, HBO Max, για να τους παραχωρήσει σε πλατφόρμες διαρκούς περιεχομένου χωρις διαφημίσεις όπως το Netflix.

Το «πετράδι» που έγινε εργαλείο

Ο κατάλογος του HBO, ο οποίος ως πρόσφατα λογιζόταν ως το πετράδι στο στέμμα της συνδρομητικής πλατφόρμας HBO Max (και πλέον Max σκέτο) της WBD, μετεξελίχθηκε σε ένα ακόμη εργαλείο στα χέρια του επικεφαλής της επιχείρησης για όσο το δυνατόν περισσότερες ελεύθερες ταμιακές ροές από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Στο «deal» υπάρχει τουλάχιστον ένα «αλλά». Σύμφωνα με τους όρους της επικείμενης συμφωνίας το Netflix δεν θα παραλάβει τίτλους παραγωγής «πρώτης γραμμής» που ήδη «τρέχουν» από το HBO, όπως για παράδειγμα το «House of Dragon» ή το «The last of us», αλλά πλήρης σειρές, που έχουν βγει στον αέρα στο πρόσφατο παρελθόν, όπως για παράδειγμα η δραματική – κωμική σειρά «Insecure» των Ίσα Ρέι – Λάρι Γουίλμορ η οποία ολοκληρώθηκε το 2021, έπειτα από πέντε σεζόν στο HBO.

Η συμφωνία, εφόσον οριστικοποιηθεί, δεν διαφέρει πολύ, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, με εκείνη που έκλεισε η HBO για την παραχώρηση αδειών προβολής για σειρές στο Amazon Prime Video τις χαλεπές ημέρες του 2014. Εκείνη η συμφωνία περιελάμβανε τίτλους όπως οι «The Sopranos» και «The wire», καθώς και κάποιες -τότε- τρέχουσες σειρές, όπως το «Girls» και το «Veep». Είχε όμως κρατήσει το «Game of Thrones» αποκλειστικά στο HBO.

Σε δεύτερη ανάγνωση, η παραχώρηση περιεχομένου του HBO στο Netflix -«νούμερο 1» αντίπαλο του WBD στον πόλεμο των ιντερνετικών συνδρομητικών υπηρεσιών ροής- δεν είναι επιχειρηματικά αθώος όσο μοιάζει.

Παρατηρητές των εξελίξεων στη σκακιέρα της οπτικοακουστικής βιομηχανίας και της οικιακής ψυχαγωγίας ερμηνεύουν την κίνηση αυτή ως έμμεση παραδοχή της Warner Bros Discovery, τελικά, να μην μπορεί να ανταγωνιστεί το Netflix, τουλάχιστον στην παρούσα οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η WBD.

Διαβάστε επίσης:

Ρόδος: Η στιγμή που η φωτιά απειλεί το συνεργείο της ΕΡΤ – Συγκλονιστικό βίντεο

ΕΡΤ1: Τα γυρίσματα στα «Σύρματα» και το πρώτο τρέιλερ της κωμικής σειράς

Φωτιές και καύσωνας «μαγνήτες» τηλεθέασης το Σαββατοκύριακο