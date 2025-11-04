Πέθανε στα 45 του ο δημοσιογράφος Γιώργος Γκόγκος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Θλίψη στη Ζάκυνθο για τον του αιφνίδιο θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Γκόγκου.
Ο δημοσιογράφος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 45 ετών, από τη ζωή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Ζακύνθου τον κρατήσουν στη ζωή.
Τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στο ραδιόφωνο Prisma 90,2 ενώ είχε συνεργαστεί επί σειρά ετών με την εφημερίδα ΗΜΕΡΑ ,τον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΖ και αργότερα με το ΙΟΝΙΑΝ.
