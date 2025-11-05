search
05.11.2025 11:11

Ζοχράν Μαμντάνι: Το… ανεπανάληπτο πρωτοσέλιδο της New York Post – «Το ΚΟΚΚΙΝΟ Μήλο» (Photo)

05.11.2025 11:11
post_mamdani_new

Στη δεκαετία του 1940 και του 1950 στις ΗΠΑ επικρατούσε ο λεγόμενος «Κόκκινος Φόβος» (Red Scare), ένα είδος υστερίας, ότι η τότε ΕΣΣΔ θα επηρεάσει το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα στην Αμερική, η οποία θα περάσει στον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό.

Μια ιδέα για το κλίμα που επικρατούσε τότε μπορεί κάποιος να πάρει με το σημερινό πρωτοσέλιδο της υπερσυντηρητικής (και σκανδαλοθηρικής) εφημερίδας New York Post, μετά τη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στις δημαρχιακές εκλογές για το «Μεγάλο Μήλο», όπως ονομάζεται η μεγαλούπολη. Το οποίο είναι κάπως έτσι:

Και σφυροδρέπανα. Και αναφορές στο Μαρξ. Και λογοπαίγνιο με το «Μεγάλο Μήλο», που η εφημερίδα πλέον ονομάζει «Κόκκινο Μήλο», με γραμματοσειρά που να παραπέμπει στο κυριλλικό αλφάβητο. Και ο επιθετικός προσδιορισμός «σοσιαλιστής» για τον Μαμντάνι… Όλα τα χαρακτηριστικά του «Red Scare» είναι μαζεμένα σε ένα πρωτοσέλιδο.

Είναι προφανές ότι τα συντηρητικά ΜΜΕ στις ΗΠΑ δεν θα χάσουν χρόνο να επιτεθούν στον 111ο δήμαρχο της Νέας Υόρκης και ότι οι επιθέσεις αυτές θα έχουν πολλά «ψυχροπολεμικά» χαρακτηριστικά.

