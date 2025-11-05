MEGA: Χωρίς «Φως στο Τούνελ» την Παρασκευή εκτάκτως – Δύσκολες στιγμές για την Αγγελική Νικολούλη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η θρυλική εκπομπή «Φως στο Τουνελ» θα… απουσιάσει εκτάκτως αυτή την Παρασκευή από το πρόγραμμα του Mega.
Η «ψυχή» της εκπομπής, η Αγγελική Νικολούλη βιώνει δύσκολες στιγμές καθώς έχασε την δική της «ψυχή». Η μητέρα της έφυγε από τη ζωή και ο τελευταίος αποχαιρετισμός είναι σήμερα, στον Πύργο Ηλείας.
Ο σταθμός διαφοροποίησε το πρόγραμμα της Παρασκευής ως ένδειξη συμπαράστασης στην Αγγελική Νικολούλη και εκτάκτως στη θέση του «Τούνελ», στις 23:20 θα προβληθεί η ελληνική ταινία «Μικροί και μεγάλοι εν δράσει».
