MEGA: Χωρίς «Φως στο Τούνελ» την Παρασκευή εκτάκτως – Δύσκολες στιγμές για την Αγγελική Νικολούλη

Η θρυλική εκπομπή «Φως στο Τουνελ» θα… απουσιάσει εκτάκτως αυτή την Παρασκευή από το πρόγραμμα του Mega.

Η «ψυχή» της εκπομπής, η Αγγελική Νικολούλη βιώνει δύσκολες στιγμές καθώς έχασε την δική της «ψυχή». Η μητέρα της έφυγε από τη ζωή και ο τελευταίος αποχαιρετισμός είναι σήμερα, στον Πύργο Ηλείας.

Ο σταθμός διαφοροποίησε το πρόγραμμα της Παρασκευής ως ένδειξη συμπαράστασης στην Αγγελική Νικολούλη και εκτάκτως στη θέση του «Τούνελ», στις 23:20 θα προβληθεί η ελληνική ταινία «Μικροί και μεγάλοι εν δράσει».

