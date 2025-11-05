ΣΚΑΪ: Έρευνα του «Prime time», που άλλαξε ημέρα μετάδοσης, για την «σιωπηλή επιδημία»

Έως το 2035 το 51% του παγκόσμιου πληθυσμού – ήτοι περισσότερα από τέσσερα δισεκατομμύρια άνθρωποι – θα είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, σύμφωνα με δεδομένα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία για την παχυσαρκία. Στην περίπτωση της Ελλάδας τα ευρήματα είναι εξίσου ανησυχητικά – αν μη τι άλλο – δεδομένου ότι τέσσερις στους 10 ανήλικους είναι ήδη υπέρβαροι παχύσαρκοι.

Τα στοιχεία αυτά ήταν αρκετά για δημοσιογραφική έρευνα σχετικά με την «σιωπηλή επιδημία» της εποχής μας, όπως αλλιώς αποκαλείται η παχυσαρκία, η οποία θα παρουσιαστεί στην εκπομπή «Prime time» του ΣΚΑΪ, από τη Μαρία Βούσουλα, η οποία στο εξής θα μεταδίδεται Τετάρτη στις 00.15. Τώρα, πώς πληρείται η σύμβαση του τίτλου με την ώρα μετάδοσης είναι μια καλή απορία.

Η Μαρία Βούσουλα συναντήθηκε με ανθρώπους που έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν μάχη με το ίδιο τους το σώμα. Κατέγραψε τον διαρκή αγώνα ανδρών και γυναικών με «κριτές» το καντράν της ζυγαριάς και το είδωλό τους στον καθρέφτη.

Στην δημοσιογράφο και την κάμερα του «Prime time» μίλησαν ο ειδικός χειρουργός Σωτήρης Γαβριήλ και ο ασθενής του Κωνσταντίνος, λίγα λεπτά πριν μπουν στο χειρουργείο για επέμβαση γαστρικού μανικιού.

Επίσης, ο κλινικός διαιτολόγος – διατροφολόγος Μάνος Δημητρούλης αναλύει τα καθημερινά λάθη που μετατρέπουν το πιάτο μας σε εχθρό της υγείας μας και παραθέτει μικρά tips για τη βελτίωση των συνηθειών μας. Και ακόμη η φαρμακοποιός Αντωνία Ζερουδάκη εξηγεί τους κινδύνους που ελλοχεύουν στα ενέσιμα σκευάσματα αδυνατίσματος, τα οποία τα τελευταία χρόνια γίνονται όλο και πιο δημοφιλή.

