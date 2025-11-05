search
05.11.2025 19:19

«Δίπλωσε» τις πρωτιές τηλεθέασης το «Ράδιο αρβύλα» χθες (4/11)

05.11.2025 19:19
radio-arvyla

Και την Τρίτη ήταν δημοφιλέστερη επιλογή της ημέρας η εκπομπή «Ράδιο αρβύλα» με βάση τα δεδομένα της Nielsen. Και μάλιστα με τάση σταθερότητας όσων την επέλεξαν και τις πρώτες δύο ημέρες της εβδομάδας.

Ισοδύναμες αναδείχθηκαν οι αντικριστές σειρές του prime time «Άγιος έρωτας» και «Μια νύχτα μόνο», οι οποίες συνθέτουν και πλήρη πρόταση αν συνυπήρχαν μαζί!

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται ότι η πρωταθλήτρια σειρά τηλεθέασης του Alpha απέκτησε διεκδικητή του τίτλου στη νέα πρόταση μυθοπλασίας του Mega. Χθες για μόλις 1.000 τηλεθεατές ο «Άγιος έρωτας» διατηρήθηκε στην δεύτερη θέση του Top 10.

Στο τέταρτο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen πλασαρίστηκε η κοινωνική δραματική σειρά «Να μ’ αγαπάς», η οποία από τη Δευτέρα «συμπορεύεται» χρονικά με το «Ράδιο αρβύλα», και δείχνει να αντέχει στις πιέσεις του ανταγωνισμού.

Σταθερά στην μέση της 10αδας με τα δημοφιλέστερα της ημέρας, η «Γη της ελιάς» και μάλιστα με τηλεθέαση ίδια με εκείνη της Δευτέρας. Το «Grand Hotel» δίνει την αίσθηση ότι για την ώρα δεν μπορεί να παρακολουθήσει το ρυθμό του ανταγωνισμού, όμως η έκτη θέση στο τηλεβαρόμετρο, διατηρεί τη σειρά εποχής σε τροχιά διεκδίκησης καλύτερου πλασαρίσματος προς τις πολύ «ορεινές» θέσεις τηλεθέασης.

Η ένταση του ανταγωνισμού, τουλάχιστον τις πρώτες δύο ημέρες της εβδομάδας επηρέασε τα πλασαρίσματα του «Τροχού της τύχης» αλλά και του «Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

Από τον ειδησεογραφικά – ενημερωτικά οι περισσότεροι προτίμησαν το κεντρικό δελτίο του Mega και το «Live news».

1 / 3