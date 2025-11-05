Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 6 Noεμβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Καμπανάκια για αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το φιάσκο των ΕΛΤΑ και τη νέα καταιγίδα με «γαλάζιους» εμπλεκόμενους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το ότι πλησιάζει η ώρα των δύσκολων αποφάσεων για διευθετήσεις στα ελληνοτουρκικά, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ζητούνται λύσεις για… επανεκκίνηση – Εσωτερικές πιέσεις για «να γίνει κάτι» που θα δώσει την πρωτοβουλία των κινήσεων
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αφορμή για γαλάζιο «εμφύλιο» τα ΕΛΤΑ -Το «συστημένο» που έστειλε η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα στο Μαξίμου
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Το βιβλίο ως «όχημα» καθόδου στην κοινωνία – Η «Ιθάκη», τα πρώτα μηνύματα και ο οδικός χάρτης της «επιστροφής»
ΚΚΕ: Καλέσματα για «συμπόρευση» εν όψει συνεδρίου με φόντο τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Αυξάνεται κατά 2,4 % η Εθνική Σύνταξη. Όροι και προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί το πλήρες ποσό από την αρχή του νέου έτους
ΚΑΘΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ: Αμερικανική σκηνοθεσία, ελληνική φιλοδοξία, ευρωπαϊκή αμφιβολία – Η μάχη των ΗΠΑ για να αποτρέψουν τη ρωσική επιρροή
ΑΡΘΡΟ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ρωσο -Αμερικανική επίδειξη ισχύος – Σε τεντωμένο σχοινί η διεθνής ασφάλεια από τον πόλεμο στην Ουκρανία
ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Με «Κριτήρια Άγκυρας» -Η νέα τοποθέτηση Ερντογάν, η ευρωπαϊκή σιωπή και η ελληνική αμηχανία
ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ: Όταν η λήθη γίνεται απειλή – Πώς ο πόλεμος, η κλιματική κρίση και η παραπληροφόρηση άνοιξαν ξανά την πόρτα
ΙΣΤΟΡΙΑ: Θρησκεία και θεσμοί, Ο ρόλος των μοναχών στη βυζαντινή πολιτική (Από τον Θεόδωρο Στουδίτη μέχρι την εποχή των Παλαιολόγων)
