Με τον νέο «δείκτη μισθών» θα υπολογίζονται πλέον οι συντάξεις

Αλλαγές φέρνει το 2026 στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων στην Ελλάδα, με τον νέο «δείκτη μισθών» να αντικαθιστά τον παραδοσιακό υπολογισμό βάσει πληθωρισμού για την ανταποδοτική σύνταξη. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν άμεσα χιλιάδες ασφαλισμένους που προγραμματίζουν συνταξιοδότηση.

Ειδικότερα ο νέος τρόπος υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης θα πραγματοποιείται κατά τον εξής τρόπο :

Η εθνική σύνταξη θα αυξάνεται όπως πριν, με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ.

και το ΑΕΠ. Η ανταποδοτική σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση τον συντάξιμο μισθό και τα έτη ασφάλισης.

Ο συντάξιμος μισθός δεν θα αυξάνεται με τον πληθωρισμό, αλλά με τον δείκτη μισθών, που υπολογίζει την ετήσια αύξηση των μισθών.

Για παράδειγμα, ενώ η αύξηση με τον πληθωρισμό θα ήταν περίπου 2,9%-3%, με τον δείκτη μισθών η αύξηση μπορεί να φτάσει 5%-6%, αυξάνοντας αντίστοιχα και την ανταποδοτική σύνταξη.

Ο νέος αυτός μηχανισμός θα ωφελήσει τρεις συν μία μεγάλες κατηγορίες συνταξιούχων που είναι οι εξής:

Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά (υπολογίζονται σε 671.586).

Συνταξιούχοι, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται αφότου συνταξιοδοτήθηκαν (ανέρχονται σε 220.000). Συνταξιούχοι, που αναγνωρίζουν πλασματικά έτη. Θυμίζουμε ότι σχεδόν οι 4 στους 10 βγαίνουν με αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου.

Τέλος αφορά και τους νέους συνταξιούχους που θα υποβάλουν αίτηση για σύνταξη από την 1η/1/2026 και μετά.

Γι’ αυτές τις τέσσερις κατηγορίες οι αυξήσεις συντάξεων θα υπολογιστούν με διαφορετικό μηχανισμό από αυτόν που εφαρμόζεται για το γενικό ποσοστό αύξησης των συντάξεων βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ.

Για παράδειγμα, οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου μπορούν να αυξήσουν τη σύνταξή τους σημαντικά ακόμη και με δύο πλασματικά έτη.

Ένας ασφαλισμένος με συντάξιμο μισθό 1.500 ευρώ και 38 έτη μπορεί να εξαγοράζει άλλα 2 για να συνταξιοδοτηθεί με 40ετία. Για την εξαγορά θα πληρώσει 7.200 ευρώ, αλλά θα πάρει μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη κατά 74 ευρώ. Το κέρδος είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς με τα 38 έτη θα έπαιρνε μικρότερη ανταποδοτική σύνταξη και μειωμένη την εθνική σύνταξη κατά 130 ευρώ, ενώ με την 40ετία θα πάρει 74 ευρώ επιπλέον στην ανταποδοτική σύνταξη και μειωμένη την εθνική σύνταξη κατά 130 ευρώ, ενώ με την 40ετία θα πάρει 74 ευρώ επιπλέον στην ανταποδοτική σύνταξη και 130 ευρώ στην εθνική σύνταξη, γιατί θα είναι πλήρης και όχι μειωμένη.

Χαμένοι θα είναι :

Συνταξιούχοι που έχασαν αυξήσεις 13-15% τα προηγούμενα τρία χρόνια και έχουν σύνταξη πάνω από 1.600€, καθώς αποκλείστηκαν και από τα επιδόματα.

Συνολικά, 2,5 εκατ. συνταξιούχοι θα δουν πραγματική αύξηση, εκ των οποίων περίπου 670.000 θα πάρουν τουλάχιστον τη μισή αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς.

