Βαρύτερος λογαριασμός 2,6 δισ. από φόρους το 2026 – Το 1,8 δισ. θα προέλθει από τον ΦΠΑ

Επιπλέον φόρους 2,6 δισ. ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν το 2026 οι φορολογούμενοι, με την πλειονότητα των βαρών να προέρχεται από τον ΦΠΑ, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, που κατατέθηκε σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Το συνολικό ύψος των φόρων εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 73,5 δισ. ευρώ, έναντι 70,9 δισ. ευρώ το 2025 (αναθεωρημένη πρόβλεψη).

Ειδικά για τον ΦΠΑ, τα έσοδα αναμένονται στα 40,8 δισ. ευρώ, αυξημένα από τα 39 δισ. του προηγούμενου έτους. Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα έσοδα από τη φορολογία φυσικών προσώπων θα μειωθούν οριακά, ενώ αντίθετα εκείνα από τη φορολογία επιχειρήσεων θα ενισχυθούν κατά περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ.

Πέραν του φορολογικού σκέλους, το οικονομικό επιτελείο προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ταχύτερα από την Ευρωζώνη. Ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται σε 2,2% το 2025 και σε 2,4% το 2026, με το ονομαστικό ΑΕΠ να ανέρχεται σε 260,9 δισ. ευρώ. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 2,6% σε 2,2%. Στον αντίποδα, οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ για την Ευρωζώνη τοποθετούν την ανάπτυξη σε επίπεδα μεταξύ 0,9% και 1,4%.

Καθοριστικό ρόλο, όπως σημειώνεται στο προσχέδιο, θα έχει η φορολογική μεταρρύθμιση και οι παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνονται μέτρα όπως η αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος με έμφαση στους νέους και τις οικογένειες, η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για μικρούς οικισμούς, η μείωση ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά, καθώς και ελαφρύνσεις για το στεγαστικό.

Σημαντικές προβλέπονται και οι παροχές για τους συνταξιούχους, με σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού αυξήσεων με την προσωπική διαφορά, νέες αυξήσεις βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, αλλά και την καθιέρωση ετήσιας ενίσχυσης 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους και άτομα με αναπηρία.

Ιδιαίτερα ισχυρή αναμένεται η δυναμική των επενδύσεων. Ο ρυθμός αύξησης εκτιμάται σε 5,7% το 2025 και 10,2% το 2026, με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να ανέρχεται σε 16,7 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή θεωρείται η υψηλότερη σε επίπεδο ΕΕ.

Η ανεργία, που έχει ήδη μειωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό από το 2025, εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει περαιτέρω στο 8,6% το 2026, επίπεδο που αποτελεί το χαμηλότερο από το 2008. Στα δημοσιονομικά μεγέθη, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,6% του ΑΕΠ για το 2025 και στο 2,8% για το 2026, ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική του πορεία, φτάνοντας στο 137,6% του ΑΕΠ, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

Διαβάστε επίσης

Συντάξεις Νοεμβρίου: Αναλυτικά πότε πληρώνονται

Η κτηματαγορά σε φάση κόπωσης – οι συναλλαγές μειώνονται, αλλά οι τιμές παραμένουν υψηλές

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί