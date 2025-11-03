Η κυβέρνηση έχει… γράμμα: Έκρηξη βουλευτών για το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ, μπαλάκι οι ευθύνες, μερική αναδίπλωση   

Το γεγονός ότι ούτε οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος δεν γνώριζαν για το κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα έχει φέρει όπως ήταν φυσικό μεγάλη αναταραχή και νέα προβλήματα στο κυβερνών κόμμα καθώς πληθαίνουν τα στελέχη της ΝΔ που αντιδρούν σε αυτή την αιφνιδιαστική απόφαση, η οποία τους φέρνει απέναντι στους πολίτες.

Την ίδια στιγμή και με αφορμή το ποιός υπουργός είχε δρομολογήσει το κλείσιμο των ΕΛΤΑ έχει ξεσπάσει ενδοκυβερνητική σύρραξη με τον Κωστή Χατζηδάκη να κατηγορεί τον Κυριάκο Πιερρακάκη ότι με διαρροές επιχειρεί να του χρεώσει την όλη ιστορία.

Πολλοί είναι εκείνοι που επισημαίνουν ότι την όλη διαδικασία την είχε ξεκινήσει ο Κωστής Χατζηδάκης από τότε που ήταν αυτός στο υπουργείο Οικονομικών. Και ουσιαστικά η τωρινή κατάληξη είναι αποτέλεσμα εκείνων των επιλογών του.

Πάντως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 εκανε ενα βήμα παραπάνω απορρίπτοντας τις ευθύνες που του αναλογούν.

“Ποτέ δεν αρνήθηκα την πατρότητα μεταρρυθμίσεων ακόμη και αν ήταν δύσκολες. Όπως η Ολυμπιακή, η ΔΕΗ, η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Όλα αυτά βγήκα δημόσια και τα στήριξα. Η περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν είναι τέτοια, όμως για ορισμένα μέσα ενημέρωσης οτιδήποτε έχει κοινωνική αντίδραση επιχειρείται να συνδεθεί με εμένα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως γίνεται αντιληπτό η κατάσταση στην κυβέρνηση και στο κυβερνών κόμμα κοντεύει να ξεφύγει καθώς οι συνέπειες του κλεισίματος των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ είναι πολλές και δυσεπίλυτες .

Κατ αρχήν αρκετοί εργαζόμενοι θα βρεθούν χωρίς δουλειά εξέλιξη ιδιαίτερα σοβαρή για τις τοπικές κοινωνίες. Κανείς άλλωστε δεν μπορεί να πιστέψει τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι θα αφομοιωθούν οι εργαζόμενοι σε άλλες ασχολίες του οργανισμού δεδομένου ότι τα παραρτήματα που έκλεισαν κάλυπταν συγκεκριμένους νομούς και άρα οι εργαζόμενοι ήταν από τις κοντινές περιοχές. Εάν ανοίξουν δουλειές σε γειτονικούς νομούς αυτό σημαίνει ότι οι πρώην εργαζόμενοι θα είναι αναγκασμένοι να διασχίζουν πολλά χιλιόμετρα για να πάνε στην εργασία τους , πράγμα που σημαίνει ότι θα αναγκαστούν να παραιτηθούν.

Παράλληλα και ενώ το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν λέει να κοπάσει οι κάτοικοι της επαρχίας αισθάνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να τους στερήσει και τα ΕΛΤΑ μέσα από τα οποία οι αγρότες έκαναν τις βασικές γραφειοκρατικές εργασίες.

Οι βουλευτές των περιοχών που κλείνουν τα γραφεία των ΕΛΤΑ είναι στα κάγκελα αφού τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχουν δεχθεί εκατοντάδες παράπονα από τους αγρότες οι οποίοι αφ ενός δεν γνωρίζουν ποτέ θα πάρουν τις αγροτικές αποζημιώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη στερούνται ένα από τα βασικά εργαλεία της καθημερινότητας τους. Όπως λένε μάλιστα γαλάζια στελέχη μετα το κλείσιμο των ΑΤΜ σε πολλές επαρχιακές πόλεις έρχεται τώρα και το κλείσιμο των ΕΛΤΑ για να απομονώσει τους κατοίκους των επαρχιακών περιοχών.

Να θυμίσουμε ότι ήδη αρκετοί βουλευτές της ΝΔ έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις στην Βουλή προς τους αρμόδιους υπουργούς. Μεταξύ αυτών, ο βουλευτής Χαλκιδικής Ιωάννης Γιώργος, η βουλευτής Ηλείας Διονυσία Αυγερινοπούλου, ο βουλευτής Λακωνίας Νεοκλής Κρητικός, οι βουλευτές Κυκλάδων Κατερίνα Μονογυιού και Μάρκος Καφούρος αλλά και ο βουλευτής της Α’ περιφέρειας Ανατολικής Αττικής Βασίλης Οικονόμου αλλά και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ο βουλευτής Α περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, Στέλιος Πέτσας σε ανάρτηση του τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «το ένα λάθος δεν διορθώνεται με ένα άλλο». «Λυπάμαι, αλλά αντί για σοβαρότητα, εκπέμπεται προχειρότητα. Την άποψή μου, τη διατύπωσα από την πρώτη στιγμή, θεσμικά, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων: Πρόκειται για ένα ζήτημα και τεχνοκρατικό και κοινωνικό, καθώς επηρεάζει την καθημερινότητα μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας, ιδίως των πιο ηλικιωμένων, τόσο σε παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές όσο και σε μεγάλες πόλεις και αστικά κέντρα», σημειώνει ακόμη χαρακτηριστικά.

«Επιβάλλεται συνεπώς να εξεταστεί από μηδενική βάση και σε μεγαλύτερο βάθος το πλάνο των ΕΛΤΑ, με αναστολή της απόφασης κλεισίματος καταστημάτων σε όλη την Επικράτεια”.

Ο πρωθυπουργός πάντως επιχείρησε χθες να υποβαθμίσει το θέμα καθώς δεν το ανέφερε καθόλου στην Κυριακάτικη ανάρτησή του.

Η κυβέρνηση έκανε μόνο δεκτό το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο στήριξαν και άλλα κόμματα, να συνεδριάσουν από κοινού, αύριο , οι Επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών, Κυρ. Πιερρακάκη, του Επικεφαλής του Υπερταμείου και του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛ.ΤΑ.

Πάντως χθες αργά το βράδυ κυβερνητικά στελέχη έλεγαν πως σε κυβερνητικές συσκέψεις επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Με βάση αυτό το πλαίσιο, σήμερα η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Διαβάστε επίσης:

Χρηστίδης: «Πού πήγαν 130 εκατ. ευρώ που έδωσε η κυβέρνηση για τα ΕΛΤΑ;»

Δένδιας για Γκιλφόιλ: «Ενισχύονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις»

Ανδρουλάκης: «Με ευθύνη Μητσοτάκη η γαλάζια συμμορία κατάκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ»