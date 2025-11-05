Ο Στίβεν Κόλμπερτ «άνοιξε τα χαρτιά» του έπειτα από την είδηση για την επικείμενη κατάργηση του «The late show»

Ο δημοφιλής κωμικός και παρουσιαστής Στίβεν Κόλμπερτ «έσπασε την σιωπή» του σχετικά με την πιθανότητα η εκπομπή του, «The late show», να «κόπηκε» για πολιτικούς λόγους.

Ο Κόλμπερτ «έγινε» εξώφυλλο στο τεύχος του περιοδικού GQ που κυκλοφορεί στις ΗΠΑ, ως υποψήφιος για τον τίτλο «Άνδρας της χρονιάς». Στην συνέντευξη του, από τις πρώτες που έδωσε, αφότου το CBS της Paramount αποφάσισε να σταματήσει το επιτυχημένο τοκ σόου του οποίου ήταν παρουσιαστής κατά την τελευταία 10ετία και ανακοίνωσε ο ίδιος τον περασμένο Ιούλιο, δηλώνει ότι του φαίνεται λογικό να συσχετίζεται η ακύρωση της δημοφιλούς εκπομπής του από το CBS με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στην αγωγή που κατέθεσε ο Πρόεδρος Τραμπ.

Μάλιστα έκανε χιούμορ, ότι το τοκ σόου του «είναι η πρώτη νούμερο 1 εκπομπή που καταργείται» στα μέχρι τώρα χρονικά.

Ο αμερικανός συνάδελφος Ζακ Μπαρόν που πήρε την συνέντευξη τον ρωτά για την απρόσμενη απόφαση ακύρωσης της μακροχρόνιας εκπομπής και αν πιστεύει ότι υπάρχει αλήθεια στις εικασίες για πολιτικά υποκινούμενη κατάργηση του «The late show», τον Μάιο του 2026.

Ο Κόλμπερτ «κινήθηκε» διπλωματικά και δήλωσε «η δική μου πλευρά είναι καθαρή» – «my side of the street is clean».

Τα τελευταία εννέα χρόνια, το «The Late Show with Stephen Colbert» κατείχε την πρώτη θέση στην κατηγορία των βραδινών εκπομπών, ξεπερνώντας τον ανταγωνισμό από τους φίλους του Τζίμι Κίμελ στο ABC και Τζίμι Φάλον NBC, μεταξύ άλλων ανταγωνιστών που εμφανίστηκαν την τελευταία δεκαετία. Διόλου τυχαία το «The late show» τιμήθηκε με το ΕΜΜΥ της τυπολογίας του ως η καλύτερη σειρά τοκ σόου για το 2025.

Για την ιστορία πριν από την ανακοίνωση ακύρωσης της εκπομπής, το CBS είχε διευθετήσει, με αμφιλεγόμενο τρόπο, την αγωγή που είχε καταθέσει ο Πρόεδρος Τραμπ εναντίον του δικτύου και του κορυφαίου ενημερωτικού του προγράμματος, «60 Minutes», με το ποσό των 16 εκατ. δολαρίων.

Εικάζεται ότι το δίκτυο το θεώρησε ένα μικρό τίμημα που έπρεπε να πληρώσει ενόψει της επικείμενης συγχώνευσης της μητρικής του εταιρείας Paramount Global με την Skydance, η οποία εξαρτιόταν από την έγκριση της FCC και του επικεφαλής της που είχε διοριστεί από τον Τραμπ.

Καθώς η συγχώνευση εξελισσόταν, ο Κόλμπερτ, στην εκπομπή του, μίλησε για τη συμφωνία, λέγοντας ότι υπάρχει μια «τεχνική ονομασία στους νομικούς κύκλους. Είναι: μεγάλη δωροδοκία». Λίγο μετά, ενημερώθηκε από τον μάνατζέρ του ότι η τρέχουσα σεζόν του «The Late Show» θα είναι η τελευταία.

«Η αντίδρασή μου ως επαγγελματίας στον χώρο του θεάματος ήταν: Αυτή είναι η απόφαση του δικτύου», δήλωσε ο παρουσιαστής στο GQ που αναπαράγεται από αμερικανικά ΜΜΕ, όπως το Hollywood Reporter, αλλά και διεθνή. «Μπορώ να καταλάβω γιατί ο κόσμος είχε αυτή την αντίδραση επειδή το CBS ή η μητρική εταιρεία – δεν θα πω ποιος πήρε αυτήν την απόφαση, γιατί δεν ξέρω, κανείς δεν πρόκειται ποτέ να μας το πει – αποφάσισε να κόψει μια επιταγή 16 εκατομμυρίων δολαρίων στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με μια αγωγή που οι δικοί τους δικηγόροι, οι δικηγόροι της Paramount, δήλωσαν ότι είναι εντελώς άκυρη. Και είναι αυτονόητο ότι αυτό βλάπτει τη φήμη του δικτύου, της εταιρείας και του τμήματος ειδήσεων. Επομένως, δεν μου είναι σαφές γιατί κάποιος θα το έκανε αυτό παρά μόνο για να κερδίσει την εύνοια ενός μόνο ατόμου», συμπλήρωσε ο Κόλμπερτ.

Ο παρουσιαστής- λέει στη συνέντευξη του- ενημερώθηκε ότι ο λόγος της ακύρωσης ήταν οικονομικός και ότι το δίκτυο αποσύρεται από το «παιχνίδι» της νυχτερινής τηλεοπτικής ζώνης εκπομπών. Αυτός είναι ο επίσημος λόγος που παρουσιάστηκε από το δίκτυο όταν ανακοινώθηκε το τέλος της εκπομπής τον ερχόμενο Μάιο.

Το CBS χαρακτήρισε την απόφαση ως «αμιγώς οικονομική ενόψει των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο χώρος των βραδινών εκπομπών».

Στη συνέντευξη, απέφυγε να υποστηρίξει την εκδοχή για οποιοδήποτε είδος ανταλλάγματος μεταξύ του δικτύου ή άλλων και της κυβέρνησης Τραμπ, και αν η ακύρωση του «The Late Show» ήταν «θυσία».

«Έχω τις δικές μου απόψεις και σκέψεις για το ότι δεν θα κάνω πια την εκπομπή, όμως αυτή η σχέση παραμένει και εξακολουθεί να είναι εποικοδομητική ανάμεσα σε εμένα και το τηλεοπτικό δίκτυο για τους επόμενους εννέα μήνες, επομένως πρέπει να μου φέρετε τεκμήρια για να ασχοληθώ με αυτή την εικασία», είπε στο περιοδικό.

«Είχα μια εξαιρετική σχέση με το CBS. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ήταν τόσο αναπάντεχο και τόσο σοκαριστικό το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία προειδοποίηση για αυτό. Κάνουμε προϋπολογισμούς και όλα τα σχετικά. Έχουμε κάνει περικοπές και άλλα τέτοια. Γι’ αυτό και με εξέπληξε, όπως είπα, αλλά εννοούσα αυτό που είπα [στην εκπομπή] την επόμενη νύχτα αφού το έμαθα, γιατί δεν μπορούσα να το κρατήσω μέσα μου».

