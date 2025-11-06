ΣΚΑΪ: Αλλαγές «βιτρίνας» σε φρέσκια εκπομπή…

Είχε προκαλέσει αίσθηση η μετακίνηση του Κώστα Τσουρού καλοκαιριάτικα από το Mega στον ΣΚΑΪ, με το πρόωρο φινάλε της εκπομπής («Ακόμα δεν είδες τίποτα») στο ένα και τον «βομβαρδισμό» επικοινωνίας για την καινούργια («Το ‘χουμε») που θα παρουσίαζε στο άλλο.

Δύο μήνες έπειτα από την πρεμιέρα της (8/9) η ενημερωτικοψυχαγωγική πρωτοποριακή εκπομπή «Το ‘χουμε», δεν έχει βρει τον «βηματισμό» της και συντηρεί δημιουργικούς «μηχανισμούς» στο εσωτερικό του καναλιού σε κινητικότητα οι οποίοι εκπονούν σχέδια με διορθωτικές και βελτιωτικές κινήσεις.

Στα νέα παραγωγικά σχέδια το μοντέλο με τα δύο πάνελ- ενημερωτικό και ψυχαγωγικό- το πιθανότερο είναι να αναδιαρθρωθεί. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης εξετάζεται η συγχώνευση των πάνελ και η μίξη θεμάτων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, τομείς της εκπομπής διακριτοί μέχρι τώρα.

Η διαδικασία αυτή θα επιφέρει ορισμένες ακόμη διαρθρωτικές αλλαγές. Με την υπο διαμόρφωση νέα συνθήκη το πάνελ θα εξελιχθεί σε πολυπληθές. Άλλα το ζητούμενο στους σχεδιασμούς είναι να προκύψει μια πιο σφικτή και καλύτερα λειτουργική ομάδα μπροστά στις κάμερες.

Στο μεταξύ συντελεστές της εκπομπής, όπως έχει ειπωθεί προσφάτως, δεν κάνουν για «όλα» κατά την λαϊκή ρήση «ή παπάς παπάς ή ζευγάς- ζευγάς».

Στην μετάβαση από το ένα σχήμα στο άλλο, σύμφωνα με «πηγές» κοντά στο κανάλι που είναι σε θέση να γνωρίζουν, δεν θα συνεχίσουν η Άννα Κανδύλη και ο Στέργιος Σαμαρτζής, οι οποίοι παραμένουν στο κανάλι και στο δημοσιογραφικό δυναμικό του. Μετέωρο όμως μάλλον θα είναι το «βήμα» για έναν από τους συντελεστές του ψυχαγωγικού πάνελ.

Όλα προφανώς γίνονται για καλό ώστε να ξεκολλήσει το μεσημεριανάδικο του σταθμού από την περιοχή με τις υποτονικές τηλεθεαματικότητες. Μένει να φανεί αν οι αλλαγές επεκταθούν στο περιεχόμενο, την ουσία, και την διαχείριση της, στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία καθώς στο προσεχές διάστημα θα είναι «δύο σε ένα» πλέον.

Διαβάστε επίσης:

Μουτίδου για Γκλέτσο: «Άκουσα ματσίλες, τοξικές αρρενωπότητες – Όταν κάποιος τσαμπουκαλεύεται, φοβάται» (Video)

«Δίπλωσε» τις πρωτιές τηλεθέασης το «Ράδιο αρβύλα» χθες (4/11)

ΜEGA και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ είχαν το μεγαλύτερο και το μικρότερο μερίδιο τηλεθέασης, αντιστοίχως, την Τρίτη (4/11)