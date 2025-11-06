Ο Αντώνης Σαμαράς απαντά εάν θα κάνει νέο κόμμα – Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον ΑΝΤ1

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 15:00, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανοίγει τα χαρτιά του επί όλων των θεμάτων της επικαιρότητας, σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Και δίνει απάντηση στο ερώτημα «εάν θα κάνει κόμμα».

Συγκεκριμένα δίνει αποκλειστική συνέντευξη στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

«Ο Αντώνης Σαμαράς για όλους και για όλα. Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε τη μετάδοση συνέντευξης του πρώην Πρωθυπουργού στη δημοσιογράφο Ιρένα Αργύρη.

Μετά από αρκετό καιρό ο Αντώνης Σαμαράς ανοίγει την καρδιά του και μιλάει για πρώτη φορά για την απώλεια της κόρης του, Λένας.

Γιατί ασκεί κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;

Τι λέει για τα εθνικά θέματα και τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας;

Ποια είναι η σχέση του με τον Κώστα Καραμανλή;

Θα κάνει τελικά τελικά κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς;», αναφέρει η ανακοίνωση του σταθμού.

