search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 12:00
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2025 10:37

Ο Αντώνης Σαμαράς απαντά εάν θα κάνει νέο κόμμα – Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον ΑΝΤ1

06.11.2025 10:37
ANTONIS_SAMARAS_1909

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 15:00, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανοίγει τα χαρτιά του επί όλων των θεμάτων της επικαιρότητας, σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Και δίνει απάντηση στο ερώτημα «εάν θα κάνει κόμμα».

Συγκεκριμένα δίνει αποκλειστική συνέντευξη στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

«Ο Αντώνης Σαμαράς για όλους και για όλα. Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε τη μετάδοση συνέντευξης του πρώην Πρωθυπουργού στη δημοσιογράφο Ιρένα Αργύρη.

Μετά από αρκετό καιρό ο Αντώνης Σαμαράς ανοίγει την καρδιά του και μιλάει για πρώτη φορά για την απώλεια της κόρης του, Λένας.

Γιατί ασκεί κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;

Τι λέει για τα εθνικά θέματα και τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας;

Ποια είναι η σχέση του με τον Κώστα Καραμανλή;

Θα κάνει τελικά τελικά κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς;», αναφέρει η ανακοίνωση του σταθμού.

Διαβάστε επίσης

«Δίπλωσε» τις πρωτιές τηλεθέασης το «Ράδιο αρβύλα» χθες (4/11)

ΜEGA και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ είχαν το μεγαλύτερο και το μικρότερο μερίδιο τηλεθέασης, αντιστοίχως, την Τρίτη (4/11)

Αlpha: Εξελίξεις που προκαλούν «σεισμό» στο «Σόι σου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
esiea-new
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

1920x1920_A221097_medium_v5
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi επενδύει στην τεχνολογία του ψηφιακού φωτισμού (videos)

trapezokathismata
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: 13 προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων – Δούκας: «Οι κανόνες ισχύουν για όλους»

vorizia-2222
ΕΛΛΑΔΑ

Bορίζια: Νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ – Δύο προσαγωγές, φέρεται να σχετίζονται με την οικογένεια Καργάκη

gavdos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα σε προχωρημένη σήψη στα ανοιχτά της Τρυπητής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 11:57
esiea-new
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

1920x1920_A221097_medium_v5
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi επενδύει στην τεχνολογία του ψηφιακού φωτισμού (videos)

trapezokathismata
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: 13 προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων – Δούκας: «Οι κανόνες ισχύουν για όλους»

1 / 3