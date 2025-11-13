Το BBC ζήτησε «συγγνώμη» από τον Τραμπ για το μοντάζ, αλλά αρνείται να πληρώσει αποζημίωση

Το BBC ζήτησε «συγγνώμη» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το μοντάζ που έγινε στην ομιλία του στο επίμαχο ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama, ωστόσο απέρριψε τις απαιτήσεις του για αποζημίωση.

Η εταιρεία ανέφερε, επίσης, ότι δεν σκοπεύει να προβάλει ξανά το πρόγραμμα.

Οι δικηγόροι του Τραμπ απείλησαν να μηνύσουν το BBC για 1 δισεκατομμύριο δολάρια ως αποζημίωση, εκτός αν το βρετανικό δίκτυο ανακαλέσει, ζητήσει συγγνώμη και τον αποζημιώσει. Μάλιστα, ο Τραμπ είχε δώσει διορία στο BBC μέχρι αύριο, Παρασκευή 14/11.

Η νέα καταγγελία για μοντάζ

Η «συγγνώμη» ήρθε μετά την αποκάλυψη από την εφημερίδα Daily Telegraph ενός δεύτερου, παρόμοια επεξεργασμένου βίντεο, που μεταδόθηκε στην εκπομπή Newsnight το 2022.

Εκπρόσωπος της BBC δήλωσε: «Οι δικηγόροι της BBC έστειλαν επιστολή στην ομάδα νομικών του προέδρου Τραμπ σε απάντηση σε επιστολή που έλαβαν την Κυριακή. Ο πρόεδρος της BBC, Σαμίρ Σαχ, έστειλε χωριστά προσωπική επιστολή στο Λευκό Οίκο, στην οποία ξεκαθάρισε στον πρόεδρο Τραμπ ότι τόσο ο ίδιος, όσο και η εταιρεία, λυπούνται για την επεξεργασία της ομιλίας του προέδρου στις 6 Ιανουαρίου 2021, που προβλήθηκε στο πρόγραμμα. Το BBC δεν πρόκειται να μεταδώσει εκ νέου το ντοκιμαντέρ “Trump: A Second Chance?”, σε καμία από τις πλατφόρμες του. Παρότι το BBC εκφράζει την ειλικρινή του λύπη για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκε το βίντεο, διαφωνούμε έντονα ότι υπάρχει βάση για αγωγή για δυσφήμιση».

