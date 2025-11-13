search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 00:58
ΚΟΣΜΟΣ

13.11.2025 23:05

Κίνα: Αστυνομικός έπεσε πάνω σε παιδιά με τη θηριώδη μοτοσικλέτα της, στη διάρκεια επίδειξης (Video)

13.11.2025 23:05
Στιγμές τρόμου έζησαν παιδιά και γονείς που έδωσαν το «παρών» σε αστυνομική επίδειξη στην πόλη Σουτσόου στην Κίνα, όταν μία αστυνομικός έπεσε πάνω τους με τη μοτοσικλέτα της.

Στο σχετικό clip, καταγράφονται αρχικά αστυνομικοί πάνω στις μοτοσικλέτες τους, ενώ γύρω τους έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, για να παρακολουθήσει την επίδειξη.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, όταν ήρθε η σειρά μιας αστυνομικού να βάλει μπροστά τη μοτοσικλέτα της και να ξεκινήσει την πορεία της, η ίδια διένυσε μόλις λίγα μέτρα πριν χάσει τον έλεγχο του δίκυκλου και πέσει πάνω σε δύο παιδιά που παρακολουθούσαν το show.

Αντί να τρέξει στα θύματα, κοιτούσε αν είχε ζημιά η μοτοσικλέτα της

Στο βίντεο η μοτοσικλέτα εμφανίζεται να πέφτει με αρκετή φόρα πάνω στα δύο παιδιά, τα οποία σωριάζονται στο έδαφος. Η αστυνομικός διανύει λίγα ακόμη μέτρα και σταματά καθώς η μηχανή της ανατρέπεται.

Το γεγονός, ωστόσο, που προκαλεί οργή, είναι ότι, μετά το περιστατικό, και ενώ το πλήθος ήταν ακόμη ανάστατο, η αστυνομικός, αντί να τρέξει προκειμένου να ελέγξει αν τα παιδιά που χτύπησε ήταν καλά, έσπευσε να φωνάξει τους συναδέλφους της, προκειμένου όλοι μαζί να διαπιστώσουν αν η μοτοσικλέτα της υπέστη κάποια ζημιά.

Το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας της Σουτσόου εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, ζητώντας «συγγνώμη», και προσθέτοντας ότι όλα τα θύματα έλαβαν περίθαλψη και πήραν εξιτήριο, αλλά και ότι η αστυνομικός έλαβε επίσημη επίπληξη και «εκπαιδευτική καθοδήγηση».

