ΚΟΣΜΟΣ

13.11.2025 21:14

Συντριβή τουρκικού πυροσβεστικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος

13.11.2025 21:14
kroatia

Τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Κροατία, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ο πιλότος.

Δύο αεροσκάφη τύπου AT-802 μαζί της Γενικής Διεύθυνσης Δασών (OGM ) απογειώθηκαν την Τετάρτη από το Τσανάκαλε, με προορισμό το Ζάγκρεμπ της Κροατίας για προγραμματισμένη συντήρηση. Λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών, διανυκτέρευσαν στο αεροδρόμιο της Ριέκα και την Πέμπτη, απογειώθηκαν εκ νέου με προορισμό το Ζάγκρεμπ. Όμως επειδή η κακοκαιρία δεν είχε κοπάσει οι πιλότοι αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Ριέκα.

Το ένα από τα δύο αεροσκάφη προσγειώθηκε με ασφάλεια, ενώ με το δεύτερο χάθηκε η επαφή. Σήμερα λίγο μετά τις 18.00 εντοπίστηκε η σορός του πιλότου.

