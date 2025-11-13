Συντριβή τουρκικού πυροσβεστικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος

Τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Κροατία, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ο πιλότος.

Δύο αεροσκάφη τύπου AT-802 μαζί της Γενικής Διεύθυνσης Δασών (OGM ) απογειώθηκαν την Τετάρτη από το Τσανάκαλε, με προορισμό το Ζάγκρεμπ της Κροατίας για προγραμματισμένη συντήρηση. Λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών, διανυκτέρευσαν στο αεροδρόμιο της Ριέκα και την Πέμπτη, απογειώθηκαν εκ νέου με προορισμό το Ζάγκρεμπ. Όμως επειδή η κακοκαιρία δεν είχε κοπάσει οι πιλότοι αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Ριέκα.

Riječ je o zrakoplovu Air Tractor AT-802F "Fire Boss" Glavne uprave za šumarstvo Republike Turske (OR-2025) https://t.co/Oq35uhYUl7 pic.twitter.com/2bUdw2HGG1 — HRT Vijesti (@hrtvijesti) November 13, 2025

Το ένα από τα δύο αεροσκάφη προσγειώθηκε με ασφάλεια, ενώ με το δεύτερο χάθηκε η επαφή. Σήμερα λίγο μετά τις 18.00 εντοπίστηκε η σορός του πιλότου.

