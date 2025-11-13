Μια χρυσή τουαλέτα και ντουλάπια γεμάτα με σακούλες με χαρτονομίσματα των 200 ευρώ είναι μεταξύ των θησαυρών που συνδέονται με τον εξέχοντα Ουκρανό επιχειρηματία και στενό συνεργάτη και φίλο του Ζελένσκι, Τιμούρ Μίντιτς, μετά από έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Nabu) της Ουκρανίας. Ο Μίντιτς δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων, των λιπασμάτων, των τραπεζών και του εμπορίου διαμαντιών – αλλά είναι περισσότερο γνωστός ως μακροχρόνιος συνιδιοκτήτης της τηλεοπτικής εταιρείας παραγωγής Kvartal 95 του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η 15μηνη έρευνα της Nabu για αυτό που περιγράφει ως διαφθορά «υψηλού επιπέδου» στην κορυφή της πολιτικής ελίτ της Ουκρανίας είναι πιθανό να έχει συνέπειες για το πολιτικό μέλλον του Ζελένσκι.

Η έρευνα της Nabu έχει επικεντρωθεί σε φερόμενες «μίζες» από εργολάβους που προσλήφθηκαν για την κατασκευή οχυρώσεων για την υπεράσπιση των ενεργειακών υποδομών από ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το σχέδιο διαφθοράς των 100 εκατομμυρίων δολαρίων αφορά μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας Energoatom. Εκτός από τον Μίντιτς, ο πρώην υπουργός Ενέργειας και Δικαιοσύνης Χέρμαν Χαλουσένκο είναι μεταξύ των υπόπτων. Ο Χαλουστσένκο έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης, αλλά λέει ότι θα «υπερασπιστεί τον εαυτό του νομικά και θα αποδείξει τη θέση του». Εβδομήντα έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί με σοβαρές κατηγορίες να ακολουθούν – αν και ο Μίντιτς και αρκετοί άλλοι βασικοί ύποπτοι πρόλαβαν και διέφυγαν από την Ουκρανία λίγες ώρες πριν από τις εφόδους. Κάπως θα ενημερώθηκαν…

Ο ίδιος ο Ζελένσκι αναγκάστηκε μετά τις εξελίξεις να υπερασπιστεί δημόσια την καταστολή της διαφθοράς, λέγοντας ότι «πρέπει να υπάρξουν ποινές» και προτρέποντας τους κυβερνητικούς αξιωματούχους να «συνεργαστούν με τη Nabu και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου». Αλλά ο Ζελένσκι αναπόφευκτα θα αντιμετωπίσει σοβαρά ερωτήματα καθώς οι στενοί πολιτικοί και επιχειρηματικοί σύμμαχοί του είναι μπλεγμένοι στο σκάνδαλο. Και είναι επίσης πολύ ύποπτο ότι μόλις πριν από τέσσερις μήνες ο Ζελένσκι προσπάθησε να θέσει τη Nabu και την Sapo υπό άμεσο κυβερνητικό έλεγχο, επιβάλλοντας μια γρήγορα συνταχθείσα νομοθεσία για την κατάργηση της επιχειρησιακής ανεξαρτησίας των υπηρεσιών. Η κίνηση του Ζελένσκι σόκαρε τους διεθνείς συμμάχους της Ουκρανίας και προκάλεσε μεγάλες διαδηλώσεις στο κέντρο του Κιέβου, τις πρώτες δημόσιες διαμαρτυρίες κατά της κυβέρνησης από την αρχή του πολέμου. Υπό έντονη παρασκηνιακή πίεση από τις Βρυξέλλες και την Ουάσινγκτον, καθώς και από τους δρόμους του Κιέβου, ο Ζελένσκι τελικά υποχώρησε. Οι έρευνες των Nabu και Sapo συνεχίστηκαν – με αποκορύφωμα τις επιδρομές αυτής της εβδομάδας.

Ένας πόλεμος ευρείας κλίμακας φαίνεται να πρόκειται να ξεσπάσει μεταξύ των ανεξάρτητων υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς και του στενού κύκλου του Ζελένσκι, και οι συνέπειες είναι πιθανό να είναι σκληρές. Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, γνωστή ως SBU, είναι πιστή στον Ζελένσκι και ασκεί σημαντική εγχώρια εξουσία μέσω του ελέγχου της στο δικαστικό σύστημα και τις φυλακές. Η Nabu και η Sapo, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό πολιτικά και οικονομικά από τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυβερνήσεις και βοηθούνται επιχειρησιακά από τις δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας. Αυτή η σύνδεση θεωρητικής ανεξαρτησίας και de facto δυτικού ελέγχου έχει ωθήσει ορισμένους Ουκρανούς πολιτικούς να καταγγείλουν την Nabu ως εργαλείο ξένης κυριαρχίας. Η Ουκρανία μετατρέπεται σε μια «αποικία χωρίς δικαιώματα που χάνει την κυριαρχία της», παραπονέθηκε η πρώην πρωθυπουργός Γιούλια Τιμοσένκο τον Αύγουστο, αφού υποστήριξε τις προσπάθειες κατάργησης της ανεξαρτησίας της Nabu.

Μέχρι στιγμής, η πλήρης έκταση της έρευνας της Nabu παραμένει επίσημα εμπιστευτική. Ωστόσο, μια σειρά από πρόσφατες αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των New York Times, υποδηλώνουν ότι η διαφθορά είναι βαθιά και εκτεταμένη και περιλαμβάνει πολλά πρόσωπα που συνδέονται με τον Ζελένσκι και την Kvartal 95. Υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το πώς η Fire Point, ένα πρακτορείο κάστινγκ για τις ταινίες του Ζελένσκι πριν από τον πόλεμο, κατέληξε να αποκτήσει κυβερνητικά συμβόλαια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή drones για τον ουκρανικό στρατό. Η Fire Point – η οποία δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα – παράγει επίσης έναν νεοσύστατο πύραυλο κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Flamingo.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών τους, αξιωματικοί της Nabu ανακάλυψαν πάνω από 1.000 ώρες ηχογραφήσεων που φέρεται να έκανε ο Μίντιτς από τις συνομιλίες του με επιχειρηματικούς εταίρους. Ένα σύντομο τρέιλερ που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Nabu περιείχε μια σειρά από αποσπάσματα από διαφορετικές συνομιλίες μεταξύ δύο ανδρών που αναγνωρίστηκαν με κωδικά ονόματα και συνομιλούν στα ρωσικά. Οι ηχογραφήσεις δεν έχουν πολύ νόημα για τους ξένους – αλλά η δημοσίευσή τους φαίνεται να είναι μια προειδοποιητική βολή που απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό στην κορυφή του πολιτικού κατεστημένου της Ουκρανίας.

Ένα θλιβερό συμπέρασμα αυτής της σκοτεινής ιστορίας είναι ότι από πολλές απόψεις η Ουκρανία συνεχίζει να ζει με τους ίδιους κανόνες που επικρατούσαν στην άγρια ​​δεκαετία του 1990 υπό τον Λεονίντ Κούτσμα ή στη Ρωσία του Μπόρις Γέλτσιν. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, έγινε συνήθεια για τους πλούσιους επιχειρηματίες να αγοράζουν τον έλεγχο στοιχείων των δυνάμεων ασφαλείας και να τους βάζουν να εργάζονται καταγράφοντας ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ κορυφαίων πολιτικών ή επιχειρηματικών αντιπάλων και να χρησιμοποιούν όσα προκύπτουν ως πολιτικά εργαλεία. Αυτή τη φορά, οι παίκτες είναι η υποστηριζόμενη από τη Δύση Nabu που μονομαχεί με την υποστηριζόμενη από τον Ζελένσκι SBU.

Η δικαιολογία του Ζελένσκι για την προσπάθειά του να θέσει την Nabu υπό τον έλεγχό του τον Ιούλιο δεν έπεισε και ποτέ δεν τεκμηρίωσε τους ισχυρισμούς για δήθεν ρωσική διείσδυση στην Nabu. Αλλά με τη Δύση να παρακολουθεί στενά, ο Ζελένσκι δεν έχει άλλη επιλογή από το να υποστηρίξει την αποπομπή των στενότερων συμμάχων και επιχειρηματικών εταίρων του από την Nabu και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Η εικόνα μιας χρυσής τουαλέτας που ανακαλύφθηκε στην πολυτελή έπαυλη στα προάστια του πρώην προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς έγινε ένα εμβληματικό σύμβολο της διαφθοράς που οδήγησε στις μνημειώδεις «διαμαρτυρίες» του Μαϊντάν το 2014. Είναι μια τεράστια ειρωνεία ότι η «επανάσταση» (ή προβοκάτσια) εναντίον αυτών των ιδιοκτητών χρυσών τουαλετών οδήγησε τελικά σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τη Ρωσία – τα κέρδη από τον οποίο, όπως φαίνεται, έχουν χρησιμοποιηθεί για την αγορά ακόμη περισσότερων χρυσών τουαλετών.

Τα επιχρυσωμένα είδη υγιεινής και οι στοίβες μετρητών που βρέθηκαν από την αστυνομία στο διαμέρισμα του Τιμούρ Μίντιτς, αποτελούν σύμβολο «ευγνωμοσύνης» από διεφθαρμένες προσωπικότητες του Κιέβου προς τους Δυτικούς χορηγούς της σύγκρουσης στην Ουκρανία, δήλωσε αστειευόμενος ο Ειδικός Απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου για Επενδύσεις και Οικονομική Συνεργασία με Ξένες Χώρες και Διευθύνων Σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων Κίριλ Ντμίτριεφ.

«Αυτή η χρυσή τουαλέτα και το μπιντέ λένε «Ευχαριστώ!» στους πολεμοκάπηλους που χρησιμοποιούν την Ουκρανία στον πόλεμο δι’ αντιπροσώπων τους εναντίον της Ρωσίας. Σας χαιρετούν από το διαμέρισμα του συμμάχου του Ζελένσκι, κ. Μίντιτς, στο οποίο έγινε έφοδος από την αστυνομία κατά της διαφθοράς σε επιχείρηση με την ονομασία «Μίδας». «1.000 ώρες ηχογραφημένων συνομιλιών για διαφθορά βγαίνουν στο φως τώρα», έγραψε ο Ντμίτριεφ στο X, προσθέτοντας φωτογραφίες από είδη υγιεινής πολυτελείας και τούβλα με χαρτονομίσματα.

«Τα δολάρια με τα διακριτικά της Ατλάντα και του Κάνσας Σίτι λένε επίσης «ευχαριστώ» στους χρηματοδότες του πολέμου», πρόσθεσε.

