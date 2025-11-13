search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 20:06
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2025 19:02

Νεκρά δύο παιδιά από τροφική δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη – Σε ΜΕΘ οι γονείς τους

13.11.2025 19:02
Konstadinoupoli

Δύο παιδιά που βρίσκονταν σε διακοπές πέθαναν από τροφική δηλητηρίαση σε μια δημοφιλή τουριστική περιοχή της Κωνσταντινούπολης και οι γονείς τους νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, μετέδωσαν σήμερα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και οι υγειονομικές αρχές.

«Παρά όλες τις προσπάθειες που έγιναν, τα παιδιά, ηλικίας 6 και 3 ετών, δεν μπόρεσαν να σωθούν. Οι γονείς παραμένουν σε μονάδα εντατικής θεραπείας», δήλωσε στο X ο επαρχιακός διευθυντής της Κωνσταντινούπολης του τουρκικού υπουργείου Υγείας.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα από τη διεύθυνση υγείας», πρόσθεσε ο δρ Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ, ο οποίος διευκρίνισε ότι η οικογένεια νοσηλεύτηκε για «φερόμενη τροφική δηλητηρίαση».

Ήταν για διακοπές στην Κωνσταντινούπολη

Σύμφωνα με το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, επικαλούμενο «έρευνα της αστυνομίας», η οικογένεια κατάγεται από τη Γερμανία, όπου ζει μια μεγάλη τουρκική κοινότητα, και έκανε διακοπές στην Τουρκία.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η τροφική δηλητηρίαση πιθανώς προήλθε από μύδια που αγοράστηκαν από έναν πλανόδιο πωλητή και γεμιστές πατάτες, γνωστές ως «kumpir», ένα δημοφιλές φαγητό δρόμου, τα οποία κατανάλωσαν την Τρίτη στην τουριστική περιοχή Ορτάκιοϊ στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου. Το ζευγάρι και τα δύο παιδιά τους νοσηλεύτηκαν αφού αρρώστησαν, μετέδωσε το NTV.

Διαβάστε επίσης

Το σκάνδαλο που μπορεί να ρίξει τον Ζελένσκι – Σύμβολο «ευγνωμοσύνης» στη Δύση οι χρυσές τουαλέτες διεφθαρμένων του Κιέβου

Σάλος με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία: Ο Επστάιν ζήτησε από τον Τομ Μπαράκ να του στείλει φωτογραφίες δικές του μαζί με ένα παιδί

Ρωσία: Απείλησε ταξιτζή με… ματσέτα γιατί δεν της άρεσε η μουσική! (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vouli-456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Να ισοσκελίσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιχειρεί η ΝΔ – Η καταγγελία Λαζαρίδη και τα πυρά από Γερουλάνο και Γιαννούλη

LADY GAGA
LIFESTYLE

Η Lady Gaga έπαιρνε λίθιο στα γυρίσματα του «A Star Is Born» και αργότερα υπέστη ψυχωσικό επεισόδιο

antifa_new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι ΗΠΑ βάζουν την Antifa στο στόχαστρο – Δύο ομάδες στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές»

KALPI-123-NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Σταθεροποιούν τη ΝΔ τα ενεργειακά – Πόσοι θα ψήφιζαν Τσίπρα-Σαμαρά

el-salvador-prison
ΚΟΣΜΟΣ

«Βιασμοί, ξυλοδαρμοί, βασανιστήρια»: Η κόλαση που έζησαν στις φυλακές του Ελ Σαλβαδόρ οι Βενεζουαλενοί μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 20:06
vouli-456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Να ισοσκελίσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιχειρεί η ΝΔ – Η καταγγελία Λαζαρίδη και τα πυρά από Γερουλάνο και Γιαννούλη

LADY GAGA
LIFESTYLE

Η Lady Gaga έπαιρνε λίθιο στα γυρίσματα του «A Star Is Born» και αργότερα υπέστη ψυχωσικό επεισόδιο

antifa_new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι ΗΠΑ βάζουν την Antifa στο στόχαστρο – Δύο ομάδες στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές»

1 / 3