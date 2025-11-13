search
ΚΟΣΜΟΣ

13.11.2025 20:37

Γερμανία: Ακτιβιστές με ανυψωτικό μηχάνημα κρέμασαν ένα πανό υπέρ της Παλαιστίνης στην Πύλη του Βρανδεμβούργου (Videos)

13.11.2025 20:37
Μήνυμα κατά της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη έστειλαν ακτιβιστές στη Γερμανία, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ανυψωτικό μηχάνημα για να κρεμάσουν ένα πανό στη Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο.

Συγκεκριμένα, έξι ακτιβιστές, που φορούσαν γιλέκα ασφαλείας, οδήγησαν το ανυψωτικό στην πλατεία και, στη συνέχεια, τρεις από αυτούς χρησιμοποίησαν το μηχάνημα για να ανεβούν στην κορυφή του μνημείου, σε ύψος 26 μέτρων.

Εκεί, κρέμασαν πανό που ανέφερε: «Ποτέ ξανά γενοκτονία – Ελευθερία στην Παλαιστίνη», ενώ άναψαν και φωτοβολίδες.

Συνελήφθησαν και οι έξι ακτιβιστές

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη των ακτιβιστών. «Βρεθήκαμε εκεί μέσα σε μερικά λεπτά, αλλά το ανυψωτικό ήδη ανέβαινε και δεν το σταματήσαμε εκείνη τη στιγμή, επειδή θα ήταν πολύ επικίνδυνο, στην περίπτωση ενός ατυχήματος ή μιας πτώσης», ανέφερε σχετικά ο Φλόριαν Νατ, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου.

Τελικά, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των τριών ακτιβιστών που βρίσκονταν στο έδαφος και είχαν κλειστεί στην καμπίνα του μηχανήματος, σπάζοντας ένα τζάμι για να βρεθούν στο εσωτερικό του και να τους συλλάβουν.

Παράλληλα, ειδική ομάδα της αστυνομίας σκαρφάλωσε στην Πύλη για να συλλάβει και να κατεβάσει τους άλλους τρεις ακτιβιστές, με την επιχείρηση να διαρκεί συνολικά περίπου μιάμιση ώρα.

Και οι έξι ακτιβιστές τέθηκαν υπό κράτηση και κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για αυθαίρετη είσοδο. Παράλληλα, οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν αν η χρήση του ανυψωτικού προκάλεσε ζημιές στο μνημείο του 18ου αιώνα.

