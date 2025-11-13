Γερμανία: Ακτιβιστές με ανυψωτικό μηχάνημα κρέμασαν ένα πανό υπέρ της Παλαιστίνης στην Πύλη του Βρανδεμβούργου (Videos)

Μήνυμα κατά της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη έστειλαν ακτιβιστές στη Γερμανία, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ανυψωτικό μηχάνημα για να κρεμάσουν ένα πανό στη Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο.

Συγκεκριμένα, έξι ακτιβιστές, που φορούσαν γιλέκα ασφαλείας, οδήγησαν το ανυψωτικό στην πλατεία και, στη συνέχεια, τρεις από αυτούς χρησιμοποίησαν το μηχάνημα για να ανεβούν στην κορυφή του μνημείου, σε ύψος 26 μέτρων.

Εκεί, κρέμασαν πανό που ανέφερε: «Ποτέ ξανά γενοκτονία – Ελευθερία στην Παλαιστίνη», ενώ άναψαν και φωτοβολίδες.

Protesters unfurled a banner reading "Never again genocide — freedom for Palestine" from Berlin's famous Brandenburg Gate. Around 75 police officers, including climbing specialists, were deployed to arrest the protesters. pic.twitter.com/D91wpG4zff — DW News (@dwnews) November 13, 2025

Συνελήφθησαν και οι έξι ακτιβιστές

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη των ακτιβιστών. «Βρεθήκαμε εκεί μέσα σε μερικά λεπτά, αλλά το ανυψωτικό ήδη ανέβαινε και δεν το σταματήσαμε εκείνη τη στιγμή, επειδή θα ήταν πολύ επικίνδυνο, στην περίπτωση ενός ατυχήματος ή μιας πτώσης», ανέφερε σχετικά ο Φλόριαν Νατ, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου.

This is Brandenburg Gate, Berlin.



If these activists so concerned with war and “genocide”, why are they screaming about Intifada? The west has to start listening when people are talking, and not just hear the parts they want to. pic.twitter.com/bzwQ4i2eOn November 13, 2025

Τελικά, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των τριών ακτιβιστών που βρίσκονταν στο έδαφος και είχαν κλειστεί στην καμπίνα του μηχανήματος, σπάζοντας ένα τζάμι για να βρεθούν στο εσωτερικό του και να τους συλλάβουν.

Παράλληλα, ειδική ομάδα της αστυνομίας σκαρφάλωσε στην Πύλη για να συλλάβει και να κατεβάσει τους άλλους τρεις ακτιβιστές, με την επιχείρηση να διαρκεί συνολικά περίπου μιάμιση ώρα.

Berlin Brandenburg Gate today: “Never again genocide – free Palestine”

The group “peaceful against genocide”says Germany keeps delivering weapons to a genocide. pic.twitter.com/QabyYLQHda November 13, 2025

Και οι έξι ακτιβιστές τέθηκαν υπό κράτηση και κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για αυθαίρετη είσοδο. Παράλληλα, οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν αν η χρήση του ανυψωτικού προκάλεσε ζημιές στο μνημείο του 18ου αιώνα.

