«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προέτρεψε τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να περιορίσει τη ροή νέων Ουκρανών ανδρών προς τη Γερμανία και να διασφαλίσει ότι θα παραμείνουν για να υπερασπιστούν τη χώρα τους.

«Σε μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία σήμερα, ζήτησα από τον Ουκρανό πρόεδρο να διασφαλίσει ότι οι νέοι άνδρες, ιδίως από την Ουκρανία, δεν θα έρχονται στη Γερμανία σε μεγάλους αριθμούς αλλά ότι θα υπηρετούν τη χώρα τους», δήλωσε ο Μερτς την Πέμπτη. «Είναι απαραίτητοι εκεί».

Τα σχόλιά του έρχονται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών στη Γερμανία – ιδιαίτερα εντός των συντηρητικών τάξεων του Μερτς – ότι η δημόσια υποστήριξη για τον ουκρανικό σκοπό θα μπορούσε να μειωθεί εάν οι νεαροί άνδρες Ουκρανοί θεωρηθούν ότι αποφεύγουν τη στρατιωτική θητεία ερχόμενοι στη Γερμανία.

Μετά τη χαλάρωση των κανόνων εξόδου από την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο αριθμός των νεαρών Ουκρανών ανδρών ηλικίας 18 έως 22 ετών που εισέρχονται στη Γερμανία αυξήθηκε από 19 την εβδομάδα στα μέσα Αυγούστου σε 1.400 έως 1.800 την εβδομάδα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Μάρκους Σέντερ, συντηρητικός πρωθυπουργός της Βαυαρίας και σύμμαχος του Μερτς, πρότεινε περιορισμούς στην λεγόμενη Οδηγία Προσωρινής Προστασίας της ΕΕ, εάν το Κίεβο δεν μειώσει οικειοθελώς τις αφίξεις. Οι κανόνες παρέχουν στους Ουκρανούς αυτόματο καθεστώς προστασίας.

Η Γερμανία είναι ένας από τους πιο ένθερμους συμμάχους της Ουκρανίας εντός της ΕΕ. Η χώρα έχει φιλοξενήσει πάνω από 1,2 εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022 και είναι ο μεγαλύτερος δωρητής στρατιωτικής βοήθειας μετά τις ΗΠΑ σε απόλυτους αριθμούς.

Τα μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού του Μερτς φοβούνται ότι η αυξανόμενη παρουσία νεαρών Ουκρανών ανδρών στη Γερμανία θα μετατραπεί σε πολιτικό σημείο ανάφλεξης από μέλη του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), τα οποία επικρίνουν τη συνεχή υποστήριξη της κυβέρνησης προς το Κίεβο.

Το ανερχόμενο AfD, που βρίσκεται τώρα πρώτο στις δημοσκοπήσεις, απαιτεί εδώ και καιρό να σταματήσουν οι πληρωμές κοινωνικής πρόνοιας στους Ουκρανούς. Περίπου 490.000 Ουκρανοί πολίτες σε ηλικία εργασίας λαμβάνουν επιδόματα μακροχρόνιας ανεργίας στη Γερμανία, σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας απασχόλησης της χώρας.

Ο συνασπισμός του Μερτς – ο οποίος βρίσκεται υπό αυξανόμενη δημοσιονομική πίεση και θέλει να μειώσει τις δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας – επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο που θα περικόψει το δικαίωμα σε τέτοια επιδόματα για τους Ουκρανούς και θα ενθαρρύνει την εργασία.

«Στη Γερμανία, οι πληρωμές μεταφοράς για αυτούς τους πρόσφυγες θα είναι τέτοιες ώστε τα κίνητρα για εργασία να είναι μεγαλύτερα από τα κίνητρα στο σύστημα μεταφορών», δήλωσε ο Μερτς την Πέμπτη.

Στην ίδια τηλεφωνική συνομιλία, ο Μερτς προέτρεψε επίσης τον Ζελένσκι να διευθετήσει τα προβλήματα διαφθοράς της χώρας, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει τις συνέπειες ενός τεράστιου σκανδάλου που αφορά μίζες – μια άλλη εξέλιξη που Γερμανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει την υποστήριξη του κοινού για τη χώρα που βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

