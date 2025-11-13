search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 18:20
ΚΟΣΜΟΣ

13.11.2025 17:56

Σεισμό (κυριολεκτικά) προκάλεσαν οι AC/DC στη Μελβούρνη (Video)

ACDC

Οι AC/DC κυριολεκτικά ταρακούνησαν τη Μελβούρνη την Τετάρτη το βράδυ. Η έναρξη της αυστραλιανής περιοδείας του συγκροτήματος στην πόλη καταγράφηκε σε τοπικό σεισμογράφο, ο οποίος ανιχνεύει σεισμική δραστηριότητα.

Ο Άνταμ Πασκάλε, επικεφαλής επιστήμονας στο Κέντρο Σεισμολογικής Έρευνας, δήλωσε στο ABC News της Αυστραλίας ότι η συναυλία καταγράφηκε στην περιοχή των 2-5 hertz σε σεισμογράφο στο γραφείο του στο κοντινό Ρίτσμοντ, το οποίο απέχει λίγο περισσότερο από δύο μίλια από τον χώρο, το Melbourne Cricket Ground.

«Τα ηχητικά κύματα που βίωναν οι θεατές κοντά και ένιωθαν κάτι μέσα από το σώμα τους, ισοδυναμούν με αυτό που αισθάνονται οι σεισμογράφοι μας», εξήγησε ο Πασκάλε.

Συνέχισε: «Συλλαμβάνουμε την κίνηση του εδάφους, όχι τον ήχο από τον αέρα. Έτσι, αν έχετε ηχεία στο έδαφος που εκπέμπουν δονήσεις αυτές μεταδίδονται μέσω του εδάφους, αλλά και το πλήθος που πηδάει πάνω κάτω τροφοδοτεί με ενέργεια το έδαφος».

Ο Πασκάλε σημείωσε περαιτέρω: «Αν όλοι αναπηδούν ταυτόχρονα, τείνει να ενισχύει το σήμα, ώστε να μπορούμε να το εντοπίσουμε λίγο καλύτερα».

Το ABC News αναφέρει ότι κάτοικοι σε απόσταση πέντε μιλίων μπορούσαν να ακούσουν τη συναυλία, με αρκετούς ανθρώπους να μοιράζονται τις εμπειρίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε τους AC/DC να ερμηνεύουν το “You Shook Me All Night Long” στη Μελβούρνη:

