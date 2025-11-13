search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 18:07
ΚΟΣΜΟΣ

TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2025 16:42

Απόγνωση Ρούμπιο: Ξεμένουμε από μέσα πίεσης στη Ρωσία

13.11.2025 16:42
MARCO_ROUBIO2
AP

Ο Αμερικανός ανώτατος διπλωμάτης Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε αργά την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ εξαντλούν τις επιλογές τους για να επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία, μετά την επίθεση στους μεγαλύτερους πετρελαϊκούς κολοσσούς του Κρεμλίνου τον περασμένο μήνα.

«Λοιπόν, δεν έχουν απομείνει πολλά για να επιβάλουμε κυρώσεις από την πλευρά μας, εννοώ, χτυπήσαμε τις μεγάλες πετρελαϊκές τους εταιρείες, κάτι που όλοι ζητούσαν», δήλωσε ο Ρούμπιο πριν από μια συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G7.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στη Rosneft και τη Lukoil και τις θυγατρικές τους, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο – την κύρια πηγή χρηματοδότησής της για τον πόλεμο στην Ουκρανία – και να ωθήσουν τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε μια προσπάθεια να τερματίσουν την επιθετικότητα του Κρεμλίνου.

Οι κυρώσεις τίθενται σε πλήρη ισχύ στις 21 Νοεμβρίου, αλλά αρκετές χώρες σκέφτονται ήδη να ζητήσουν εξαιρέσεις. Η Ουγγαρία έχει ήδη λάβει παράταση ενός έτους από τις ΗΠΑ.

«Οι κυρώσεις πρέπει να εφαρμόζονται, οπότε ξέρετε ότι δεν επιβάλλουμε κυρώσεις και μετά δεν τις επιβάλλουμε. Ενδιαφερόμαστε και εμείς να τις επιβάλουμε», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Η επιτυχία των κυρώσεων εξαρτάται τελικά από την πρόοδο στην εφαρμογή τους. Ένας από τους μηχανισμούς είναι η επιβολή κυρώσεων στον ρωσικό σκιώδη στόλο – εκατοντάδες πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν παράνομα ρωσικό πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις σε όλο τον κόσμο.

«Ο σκιώδης στόλος έχει εμφανιστεί επειδή πιστεύω ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι στον σκιώδη στόλο, καθώς πολλά από αυτά συμβαίνουν σε περιοχές πολύ πιο κοντά τους», είπε ο Ρούμπιο.

Η ΕΕ έχει επιβάλει 19 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, πλήττοντας το LNG, τις τράπεζες, το εμπόριο κρυπτονομισμάτων της Ρωσίας, περιορίζοντας περαιτέρω τον σκιώδη στόλο που διακινεί κρυφά εμπορεύματα που υπόκειται σε κυρώσεις και άλλα, με στόχο τη μείωση της ρωσικής πολεμικής οικονομίας.

Η ουκρανική κυβέρνηση δήλωσε ότι γνωρίζει ότι υπάρχουν περισσότερα προς κυρώσεις και είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τους εταίρους της για να τους δείξει.

«Όσον αφορά τη δήλωση του Ρούμπιο σχετικά με την εξάντληση των επιλογών κυρώσεων… υπάρχουν απολύτως πιο αντικειμενικές επιλογές εκεί έξω. Περισσότερες πετρελαϊκές εταιρείες, τράπεζες και στόλος/υποδομές. Και εξαρτήματα και άμυνα. Και πληρωμές. Και η Αρκτική», δήλωσε ο Βλάντισλαβ Βλάσιουκ, απεσταλμένος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις κυρώσεις.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με Αμερικανούς εταίρους, και με την G7, και με άλλους. Θα υπάρξουν περισσότερες κυρώσεις», πρόσθεσε ο Βλάσιουκ.

