Ο Τραμπ λέει ότι έχει «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC (video)

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως έχει την «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC, διότι το βρετανικό δημόσιο δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης παρουσίασε μονταρισμένα με κατ’ αυτόν παραπλανητικό τρόπο αποσπάσματα της ομιλίας του σε οπαδούς του την 6η Ιανουαρίου 2021, πριν από την επίθεσή τους στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο.

«Λοιπόν, νομίζω ότι έχω υποχρέωση να το κάνω, εξαπάτησαν το κοινό και το παραδέχτηκαν, δεν μπορείς να επιτρέπεις σε ανθρώπους να κάνουν κάτι τέτοιο», είπε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε παρουσιάστρια του Fox News.

«Άλλαξαν εντελώς την ομιλία μου της 6ης Ιανουαρίου, η οποία ήταν μια όμορφη ομιλία, μια πολύ κατευναστική ομιλία, και την έκαναν να ακούγεται ριζοσπαστική. Και την άλλαξαν στην πραγματικότητα. Αυτό που έκαναν ήταν πραγματικά απίστευτο».

Τις προηγούμενες ημέρες ο Τραμπ είχε απορρίψει τη «συγγνώμη» του βρετανικού δικτύου, δίνοντας τελεσίγραφο για πλήρη ανάκληση και απειλώντας με αγωγή ύψους 1 δισ.

