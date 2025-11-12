Βραζιλία – Χάος στην COP30: Εισβολή από αυτόχθονες του Αμαζονίου στον χώρο της Συνόδου – Δύο τραυματίες (videos)

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (11/11) στην Μπελέμ της Βραζιλίας, στον χώρο όπου διαξάγεται η σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα COP30.

Αυτόχθονες του Αμαζονίου και υποστηρικτές τους ολοκλήρωσαν πορεία για το κλίμα και την υγεία και άρχισαν να χορεύουν μπροστά στην είσοδο του χώρου όπου διεξάγεται η COP30.

Κατόπιν μπήκαν στον χώρο, προτού το προσωπικό ασφαλείας τους απωθήσει βίαια, κάτι στο οποίο ορισμένοι πρόβαλαν αντίσταση.

Οι διαδηλωτές, που αποτελούσαν ομάδα εκατοντάδων ατόμων, διαλύθηκαν λίγο αργότερα από τον χώρο, ενώ ορισμένοι φρουροί υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς. Ένας εξ αυτών δήλωσε ότι χτυπήθηκε στο κεφάλι από τύμπανο που πέταξε διαδηλωτής, με αποτέλεσμα να υποστεί τραύμα στο μέτωπο.

Το προσωπικό ασφαλείας απέκλεισε κατόπιν με τραπέζια και καρέκλες εισόδους στην «μπλε ζώνη», την καρδιά του χώρου όπου οργανώνεται η σύνοδος του ΟΗΕ.

Δημοσιογράφος του AFP είδε αστυνομικό να απομακρύνεται με αμαξίδιο.

Dozens of Indigenous protesters forced their way into the COP30 climate summit venue and clashed with security guards at the entrance https://t.co/cDudWxKDIQ pic.twitter.com/7UxllYih1k — Reuters (@Reuters) November 12, 2025

«Το κίνημα των αυτοχθόνων ήθελε να παρουσιάσει τις διεκδικήσεις του στο εσωτερικό της μπλε ζώνης, αλλά δεν επιτράπηκε η είσοδος», ανέφερε ο Ζουάου Σαντιάγκου, καθηγητής στο ομοσπονδιακό πανεπιστήμιο στην Παρά.

Η ασφάλεια είναι ευθύνη του ΟΗΕ στο εσωτερικό των χώρων όπου διεξάγεται η σύνοδος. Αστυνομικοί που εργάζονται για τον διεθνή οργανισμό ζήτησαν χθες από όσους ήταν ακόμη παρόντες να φύγουν από τον πελώριο χώρο, στον οποίο βρίσκονται ιδίως μεγάλες κλιματιζόμενες σκηνές.

Η Μαρία Κλάρα, διαδηλώτρια, μέλος της συλλογικότητας Rede Sustentabilidade Bahia («δίκτυο βιωσιμότητας στην Μπαΐα»), είπε πως οι διαδηλωτές είχαν πάει μέρος σε πορεία και ήθελαν να προειδοποιήσουν για την κατάσταση «των αυτόχθονων λαών», αλλά «οι φωνές τους αγνοήθηκαν».

«Φθάνοντας εδώ, μπήκαν στον χώρο της COP30 για να μπορέσουν να τονίσουν ότι η σύνοδος θα ολοκληρωθεί αλλά η καταστροφή θα συνεχιστεί», πρόσθεσε η νεαρή.

Ο ΟΗΕ, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν έδωσε καμιά πληροφορία ούτε σχολίασε τα επεισόδια.

Οι αψιμαχίες και η δυσαρέσκεια των διαδηλωτών έρχεται σε διαμετρική αντίθεση με τη βούληση της βραζιλιάνικης κυβέρνησης αυτή η σύνοδος να είναι «η καλύτερη» όσον αφορά «τη συμμετοχή των αυτοχθόνων», όπως δήλωνε την περασμένη εβδομάδα στο AFP η βραζιλιάνα υπουργός υποθέσεων των αυτοχθόνων λαών Σόνια Γκουαζαζάρα.

