Στο «κόκκινο» η ένταση μεταξύ ΗΠΑ-Βενεζουέλας μετά την άφιξη του USS Ford στην Καραϊβική: Καράκας και Μόσχα μιλούν για «ιμπεριαλιστική απειλή»

Η άφιξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Ford στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής σηματοδοτεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης με τη Βενεζουέλα και προκαλεί κύμα αντιδράσεων από κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς, που εκφράζουν ανησυχία για τη νομιμότητα των επιχειρήσεων των ΗΠΑ.

Το USS Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, εντάχθηκε στις 11 Νοεμβρίου στη ζώνη ευθύνης της SOUTHCOM, του μεικτού διοικητηρίου των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για τη Νότια Αμερική.

Η ανάπτυξή του, που είχε ανακοινωθεί στις 24 Οκτωβρίου, αποσκοπεί – όπως αναφέρει το Πεντάγωνο – στην υποστήριξη της εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για «την εξάρθρωση διεθνών εγκληματικών οργανώσεων και την αντιμετώπιση της ναρκωτρομοκρατίας». Το υπερσύγχρονο πλοίο συνοδεύεται από τρία πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά και μεταφέρει τέσσερις μοίρες μαχητικών αεροσκαφών.

Από τον Αύγουστο, η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει οκτώ ακόμη πολεμικά πλοία στην Καραϊβική, καθώς και αεροσκάφη F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, σε επιχειρήσεις που χαρακτηρίζει «αντιναρκωτικές».

Καράκας και Μόσχα μιλούν για «ιμπεριαλιστική απειλή»

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι χρησιμοποιούν τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για «αλλαγή καθεστώτος» και έλεγχο των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της χώρας. Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο προειδοποίησε πως «αν πρέπει να εμπλακούμε σε ένοπλο αγώνα για να υπερασπιστούμε την ιερή κληρονομιά των απελευθερωτών, θα είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε», ενώ υπέγραψε νόμο για τη δημιουργία νέου σώματος άμυνας.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο ανακοίνωσε «μαζική» ανάπτυξη 200.000 στρατιωτών, τονίζοντας ότι η χώρα είναι «προστατευμένη και αμυνόμενη». Η Μόσχα, στενή σύμμαχος του Καράκας, αντέδρασε έντονα: ο Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ «απαράδεκτες» και υπογράμμισε πως «τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο».

Ερωτήματα για τη νομιμότητα των αμερικανικών πληγμάτων

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει περίπου είκοσι αεροπορικά πλήγματα στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν σκάφη διακίνησης ναρκωτικών.

Ωστόσο, σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, τα πλήγματα αυτά προκάλεσαν 76 θανάτους χωρίς να έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ έκανε λόγο για «ισχυρές ενδείξεις εξωδικαστικών εκτελέσεων» και κάλεσε την Ουάσιγκτον να επανεξετάσει τη νομιμότητα των ενεργειών της.

Επιφυλάξεις από συμμάχους και γειτονικές χώρες

Η ανάπτυξη περισσότερων αμερικανικών δυνάμεων στην Καραϊβική προκαλεί ανησυχία και στις κυβερνήσεις της Βραζιλίας και της Κολομβίας.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ «όσο συνεχίζονται οι πυραυλικές επιθέσεις εναντίον πλεούμενων».

Αντίστοιχα, η Βρετανία ανέστειλε προ μηνός τη συνεργασία της με την Ουάσιγκτον στις επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς – σύμφωνα με το CNN – δεν επιθυμεί να θεωρηθεί συνένοχη στα αμερικανικά πλήγματα. Η Ντάουνινγκ Στριτ αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενη ζητήματα ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης:

Βυθισμένη στο σκοτάδι η Δομινικανή Δημοκρατία: Διακοπή ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα

Προκλητική επιστολή από το ψευδοκράτος στον ΟΗΕ: Καταγγέλλει παραβιάσεις του «εναέριου χώρου του» από ελληνικά και κυπριακά αεροσκάφη

Παραιτήθηκε ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ και ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους του Νετανιάχου