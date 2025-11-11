search
ΚΟΣΜΟΣ

11.11.2025 23:32

Παραιτήθηκε ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ και ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους του Νετανιάχου

11.11.2025 23:32
ron darmer

Παραιτήθηκε σήμερα ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ, Ρον Ντέρμερ, ο οποίος διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και ήταν στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ισραηλινά δημοσιεύματα είχαν προαναγγείλει εδώ και μέρες πως ο Ντέρμερ θα εγκατέλειπε το υπουργείο στο οποίο διορίστηκε στα τέλη του 2022, έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον.

«Σας γράφω για να σας ενημερώσω για την απόφασή μου να τερματίσω τη θητεία μου ως υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων», ανέφερε ο Ρον Ντέρμερ σε επιστολή δύο σελίδων προς τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας.

Ο γεννημένος στις ΗΠΑ Ντέρμερ έγραψε πως όταν ανέλαβε το υπουργείο είχε υποσχεθεί στην οικογένειά του πως η θητεία του δεν θα ξεπερνούσε τα δύο χρόνια, αλλά την παρέτεινε δύο φορές: την πρώτη για να συνεργαστεί με τον Νετανιάχου στην αντιμετώπιση της απειλής από το Ιράν και τη δεύτερη για να διαπραγματευθεί μια συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς.

Ο Ντέρμερ υπήρξε ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους του Νετανιάχου, διαδραματίζοντας ρόλο-κλειδί στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ και με αραβικές χώρες.

Είχε διατελέσει πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον από το 2013 έως το 2021. Η θητεία του συνέπεσε χρονικά με την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο (2017-2021).

Στελέχη των Δημοκρατικών θεωρούσαν ότι ο Ντέρμερ είχε ταχθεί στο πλευρό των Ρεπουμπλικάνων κατά τη διάρκεια της θητείας του στην αμερικανική πρωτεύουσα, υπονομεύοντας τις διακομματικές σχέσεις που καλλιεργούσαν προηγούμενοι πρέσβεις του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον.

1 / 3