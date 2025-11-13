BBC: Άγνοια για το «μοντάζ» στην «πειραγμένη» εκπομπή του «Panorama» δηλώνει η συμπαραγωγός εταιρεία

Δεν είχε ιδέα τι έχει συμβεί. Καθώς ο ντόρος από την νέα κρίση στο BBC – ίσως η σοβαρότερη στην μακραίωνη ιστορία του εμβληματικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού – εξακολουθεί, με αφορμή τις αποκαλύψεις για την εκπομπή «Donald Trump: A Second Chance» του προγράμματος «Panorama» στην οποία ήταν συμπαραγωγός, η October Films δεν είχε πάρει χαμπάρι, παρά μόνον όταν το διάβασαν άνθρωποι της στις εφημερίδες.

Η October Films είναι συμπαραγωγός με το BBC στο επίμαχο ντοκιμαντέρ, που προκάλεσε την μήνιν του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τις παραιτήσεις του Γενικού Διευθυντή του BBC και της Διευθύντριας Ενημέρωσης την περασμένη Κυριακή (9/11).

October Films και BBC ανέπτυξαν από κοινού την ιδέα και οι περισσότεροι από όλους όσοι εργάστηκαν για την υλοποίηση του ήταν εργαζόμενοι του BBC, αναφέρεται σε δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ.

Πληροφορήθηκαν για την κρίση στο εσωτερικό του Δικτύου από το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της The Telegraph και το υπόμνημα του Μάικλ Πρέσκοτ που είχε διαρρεύσει.

Δεν γνώριζαν ότι η επεξεργασία είχε συζητηθεί εκτενώς δύο φορές από την Επιτροπή Σύνταξης Καθοδήγησης και Προτύπων (EGSC) της BBC, μία φορά τον Ιανουάριο του 2025 και μία φορά τον Μάιο, και δεν ενημερώθηκαν από τη BBC ότι η ιστορία είχε διαρρεύσει στον Τύπο, αναφέρει το αμερικανικό Deadline έπειτα από επικοινωνία με την αγγλική εταιρεία παραγωγής.

Τονίστηκε δε ότι ούτε ο εκτελεστικός παραγωγός που είχε αναλάβει το επίμαχο πρόγραμμα, ούτε και ο μοντερ της εταιρείας που ασχολήθηκε με αυτό, γνώριζαν πως το υλικό είχε μονταριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ότι ο Τράμπ υποκινεί τους οπαδούς του να «πολεμήσουν με όλες τους τις δυνάμεις».

Αυτή η απόφαση ελήφθη από τον εσωτερικό παραγωγό – σκηνοθέτη του BBC, ο οποίος είχε κάνει την επεξεργασία πριν το ντοκιμαντέρ προβληθεί στους εκτελεστικούς παραγωγούς Νιλ Μπρικγουελ της October Films και Λίο Τέλινγκ του BBC, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται αναφορές της αγγλικής εταιρείας παραγωγής. Όταν τους έδειξαν για πρώτη φορά το υλικό πριν από την πρεμιέρα της εκπομπής τον Οκτώβριο του 2024, δεν ενημερώθηκαν για τις αλλαγές που είχαν γίνει, όπως υποστηρίζεται.

Το ζήτημα εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη σχέση και τη διαφάνεια του BBC με τις εταιρείες παραγωγής. Ένα ζήτημα που είχε ανακύψει μετά την υπόθεση «Gaza: How to Survive a Warzone» («Γάζα: Πώς να επιβιώσεις σε μια εμπόλεμη ζώνη»), η οποία απασχόλησε τα ΜΜΕ νωρίτερα φέτος, όταν έπειτα από την μετάδοση του αποκαλύφθηκε ότι η παραγωγός εταιρεία του ντοκιμαντέρ, Hoyo Films, δεν είχε γνωστοποιήσει στο BBC ότι ο αφηγητής ήταν γιος αξιωματούχου της Χαμάς.

Στην περίπτωση όμως του «Trump: A Second Chance» η συνθήκη είναι αντίστροφη. Η εταιρεία παραγωγής είναι εκείνη που δεν είχε ενημερωθεί.

Σε τηλεδιάσκεψη του Τιμ Ντέιβι με το προσωπικό του BBC, ο απερχόμενος Γενικός Διευθυντής του ρωτήθηκε από μέλος του προσωπικού αν κρίσεις όπως αυτή στο «Panorama» αλλά και άλλα σκάνδαλα στο παρελθόν μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί «αν λιγότερο από το περιεχόμενο μας είχε ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες».

Ο Ντέιβι δεν έκανε αναφορά ότι η October Films βρισκόταν «στο σκοτάδι» για το περιστατικό ή το παρασκήνιο της παραγωγής του ντοκιμαντέρ – υπονοώντας, μάλλον, το μεροληπτικό μοντάζ -, αλλά αναγνώρισε πως υπάρχει ζήτημα, λέγοντας ότι «μερικά από τα προβλήματα μας ήταν η διαχείριση και η σχέση με τις ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγών», σημειώνοντας επίσης πως «πρέπει να επανεξετάσουμε τις εσωτερικές διαδικασίες αλλά και τις εξωτερικές συνεργασίες στον τομέα αυτόν».

Οι σχέσεις μεταξύ BBC και October παραμένουν σταθερές, όπως υποστηρίζεται, αλλά το κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ μόλις ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεργαστεί πλέον στο ντοκιμαντέρ για το κόμμα,«The Rise of Reform»που ετοίμαζε n October για το BBC με αφορμη τη δημοσκοπική άνοδο του. Ο Φάρατζ και ο Τραμπ είναι συνοδοιπόροι και ο Φάρατζ είναι ο κύριος παρουσιαστής του δεξιού GB News.

Η October Films έχει δημιουργήσει πολλά προγράμματα για το BBC όλα αυτά τα χρόνια, μεταξύ των οποίων το «Laura Kuenssberg: State of Chaos», καθώς και ντοκιμαντέρ για το Netflix, το HBO Max, το Disney+ («Erased: WWII’s Heroes of Color») και το CNN («First ladies»).

