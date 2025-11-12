Μετακομίζει η Emily in Paris στην Αθήνα; Ο λόγος που η Λίλι Κόλινς βρέθηκε στα Πετράλωνα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στα Πετράλωνα για γύρισμα βρέθηκε η Λίλι Κόλινς, πρωταγωνίστρια του Emily in Paris.
Η παραγωγή έκλεισε ένα δρόμο κοντά στην πλατεία Μερκούρη. Στο βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ φαίνονται καλόγεροι με ρούχα και εξοπλισμός, που χρησιμοποιήθηκε για τον φωτισμό.
Για τους φανς της σειράς δυστυχώς η Emily δεν θα μετακομίσει στην Αθήνα, η Λίλι Κόλινς βρέθηκε στα Πετράλωνα για να κάνει γύρισμα για γερμανικό περιοδικό.
Διαβάστε επίσης
Η ατάκα που εξόργισε τη Φαίη Σκορδά – «Η εποχή του τι φοράει η γυναίκα και φταίει το μίνι και όχι ο άντρας, ανήκει στο παρελθόν» (Video)
Ουγγαρέζος κατά «Real View»: «Ντροπή σας, αυτό είναι τηλεοπτική ασχήμια – Έχουν ευθύνη όλες οι κυρίες» (Video)
Σε σχέση με τον Ρομέν Γαβρά η Έμιλι Ραταϊκόφσκι – Τα καυτά φιλιά και η μπλούζα με το… Άγιο Όρος (Photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.