Μετακομίζει η Emily in Paris στην Αθήνα; Ο λόγος που η Λίλι Κόλινς βρέθηκε στα Πετράλωνα

Στα Πετράλωνα για γύρισμα βρέθηκε η Λίλι Κόλινς, πρωταγωνίστρια του Emily in Paris.

Η παραγωγή έκλεισε ένα δρόμο κοντά στην πλατεία Μερκούρη. Στο βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ φαίνονται καλόγεροι με ρούχα και εξοπλισμός, που χρησιμοποιήθηκε για τον φωτισμό.

Για τους φανς της σειράς δυστυχώς η Emily δεν θα μετακομίσει στην Αθήνα, η Λίλι Κόλινς βρέθηκε στα Πετράλωνα για να κάνει γύρισμα για γερμανικό περιοδικό.

