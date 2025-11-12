search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 19:34
MEDIA

Tο Ποντίκι Web

12.11.2025 18:40

Μετακομίζει η Emily in Paris στην Αθήνα; Ο λόγος που η Λίλι Κόλινς βρέθηκε στα Πετράλωνα

12.11.2025 18:40
lily-collins

Στα Πετράλωνα για γύρισμα βρέθηκε η Λίλι Κόλινς, πρωταγωνίστρια του Emily in Paris.

Η παραγωγή έκλεισε ένα δρόμο κοντά στην πλατεία Μερκούρη. Στο βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ φαίνονται καλόγεροι με ρούχα και εξοπλισμός, που χρησιμοποιήθηκε για τον φωτισμό

Για τους φανς της σειράς δυστυχώς η Emily δεν θα μετακομίσει στην Αθήνα, η Λίλι Κόλινς βρέθηκε στα Πετράλωνα για να κάνει γύρισμα για γερμανικό περιοδικό. 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
CELINE_DION
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Καναδάς πιέζει για συμμετοχή στη Eurovision: «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας»

galliki-ethnosynelefsi
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αναστολή του συνταξιοδοτικού συστήματος ως το 2027 ψήφισε η Εθνοσυνέλευση

iereas-evelpidon
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Στη φυλακή η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός και δύο ακόμη μέλη

metanastes_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες – Παρέμβαση της Αστυνομίας, τουλάχιστον 25 προσαγωγές

ADELE
LIFESTYLE

Η Αντέλ θα κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική στη διασκευή του μυθιστορήματος «Cry to Heaven» από τον Τομ Φορντ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 19:31
