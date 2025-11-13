search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 21:44
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

13.11.2025 21:22

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Πολύ σημαντικό που τόσοι πολλοί επιθυμούν να έρθουν αμερικανικές υποδομές στην Ελλάδα»

kimberly

Σε συνέντευξή της στη δημοσιογράφο Μαρία Σαράφογλου και στον ΑΝΤ1, η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναλύει τον ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη, αποκαλύπτει τις στρατηγικές προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, τις προοπτικές συνεργασίας των δύο χωρών σε μεγάλα γεωστρατηγικά θέματα και εξηγεί το μήνυμα που στέλνει η παρουσία της στη χώρα μας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

«Είναι πολύ σημαντικό το ότι επιθυμούν τόσα πολλά άτομα, όσον αφορά τις υποδομές, να έρθουν αμερικανικές υποδομές εδώ (στην Ελλάδα) για να στηρίξουν την περιοχή, να βελτιώσουν, ίσως, την απόδοση από άλλα λιμάνια και περιοχές, για να αντισταθμίσουν την κινέζικη επιρροή στο λιμάνι του Πειραιά. Δυστυχώς εκείνη την εποχή, όπως είχε αναφέρει ο Πρωθυπουργός σας, δεν υπήρχαν άλλοι πλειοδότες. Ήταν μία περίοδος οικονομικής ύφεσης, τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Δεν υπήρχε τόση σταθερότητα στην Ελλάδα και νομίζω πως γι’ αυτό συνέβη. Είναι ατυχές, αλλά νομίζω πως υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί, να βρεθεί λύση» αναφέρει μεταξύ άλλων στην συνέντευξή η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη:

