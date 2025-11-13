«Φραπές» και «Χασάπης» την Πέμπτη στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι διάλογοι που τους «καίνε»

Ο Γιώργος Ξυλούρης περισσότερο γνωστός ως «φραπές» και ο Ανδρέας Στρατάκης δηλαδή ο επονομαζόμενος «χασάπης» θα βρεθούν την ερχόμενη εβδομάδα ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

Η κατάθεση των διαβόητων αγροτοσυνδικαλιστών που πρωταγωνιστούν στους διαλόγους που περιλαμβάνονται στην ογκωδέστατη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη το πρωί.

Οι διάλογοι που τους «καίνε»

Τα ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας φέρουν και τους δύο να εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε έναν από τους διαλόγους που πολλοί χαρακτήρισαν «μαφίας» ο «φραπές» συνομιλεί με υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την Παρασκευή Τυχεροπούλου.

«Είκοσι, είκοσι ένα, είκοσι δύο, θα βεβαιώσει αυτή από τρεις χρονιές τα ίδια. Καταλαβαίνεις έτσι; Θα πάει βάσει Ηρακλείου τα ίδια, τι είχαμε, τι χάσαμε. Τέσσερις χρονιές από εκατόν είκοσι, πεντακόσια χιλιάρικα στα σπίτια μας. Δεν υπάρχουν δικαιώματα, τελειώνουμε. Δηλαδή αυτή η Τυχεροπούλου ρε μ…..α, αυτή η Τυχεροπούλου, αν την είχα σκοτώσει, τώρα θα ήμουν έξω. Θα είχανε φάει και ένα πενηντάρι οι δικηγόροι και είμαστε εντάξει…».

Σε άλλη συνομιλία με προϊστάμενη του ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης, η ίδια εκδηλώνει ανησυχία για την αποχώρηση του τότε υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη.

Ζ : Μην μας αφήσει και φύγει ο Αυγενάκης. Τι θα γίνει.

Γ. Ξ : Όχι ρε, όχι ρε, μου είπε ο Μάκης μέχρι κόκαλο. Μου ‘πε ο Μάκης, στείλτονε μου λέει σε μένα αύριο, σήμερα δηλαδή. Και πήρε και τον Φλωρίδη. Αν δεν ξεκωλώσουν τώρα την Παπανδρέου (σημ. Ευρωπαία εισαγγελέα) από εκεί έχουμε θέμα. Κατάλαβες;

Μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για την «σπείρα των 37», ο Ξυλούρης εμφανίζεται να έχει καταθέσεις 2,8 εκατομμυρίων ευρώ.

«Χασάπης»: Πάμφτωχος αγρότης

Την Πέμπτη στην εξεταστική επιτροπή αναμένεται να καταθέσει και ο Ανδρέας Στρατάκης με το ψευδώνυμο «χασάπης».

Ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Open είχε δηλώσει πάμφτωχος αγρότης και πως δεν έχει μάθει να κρύβεται: «Με μεγάλη χαρά θα πήγαινα για να μιλήσω και να καταλάβω τι είναι αυτό που έχω κάνει. Ποιες είναι οι κατηγορίες, σε τι ακριβώς εμπλέκομαι και γιατί ακούγεται το όνομά μου σε όλη την Ελλάδα».

Ο ίδιος είχε ακόμη πει πως είναι αγρότης, ότι έχει ελαιόδενδρα, αιγοπρόβατα και μια οικογενειακή επιχείρηση -ένα κρεοπωλείο. Για τη συμμετοχή του στην ΚΥΔ Γαλακτοκομική Συνεταιριστική Κόφινα είπε: «Είμαι στην ομάδα παραγωγών της εταιρείας. Δεν ανήκει σε κανέναν, δεν είναι ιδιωτική εταιρεία – είναι ομάδα παραγωγών». Για την ΙΚΕ που δημιουργήθηκε μαζί με τον Γιώργο Ξυλούρη και την κόρη του, από την οποία φέρεται να ξεκίνησε η διαδικασία των αμφισβητούμενων αιτήσεων, ο Ανδρέας Στρατάκης είχε πει: «Η κόρη του είναι μια απλή εργαζόμενη στην ΙΚΕ. Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 2018, όπως και πολλές άλλες οργανώσεις, λόγω χρεών που είχαν “φρακάρει”. Δεν είναι θέμα επιδοτήσεων -δεν ασχολείται μόνο με αιτήσεις, όπως κάποιοι άλλοι που δεν έχουν καμία άλλη δραστηριότητα».

Οι μάρτυρες της εβδομάδας

Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου θα καταθέσουν ο κ. Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ και η κα Ζωή Πολιτοπούλου υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου θα καταθέσουν ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα Σταύρος Τζεδάκης, η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή.

Την κλήση του «φραπέ» και του «χασάπη» στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην επικαιροποίηση του καταλόγου σχετική πρόταση κατέθεσαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και έγινε αποδεκτή από τα μέλη της Εξεταστικής.

