ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Το κόμμα έδωσε στον ραδιοσταθμό του ένα μισθό από τους 4,5 που οφείλει – Συνεχίζονται οι αλλεπάλληλες 24ωρες

Αποχωρήσεις οικειοθελώς- δίκην εθελούσιας- ή απολύσεις έθεσε το πιεστικό δίλημμα η ιδιοκτησία του ραδιοσταθμού Στο Κόκκινο 105,5 κυρίως στο δημοσιογραφικό προσωπικό της Αθήνας, καταβάλλοντας μόλις ένα από τα 4,5 δεδουλευμένα μηνιάτικα που οφείλει.

«Ως τώρα δεν ακούσαμε από την πλευρά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καμία απάντηση, στα ξεκάθαρα ερωτήματα που θέτουμε. Μεταξύ αυτών, είναι και το εξής: Πώς και γιατί έφθασαν σε επίπεδα ρεκόρ τα απλήρωτα δεδουλευμένα μας στο ίδιο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο μειωνόταν διαρκώς ο αριθμός όσων εργαζόμαστε στο «Κόκκινο»; Επ’ αυτού, αντί απάντησης ακούσαμε ένα «μαντάτο»: Η ιδιοκτησία του σταθμού αξιώνει να αποχωρήσουν ακόμη πέντε εργαζόμενοι και προειδοποιεί πως, αν αυτό δεν συμβεί οικειοθελώς, θα ακολουθήσουν απολύσεις», αναφέρει η κοινή ανακοινωση όλων των σωματείων των εργαζόμενων (σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη).

Ο σταθμός της Αθήνας αυτή την εποχή έχει μόλις 27 δημοσιογράφους και ραδιοφωνικούς παραγωγούς από περίπου 70 που διέθετε και λίγο μετά αφότου άρχισε το θρίλερ επιβίωσης του.

Με στοιχεία της διοίκησης για τον ΚΟΚΚΙΝΟ Αθήνας, που γνωστοποίησε στους εργαζόμενους, το μισθολογικό κόστος υπολογίζεται σε 64.000 μηνιαίως, με ασφαλιστικές εισφορές, στοιχείο που προκαλεί την απορία του προσωπικού του, πώς οι πέντε αποχωρήσεις ή απολύσεις θα καταστίσουν βιώσιμο μέλλον στον σταθμό.

«Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είχαμε επισημάνει στην ίδια την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος ότι είναι ζωτικής σημασίας η καταβολή των δεδουλευμένων τουλάχιστον δυο μηνών, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποιες από τις βαρύτατες συνέπειες της παρατεταμένης… στάσης μισθοδοσίας, εκ μέρους της ιδιοκτησίας. Κι όμως, η ηγεσία του κόμματος δεν θεώρησε επιβεβλημένο να κάνει καν αυτό, δηλαδή να «θυσιάσει» ένα επί πλέον 13% του συνόλου των «ζεστών» χρημάτων που έλαβε ως δόση της κρατικής επιχορήγησης, για να «ανασάνουν» εργαζόμενοι πού είχαν να δουν καταβολή μισθού από τις αρχές Σεπτεμβρίου», τονίζει το προσωπικό του ΚΟΚΚΙΝΟΥ το οποίο συνεχίζει τις διαδοχικές 24ωερες απεργίες, σίγουρα μέχρι και τη Δευτέρα 17/11.

Αναλυτικά οι άνθρωποι στον ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 ( δημοσιογράφοι, παραγωγοί και διοικητικοί εργαζόμενοι, με την κάλυψη των ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗ-ΜΘ, ΕΤΕΡ-ΜΘ. ) αναφέρουν στην ανακοίνωση τους:

Μολονότι έχει λάβει τη δόση – ύψους 1,7 εκατ. ευρώ – της κρατικής επιχορήγησης, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κατέβαλε στους δημοσιογράφους, παραγωγούς και διοικητικούς εργαζόμενους στο «Κόκκινο» (όπως και στους συναδέλφους της «Αυγής» και του Avgi.gr), μόνον τα δεδουλευμένα ενός μήνα – του Οκτωβρίου – εκ των 4,5 που όφειλε.

Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είχαμε επισημάνει στην ίδια την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος ότι είναι ζωτικής σημασίας η καταβολή των δεδουλευμένων τουλάχιστον δυο μηνών, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποιες από τις βαρύτατες συνέπειες της παρατεταμένης… στάσης μισθοδοσίας, εκ μέρους της ιδιοκτησίας.

Κι όμως, η ηγεσία του κόμματος δεν θεώρησε επιβεβλημένο να κάνει καν αυτό, δηλαδή να «θυσιάσει» ένα επί πλέον 13% του συνόλου των «ζεστών» χρημάτων που έλαβε ως δόση της κρατικής επιχορήγησης, για να «ανασάνουν» εργαζόμενοι πού είχαν να δουν καταβολή μισθού από τις αρχές Σεπτεμβρίου!…

Ας απαντήσει – επιτέλους- καθαρά η ηγεσία του κόμματος, που κρατά ανεξόφλητες τις μισθολογικές οφειλές του μόνον απέναντι στους συντελεστές των ΜΜΕ δικής του ιδιοκτησίας (καθώς αποδεικνύεται συνεπέστατο απέναντι στους υπόλοιπους εργαζόμενους, των οποίων είναι εργοδότης),: Στ’ αλήθεια πιστεύει ότι μπορούν να λειτουργήσουν μέσα ενημέρωσης, με εργαζόμενους που πληρώνονται «στη χάση και τη φέξη»;

Στ’ αλήθεια θεωρεί ότι αυτή η αχαρακτήριστη συμπεριφορά απέναντί μας αφήνει περιθώρια – έστω και ελάχιστα- για ευόδωση «σχεδίων επιβίωσης» και «ανασύνταξης» του σταθμού;

Στ’ αλήθεια αδυνατεί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ να κατανοήσει ότι αυτή η απαράδεκτη πρακτική την εκθέτει ανεπανόρθωτα στα μάτια των μελών και φίλων του κόμματος, αλλά και ενός ευρύτερου, μεγάλου φάσματος προοδευτικών ανθρώπων;

Στα αλήθεια δεν νοιάζεται που ο προοδευτικός κόσμος αναπόφευκτα βλέπει τις διακηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για τα δικαιώματα του κόσμου της εργασίας να ακυρώνονται από τις εκ διαμέτρου αντίθετες πράξεις, σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ του κόμματος;

Η περαιτέρω μείωση του μισθολογικού κόστους, το οποίο ήδη έχει συρρικνωθεί (με τις διαδοχικές αποχωρήσεις και δεδομένων των χαμηλών, «παγωμένων» αμοιβών) σε βαθμό σχεδόν ασύμβατο για τα δεδομένα ενός ενημερωτικού σταθμού, προβάλλεται ως όρος για την υλοποίηση του σχεδίου επιβίωσης των ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

Πολλά μπορεί να επισημάνει κανείς ως προς αυτό, αλλά εδώ ας μείνουμε στο θεμελιώδες: Ακόμη και εργοδότες που είναι διάσημοι για τη στυγνότητά τους θα δίσταζαν να ζητήσουν αποχωρήσεις επ’ απειλή απολύσεων, σε μία περίοδο κατά την οποία χρωστούν στους εργαζόμενους δεδουλευμένα μηνών.

Θα επέλεγαν άλλη, πιο «ομαλή» συγκυρία. Αν μη τι άλλο, για να μην κατηγορηθούν ότι πρώτα φέρνουν τους εργαζόμενους σε οικονομικό αδιέξοδο και κατόπιν μετατρέπουν αυτό το αδιέξοδο σε μοχλό πίεσης, εναντίον ανθρώπων που δεν έχουν πια αντοχές. Άραγε, την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ δεν την ενδιαφέρει καν πώς θα ερμηνευτεί και θα αξιολογηθεί αυτό;

Βάσει όλων των παραπάνω, αποφασίζουμε:

Πρώτον, συνέχιση των 24ωρων απεργιών, έως ότου λάβουμε τουλάχιστον τα δεδουλευμένα ενός ακόμη μήνα. Ταυτόχρονα ζητάμε διασφάλιση της κανονικής μισθοδοσίας κάθε μήνα και σαφές χρονοδιάγραμμα εξόφλησης όλων των προς εμάς οφειλών, στο προσεχές χρονικό διάστημα

Δεύτερον, συνέχεια των απεργιακών εκπομπών στις εξής ημέρες και ώρες:

Παρασκευή (14/11): 3 μμ – 5μμ

Σάββατο (15/11): 12 το μεσημέρι – 2 μμ

Κυριακή (16/11): 10 πμ – 12 το μεσημέρι

Δευτέρα (17/11), επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου: Από τις 2 μμ πολύωρη ειδική εκπομπή, συνδυασμένη με το πνεύμα της εξέγερσης του 1973 και τον εορτασμό της.

Τρίτον, από κοινού με τους συναδέλφους της «Αυγής», Συνέντευξη Τύπου των συνδικαλιστικών εκπροσώπων, την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, στη 1μμ, στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20)».