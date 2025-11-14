Εκατομμυριούχος σε τηλεθέαση, πάλι, ο «Άγιος έρωτας» (13/11)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τηλεθέαση άνω του 10% «χτύπησε» ξανά η σειρά «Άγιος έρωτας» και, όπως έδειξαν οι ακριβείς μετρήσεις της Nielsen, το χθεσινό επεισόδιο παρακολούθησαν 1.039.000 ζευγάρια μάτια.
Δεύτερο σε δημοφιλία πρόγραμμα της Πέμπτης ήταν η σειρά «Να μ΄ αγαπάς» που προηγείται, χρονικά, του «Άγιου έρωτα» σχηματίζονται αμφότερες οι σειρές… αχτύπητο δίδυμο για το κανάλι.
Τρίτη επιλογή με επίδοση σταθερά τις τελευταίες ημέρες άνω του 7%, η «Γη της ελιάς», με το «Deal» στο νούμερο 4 της κορυφαίας 10άδας προγραμμάτων.
Βελτίωσε το πλασάρισμά της, δια της επίδοσης της περισσότερο, η έτερη σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha.
Στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας, η επανεμφάνιση της σειράς «Οικογενειακές ιστορίες».
Διαβάστε επίσης:
Νέα «απογείωση» στην τηλεθέαση του Alpha την Τετάρτη (13/11)
BBC News: Το γνωρίζουν σχεδόν όλοι στις ΗΠΑ- Τρείς στους δέκα το θεωρούν αξιόπιστο
ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Το κόμμα έδωσε στον ραδιοσταθμό του ένα μισθό από τους 4,5 που οφείλει – Συνεχίζονται οι αλλεπάλληλες 24ωρες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.