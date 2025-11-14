search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 19:20
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.11.2025 18:19

Εκατομμυριούχος σε τηλεθέαση, πάλι, ο «Άγιος έρωτας» (13/11)

14.11.2025 18:19
agios_erotas

Τηλεθέαση άνω του 10% «χτύπησε» ξανά η σειρά «Άγιος έρωτας» και, όπως έδειξαν οι ακριβείς μετρήσεις της Nielsen, το χθεσινό επεισόδιο παρακολούθησαν 1.039.000 ζευγάρια μάτια.

Δεύτερο σε δημοφιλία πρόγραμμα της Πέμπτης ήταν η σειρά «Να μ΄ αγαπάς» που προηγείται, χρονικά, του «Άγιου έρωτα» σχηματίζονται αμφότερες οι σειρές… αχτύπητο δίδυμο για το κανάλι.

Τρίτη επιλογή με επίδοση σταθερά τις τελευταίες ημέρες άνω του 7%, η «Γη της ελιάς», με το «Deal» στο νούμερο 4 της κορυφαίας 10άδας προγραμμάτων.

Βελτίωσε το πλασάρισμά της, δια της επίδοσης της περισσότερο, η έτερη σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha.

Στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας, η επανεμφάνιση της σειράς «Οικογενειακές ιστορίες».

Διαβάστε επίσης:

Νέα «απογείωση» στην τηλεθέαση του Alpha την Τετάρτη (13/11)

BBC News: Το γνωρίζουν σχεδόν όλοι στις ΗΠΑ- Τρείς στους δέκα  το θεωρούν αξιόπιστο

ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Το κόμμα έδωσε στον ραδιοσταθμό του ένα μισθό από τους 4,5 που οφείλει – Συνεχίζονται οι αλλεπάλληλες 24ωρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ASTHENOFORO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: 70χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε ελιά – Επανάληψη της τραγωδίας στην ίδια οικογένεια

malice-eksot
LIFESTYLE

Malice: «Άρωμα» Ελλάδας στη νέα σειρά θρίλερ που καθηλώνει (Photos)

kapnisma
ΥΓΕΙΑ

Πώς η Σουηδία έγινε η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό καπνιστών στον ανεπτυγμένο κόσμο

tsipras-vivlio-
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»: «Το δημοψήφισμα ήταν δική μου αποφαση», ο Τσίπρας διαβάζει το κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων» – Οι δραματικές ώρες μετά το τελεσίγραφο Τουσκ

domi-metanaston
ΕΛΛΑΔΑ

Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες: Αυστηρές ποινές στους 30 συλληφθέντες – Καταγγελίες για υπερσυμφόρηση και ανεπαρκή σίτιση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

hitch_1311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Είναι παράνομος ο κοτσαδόρος σε ΙΧ; – Τι λέει ο νόμος, ποια είναι τα πρόστιμα

evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 19:19
ASTHENOFORO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: 70χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε ελιά – Επανάληψη της τραγωδίας στην ίδια οικογένεια

malice-eksot
LIFESTYLE

Malice: «Άρωμα» Ελλάδας στη νέα σειρά θρίλερ που καθηλώνει (Photos)

kapnisma
ΥΓΕΙΑ

Πώς η Σουηδία έγινε η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό καπνιστών στον ανεπτυγμένο κόσμο

1 / 3