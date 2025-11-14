Εκατομμυριούχος σε τηλεθέαση, πάλι, ο «Άγιος έρωτας» (13/11)

Τηλεθέαση άνω του 10% «χτύπησε» ξανά η σειρά «Άγιος έρωτας» και, όπως έδειξαν οι ακριβείς μετρήσεις της Nielsen, το χθεσινό επεισόδιο παρακολούθησαν 1.039.000 ζευγάρια μάτια.

Δεύτερο σε δημοφιλία πρόγραμμα της Πέμπτης ήταν η σειρά «Να μ΄ αγαπάς» που προηγείται, χρονικά, του «Άγιου έρωτα» σχηματίζονται αμφότερες οι σειρές… αχτύπητο δίδυμο για το κανάλι.

Τρίτη επιλογή με επίδοση σταθερά τις τελευταίες ημέρες άνω του 7%, η «Γη της ελιάς», με το «Deal» στο νούμερο 4 της κορυφαίας 10άδας προγραμμάτων.

Βελτίωσε το πλασάρισμά της, δια της επίδοσης της περισσότερο, η έτερη σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha.

Στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας, η επανεμφάνιση της σειράς «Οικογενειακές ιστορίες».

