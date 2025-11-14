Νέα «απογείωση» στην τηλεθέαση του Alpha την Τετάρτη (13/11)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μικρή εκτίναξη (1,5%) του δείκτη της Nielsen κατάφερε ο Alpha χθες, σε σχέση με την Τετάρτη, πετυχαίνοντας να αποσπάσει μερίδιο 17,2% από την πίτα τηλεθέασης της ημέρας.
Την «πλήρωσε» ο ανταγωνισμός, με τον ΑΝΤ1 να εμφανίζει θεαματική πτώση (3,3%) στη δυναμική του, από τη μία ημέρα στην άλλη, με το μερίδιο του να διαμορφώνεται στο – μονοψήφιο – 9,9%, κάτι που είχε να συμβεί – σε καθημερινή για τον σταθμό – από τις 3/10 (9%).
Οριακό προβάδισμα είχε το Star, έναντι του ΣΚΑΪ, ενώ η ΕΡΤ1 συγκέντρωσε τηλεθέαση 4,6%, που είναι και η δεύτερη καλύτερη για τον σταθμό από την προπερασμένη Πέμπτη (4,7%),ισοφαρίζοντας την επίδοση που είχε σημειώσει στις 23/10.
Το ΕΡΤNews κατάφερε χθες να συγκεντρώσει 2,4%, το καλύτερο από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στις ημερήσιες δυναμομετρήσεις των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας και αισίως η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ… «έπιασε» άσο – τελικό. Το ΜΑΚ TV παρέμεινε σταθερό σε επίδοση (2,7%).
Διαβάστε επίσης:
BBC News: Το γνωρίζουν σχεδόν όλοι στις ΗΠΑ- Τρείς στους δέκα το θεωρούν αξιόπιστο
ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Το κόμμα έδωσε στον ραδιοσταθμό του ένα μισθό από τους 4,5 που οφείλει – Συνεχίζονται οι αλλεπάλληλες 24ωρες
BBC: Η «συγγνώμη» στον Τραμπ και οι αξιώσεις του αμερικανού Πρόεδρου – «Διαφωνούμε ότι υπάρχει νομική βάση για δυσφήμηση»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.