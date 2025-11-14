search
14.11.2025 18:14

Νέα «απογείωση» στην τηλεθέαση του Alpha την Τετάρτη (13/11)

14.11.2025 18:14
tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
credit: pixabay

Μικρή εκτίναξη (1,5%) του δείκτη της Nielsen κατάφερε ο Alpha χθες, σε σχέση με την Τετάρτη, πετυχαίνοντας να αποσπάσει μερίδιο 17,2% από την πίτα τηλεθέασης της ημέρας.

Την «πλήρωσε» ο ανταγωνισμός, με τον ΑΝΤ1 να εμφανίζει θεαματική πτώση (3,3%) στη δυναμική του, από τη μία ημέρα στην άλλη, με το μερίδιο του να διαμορφώνεται στο –  μονοψήφιο – 9,9%, κάτι που είχε να συμβεί – σε καθημερινή για τον σταθμό – από τις 3/10 (9%).

Οριακό προβάδισμα είχε το Star, έναντι του ΣΚΑΪ, ενώ η ΕΡΤ1 συγκέντρωσε τηλεθέαση 4,6%, που είναι και η δεύτερη καλύτερη για τον σταθμό από την προπερασμένη Πέμπτη (4,7%),ισοφαρίζοντας την επίδοση που είχε σημειώσει στις 23/10.

Το ΕΡΤNews κατάφερε χθες να συγκεντρώσει 2,4%, το καλύτερο από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στις ημερήσιες δυναμομετρήσεις των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας και αισίως η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ… «έπιασε» άσο – τελικό. Το ΜΑΚ TV παρέμεινε σταθερό σε επίδοση (2,7%).

