Στην πίτα τηλεθέασης της Τρίτης (11/11) έκανε ντεμπούτο το ΕΡΤNews – Πρώτος ο Alpha

Για πρώτη φορά από την λειτουργία του, τον Φεβρουάριο του 2022 εθεάθη στις δυναμομετρήσεις της Nielsen το ΕΡΤNews.
Το αμιγώς ειδησεογραφικό κανάλι της ΕΡΤ – η «σημαία» Ενημέρωσης του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού – απέσπασε 2,3% τηλεθέαση στο σύνολο της προηγούμενης ημέρας, λίγο καλύτερο από εκείνο της ίδιας ημέρας της περασμένης εβδομάδας. Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι – το πιθανότερο – από καιρό πραγματοποιούνταν σφυγμομετρήσεις και για το ΕΡΤNews.
Κατά τα λοιπά στην υπόλοιπη μοιρασιά της πίτας τηλεθέασης δεν σημειώθηκαν συγκλονιστικές αλλαγές. Alpha και Mega εμφάνισαν δυναμικές 15% και άνω, με τα μερίδια τους περιορισμένα κατά τι σε σχέση με προχθές.
Η κατάταξη διατηρήθηκε, οι μικρομεταβολές στα μεγέθη μεριδίων των καναλιών δεν την επηρέασαν και εκείνοι που δεν προτίμησαν τα καθιερωμένα κανάλια ήταν λίγο κάτω από το ένα τέταρτο του πληθυσμού (23,8%), εν αντιθέσει με την Δευτέρα στην διάρκεια της οποίας το μερίδιο «αποχής» από τα κανάλια εθνικής εμβέλειας ήταν στο 26,1%.
