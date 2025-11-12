search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 19:29
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 18:30

Στην πίτα τηλεθέασης της Τρίτης (11/11) έκανε ντεμπούτο το ΕΡΤNews – Πρώτος ο Alpha

12.11.2025 18:30
Tileorasi

Για πρώτη φορά από την λειτουργία του, τον Φεβρουάριο του 2022 εθεάθη στις δυναμομετρήσεις της Nielsen το ΕΡΤNews.

Το αμιγώς ειδησεογραφικό κανάλι της ΕΡΤ – η «σημαία» Ενημέρωσης του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού – απέσπασε 2,3% τηλεθέαση στο σύνολο της προηγούμενης ημέρας, λίγο καλύτερο από εκείνο της ίδιας ημέρας της περασμένης εβδομάδας. Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι – το πιθανότερο – από καιρό πραγματοποιούνταν σφυγμομετρήσεις και για το ΕΡΤNews.

Κατά τα λοιπά στην υπόλοιπη μοιρασιά της πίτας τηλεθέασης δεν σημειώθηκαν συγκλονιστικές αλλαγές. Alpha και Mega εμφάνισαν δυναμικές 15% και άνω, με τα μερίδια τους περιορισμένα κατά τι σε σχέση με προχθές.

Η κατάταξη διατηρήθηκε, οι μικρομεταβολές στα μεγέθη μεριδίων των καναλιών δεν την επηρέασαν και εκείνοι που δεν προτίμησαν τα καθιερωμένα κανάλια ήταν λίγο κάτω από το ένα τέταρτο του πληθυσμού (23,8%), εν αντιθέσει με την Δευτέρα στην διάρκεια της οποίας το μερίδιο «αποχής» από τα κανάλια εθνικής εμβέλειας ήταν στο 26,1%.

Διαβάστε επίσης:

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 13 Noεμβρίου

ΓΓΕΕ: Μόνο σε πιστοποιημένα ΜΜΕ οι καμπάνιες του Δημοσίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
galliki-ethnosynelefsi
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αναστολή του συνταξιοδοτικού συστήματος ως το 2027 ψήφισε η Εθνοσυνέλευση

iereas-evelpidon
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Στη φυλακή η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός και δύο ακόμη μέλη

metanastes_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες – Παρέμβαση της Αστυνομίας, τουλάχιστον 25 προσαγωγές

ADELE
LIFESTYLE

Η Αντέλ θα κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική στη διασκευή του μυθιστορήματος «Cry to Heaven» από τον Τομ Φορντ

astynomikoi-exosi
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Απετράπη η απάνθρωπη έξωση τετραμελούς οικογένειας με καρκινοπαθή και βρέφος 6 μηνών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 19:28
galliki-ethnosynelefsi
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αναστολή του συνταξιοδοτικού συστήματος ως το 2027 ψήφισε η Εθνοσυνέλευση

iereas-evelpidon
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Στη φυλακή η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός και δύο ακόμη μέλη

metanastes_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες – Παρέμβαση της Αστυνομίας, τουλάχιστον 25 προσαγωγές

1 / 3