Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 13 Noεμβρίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Ενεργειακή Τράμπ(α)» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον κάθετο άξονα μεταφοράς αμερικανικού LNG και τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας, αλλά και τις πιέσεις της Ουάσιγκτον σε Ελλάδα και Τουρκία για διευθετήσεις στην ανατολική Μεσόγειο, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ελληνοτουρκική «μάχη» για το LNG – Αμερικανική διπλωματική δεξιοτεχνία του διαιρεί και βασίλευε – Αν ο ενεργειακός εφοδιασμός κρινόταν από τη γεωγραφία και μόνο, η Ευρώπη θα έπινε ρωσικό αέριο σαν εσπρέσο – γρήγορα, ζεστά, φτηνά, δίπλα.

ΓΑΖΑ: Συγκρουσιακή εκεχειρία – Το σχέδιο Τραμπ «ναυαγεί» στα ερείπια της καταστραμμένης πόλης – Η Λωρίδα παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, παρά την ειρηνευτική συμφωνία

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ: Χωρίς νικητές και ηττημένους – Γεωπολιτικές μετατοπίσεις και η θέση της Ελλάδας σε μια Μεσόγειο που ξαναμοιράζεται

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Το Μαξίμου ψάχνει αποδιοπομπαίο υπουργό – Η κυβέρνηση αναζητά εξιλαστήριο πριν τα αγροτικά μπλόκα φτάσουν στο Σύνταγμα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Πόλεμος φθοράς στο Ποκρόφσκ – Ο παρατεταμένος πόλεμος φθοράς για το κρίσιμο οχυρό του Ντονμπάς

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Η νέα πραγματικότητα των νοικοκυριών – Τα ενοίκια ανεβαίνουν, το διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώνεται· κάθε μήνας δυσκολότερος από τον προηγούμενο

ΠΑΣΟΚ σε συναγερμό: Ο «παράγοντας Τσίπρας», τα εσωτερικά ρήγματα και ο δρόμος προς το συνέδριο

ΔΙΕΘΝΗ: Σουδάν, η παραμελημένη τραγωδία του πλανήτη – Μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές καταστροφές του αιώνα σε εξέλιξη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η προφορική ιστορία της Ηλιούπολης – Προαστιακές «εικόνες» από μια άλλη εποχή και έναν άλλο κόσμο

ΙΣΤΟΡΙΑ: Η βυζαντινή αγιότητα ως πολιτικός θεσμός

Διαβάστε επίσης:

