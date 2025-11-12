search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 19:39
12.11.2025 17:32

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 13 Noεμβρίου

12.11.2025 17:32
Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Ενεργειακή Τράμπ(α)» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον κάθετο άξονα μεταφοράς αμερικανικού LNG και τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας, αλλά και τις πιέσεις της Ουάσιγκτον σε Ελλάδα και Τουρκία για διευθετήσεις στην ανατολική Μεσόγειο, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ελληνοτουρκική «μάχη» για το LNG – Αμερικανική διπλωματική δεξιοτεχνία του διαιρεί και βασίλευε – Αν ο ενεργειακός εφοδιασμός κρινόταν από τη γεωγραφία και μόνο, η Ευρώπη θα έπινε ρωσικό αέριο σαν εσπρέσο – γρήγορα, ζεστά, φτηνά, δίπλα.

ΓΑΖΑ: Συγκρουσιακή εκεχειρία – Το σχέδιο Τραμπ «ναυαγεί» στα ερείπια της καταστραμμένης πόλης – Η Λωρίδα παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, παρά την ειρηνευτική συμφωνία

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ: Χωρίς νικητές και ηττημένους – Γεωπολιτικές μετατοπίσεις και η θέση της Ελλάδας σε μια Μεσόγειο που ξαναμοιράζεται

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Το Μαξίμου ψάχνει αποδιοπομπαίο υπουργό – Η κυβέρνηση αναζητά εξιλαστήριο πριν τα αγροτικά μπλόκα φτάσουν στο Σύνταγμα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Πόλεμος φθοράς στο Ποκρόφσκ – Ο παρατεταμένος πόλεμος φθοράς για το κρίσιμο οχυρό του Ντονμπάς

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Η νέα πραγματικότητα των νοικοκυριών – Τα ενοίκια ανεβαίνουν, το διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώνεται· κάθε μήνας δυσκολότερος από τον προηγούμενο

ΠΑΣΟΚ σε συναγερμό: Ο «παράγοντας Τσίπρας», τα εσωτερικά ρήγματα και ο δρόμος προς το συνέδριο

ΔΙΕΘΝΗ: Σουδάν, η παραμελημένη τραγωδία του πλανήτη – Μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές καταστροφές του αιώνα σε εξέλιξη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η προφορική ιστορία της Ηλιούπολης – Προαστιακές «εικόνες» από μια άλλη εποχή και έναν άλλο κόσμο

ΙΣΤΟΡΙΑ: Η βυζαντινή αγιότητα ως πολιτικός θεσμός

ΑΝΤ1: «Κλείδωσε» για την Πέμπτη (13/11) η συνέντευξη της πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ειδική εκπομπή

Ουγγαρέζος κατά «Real View»: «Ντροπή σας, αυτό είναι τηλεοπτική ασχήμια – Έχουν ευθύνη όλες οι κυρίες» (Video)

ΣΚΑΪ: Μοιράζει… ελέγχους και βαθμολογίες το βράδυ (12/11)

alison-mack
LIFESTYLE

«Με εξίταρε η δύναμη που είχα πάνω σε νέες, όμορφες γυναίκες» – Η πρωταγωνίστρια του Superman μιλά για τον ρόλο της στη σεξουαλική αίρεση Nxivm

CELINE_DION
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Καναδάς πιέζει για συμμετοχή στη Eurovision: «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας»

galliki-ethnosynelefsi
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αναστολή του συνταξιοδοτικού συστήματος ως το 2027 ψήφισε η Εθνοσυνέλευση

iereas-evelpidon
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Στη φυλακή η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός και δύο ακόμη μέλη

metanastes_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες – Παρέμβαση της Αστυνομίας, τουλάχιστον 25 προσαγωγές

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

1 / 3