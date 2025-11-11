Ρωσικές δυνάμεις εισβάλουν σε στυλ «Mad Max» στην κατεστραμμένη ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ (Video)

Η Ρωσία δήλωσε ότι οι δυνάμεις της προχώρησαν βαθύτερα στις πόλεις Ποκρόφσκ και Κουπιάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας την Τρίτη, με ένα βίντεο να δείχνει Ρώσους στρατιώτες να εισέρχονται στο Ποκρόφσκ με μοτοσικλέτες, ακόμη και πάνω σε οροφές κατεστραμμένων αυτοκινήτων και φορτηγών.

Η Μόσχα λέει ότι η κατάληψη του Ποκρόφσκ, που χαρακτηρίστηκε από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ως «η πύλη προς το Ντόνετσκ», θα της δώσει μια αφετηρία για να κινηθεί βόρεια προς τις δύο μεγαλύτερες εναπομένουσες πόλεις που ελέγχονται από την Ουκρανία στην περιοχή του Ντόνετσκ – το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ.

Η Ρωσία απειλεί το Ποκρόφσκ εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, προσπαθώντας να το περικυκλώσει και να απειλήσει τις γραμμές ανεφοδιασμού, αντί να εμπλακεί στις θανατηφόρες μετωπικές επιθέσεις που χρησιμοποίησε για να καταλάβει την πόλη Μπαχμούτ το 2023.

Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι περίπου 300 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται τώρα μέσα στο Ποκρόφσκ και ότι η Μόσχα έχει εντείνει τις προσπάθειες να φέρει περισσότερα στρατεύματα τις τελευταίες ημέρες, χρησιμοποιώντας πυκνή ομίχλη για κάλυψη.

Βίντεο με τους Ρώσους να εισέρχονται στο Ποκρόφσκ

Ρώσοι μπλόγκερ δημοσίευσαν ένα βίντεο την Τρίτη που δείχνει ρωσικές δυνάμεις που εισέρχονταν στο Ποκρόφσκ κατά μήκος ενός δρόμου που τυλίχθηκε στην ομίχλη, με ορισμένους χρήστες του Telegram να σχολιάζουν ότι έμοιαζε με σκηνές από την ταινία δράσης του 1979 «Mad Max», η οποία εκτυλίσσεται σε ένα μετα-αποκαλυπτικό τοπίο.

Το βίντεο δείχνει ρωσικές δυνάμεις σε μοτοσικλέτες και σε μια περίεργη ποικιλία αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων. Πολλά οχήματα, χωρίς πόρτες και παράθυρα, φάνηκαν να οδηγούν σε έναν δρόμο γεμάτο συντρίμμια, ενώ στρατιώτες παρακολουθούσαν. Μερικοί Ρώσοι στρατιώτες κάθονταν στην οροφή ενός κατεστραμμένου οχήματος. Ένα drone εθεάθη δίπλα στον δρόμο.

Το Reuters μπόρεσε να επιβεβαιώσει την τοποθεσία του βίντεο ως το Ποκρόφσκ από τη χάραξη του δρόμου, τις πινακίδες, τον πύργο κοινής ωφέλειας και τα δέντρα που φαίνονται στο βίντεο, τα οποία ταιριάζουν με εικόνες αρχείου και δορυφόρου της περιοχής. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την ημερομηνία του βίντεο.

Αντίθετες εκδοχές

Η Μόσχα και το Κίεβο έχουν δώσει διαφορετικές εκδοχές για τη μάχη για το Ποκρόφσκ: Η Μόσχα εδώ και μέρες δηλώνει ότι η πόλη είναι περικυκλωμένη, ενώ το Κίεβο αρνείται ότι η Μόσχα ελέγχει την πόλη και δήλωσε τη Δευτέρα ότι εξακολουθεί να είναι σε θέση να προμηθεύει το γειτονικό Μύρνοχραντ.

Χάρτες πεδίου μάχης ανοιχτού κώδικα και από τις δύο πλευρές δείχνουν ότι η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει μια στρατιωτική κίνηση γύρω από την πόλη και είναι κοντά στο να την κλείσει, αν και το Κίεβο έχει αντεπιτεθεί γύρω από την πόλη Ντομπροπιλία.

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σύρσκι, σε συνέντευξή του στην New York Post, δήλωσε ότι η Ρωσία συγκεντρώνει περίπου 150.000 στρατιώτες σε μια επιχείρηση για την κατάληψη του Ποκρόφσκ, με μηχανοκίνητες ομάδες και ταξιαρχίες πεζοναυτών να συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Η Ρωσία δήλωσε ότι οι δυνάμεις της έχουν αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του ανατολικού τμήματος του Κουπιάνσκ στην περιοχή του Χάρκοβο της Ουκρανίας και προχωρούν ενεργά προς τα βορειοδυτικά και ανατολικά του Ποκρόφσκ. Η Ρωσία δήλωσε επίσης ότι τα στρατεύματά της έχουν αναλάβει τον έλεγχο του οικισμού Νοβουσπενίβσκε στη νοτιοανατολική περιοχή Ζαπορίζια.

Ένας Ρώσος διοικητής, ο οποίος μίλησε στο Reuters με το ψευδώνυμο «Κυνηγός» και αυτοπροσδιορίστηκε ως επικεφαλής του αποσπάσματος εφόδου του 1486ου Μηχανοκίνητου Συντάγματος Τυφεκιοφόρων της Ρωσίας, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του έχουν αναλάβει τον έλεγχο μιας αποθήκης πετρελαίου στο ανατολικό άκρο του Κουπιάνσκ.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του είχαν επίσης πάρει τον έλεγχο μιας σειράς στάσεων τρένων κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής προς το Κουπιάνσκ Βουζλόβι, έναν οικισμό που βρίσκεται περίπου 6 χλμ. νότια του κέντρου του Κουπιάνσκ.

Ο ρωσικός στρατός αναφέρει ότι ελέγχει πλέον περισσότερο από το 19% της Ουκρανίας, ή περίπου 116.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι ουκρανικοί χάρτες που παρακολουθούν τις αλλαγές στην πρώτη γραμμή δείχνουν ότι ο ρωσικός έλεγχος βρίσκεται στο 19,1% της Ουκρανίας, από 18% πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

