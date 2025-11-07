Οι ρωσικές δυνάμεις κοντά στην πρώτη μεγάλη κατάκτηση μετά από δύο χρόνια: Πιέζουν από όλες τις πλευρές το Ποκρόφσκ

Ο ρωσικός στρατός βρίσκεται στα πρόθυρα της μεγαλύτερης ουκρανικής κατάκτησης εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, σύμφωνα με άρθρο της Wall Street Journal.

Αλλά το πιθανό έπαθλο, μια κατεστραμμένη πόλη γεμάτη πτώματα, υποδεικνύει μια μάχη που θα μπορούσε να είναι πιο σημαντική από αυτή για τα εδάφη: Ποια πλευρά θα χάσει πρώτη τους στρατιωτικούς πόρους;

Καθώς ο πόλεμος πλησιάζει στο πέμπτο έτος, η Ρωσία στοιχηματίζει ότι η στρατιωτική της μηχανή, που τροφοδοτείται από την τεράστια βιομηχανική της ικανότητα και τον πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό της, τελικά θα νικήσει τον δυτικό γείτονά της. Η Ουκρανία επιδιώκει να εξαντλήσει αυτούς τους πόρους και βασίζεται σε δυτικούς συμμάχους για να διατηρήσει τη χρηματοδότησή της και τον οπλισμό της.

Russian forces have closed the pocket around Myrnohrad.



95% of Pokrovsk is under Russian control with the Ukrainians potentially maintain positions in the neighborhood at the northern most end of the city. pic.twitter.com/AuEVx4MZBv — KalibratedMaps (@Kalibrated_Maps) November 6, 2025

Αυτή η μάχη έχει διαδραματιστεί τα τελευταία δύο χρόνια γύρω από τη νοτιοανατολική ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ, κάποτε κέντρο εξόρυξης με πληθυσμό περίπου 60.000 κατοίκων. Η Ρωσία έχει ρίξει πεζικό σε θανατηφόρες επιθέσεις κατά μήκος των δεντρόφυτων και μέσα από χωριά γύρω από την πόλη, ενώ η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει εκρηκτικά drones για να τους κρατήσει μακριά.

Τα ρωσικά στρατεύματα πλέον υπερτερούν αριθμητικά των Ουκρανών στρατιωτών μέσα στην πόλη, και τα drones τους κυριαρχούν στον ουρανό από πάνω, σύμφωνα με ουκρανικά στρατεύματα εκεί. Στρατιωτικοί αναλυτές λένε ότι θα μπορούσε να πέσει μέσα σε λίγες εβδομάδες. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε την Τετάρτη ότι τα στρατεύματά του προελαύνουν βόρεια μέσα από την πόλη και εκδιώκουν τα ουκρανικά στρατεύματα που, όπως είπε, ήταν αποκομμένα στο Ποκρόφσκ και τα περίχωρά του.

Για τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους στρατηγούς του, οι οποίοι αρνούνται ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες είναι αποκομμένοι εκεί, το ερώτημα είναι πόσο καιρό θα συνεχίσουν να μάχονται για να κρατήσουν την πόλη.

Η κατάληψη του Ποκρόφσκ θα ήταν το σημαντικότερο εδαφικό κέρδος της Μόσχας από τότε που οι δυνάμεις της κατέλαβαν το Μπαχμούτ πριν από 2,5 χρόνια. Η κατάληψή του θα ενίσχυε το επιχείρημα που προβάλλει ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στον Πρόεδρο Τραμπ: ότι η ρωσική νίκη είναι αναπόφευκτη και η αποστολή όπλων στο Κίεβο είναι σπατάλη.

🇺🇦🇷🇺 Pokrovsk:



The bag is practically tied up. A small section of the field remains, but it is completely under Russian fire control.



There are almost no exits from Pokrovsk and Mirnograd. A few could slip through at night, if lucky and the drone operators don't see them. Or if… pic.twitter.com/loFIFc9r2x November 6, 2025

Ο κύριος πολεμικός στόχος της Ρωσίας, να καταστρέψει την Ουκρανία ως έθνος και να την υποτάξει, παραμένει μακρινός. Η κατάληψη του Ποκρόφσκ θα προωθούσε τον άμεσο στόχο της να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική επαρχία του Ντόνετσκ, αν και η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει μια σειρά από μεγάλες πόλεις βορειότερα στην περιοχή.

Αν και η Ρωσία διατηρεί ένα πλεονέκτημα σε ανθρώπινο δυναμικό, υπάρχουν ενδείξεις ότι η πολεμική της μηχανή μπορεί να αρχίζει να καταρρέει, αναφέρει η WSJ. Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας έχει επιβραδυνθεί και αρκετές ρωσικές περιοχές έχουν μειώσει τα μπόνους για τους νεοσύλλεκτους φέτος. Αλλά ο Τραμπ δεν έχει υλοποιήσει πλήρως τις απειλές του να επιβάλει κυρώσεις που θα μπορούσαν να παραλύσουν την οικονομία της Ρωσίας και να αναγκάσουν τον Πούτιν να διαπραγματευτεί.

Ταυτόχρονα, με πληθυσμό ένα τέταρτο του μεγέθους της Ρωσίας, η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο Ζελένσκι και οι στρατηγοί του έχουν αντιμετωπίσει κριτική στο παρελθόν επειδή περίμεναν πολύ καιρό για να αποσυρθούν από πολιτικά σημαντικές θέσεις και σπαταλώντας ζωές Ουκρανών στρατιωτών με την καθυστέρηση.

«Ελπίζω ότι οι δύσκολες αποφάσεις θα ληφθούν εγκαίρως», δήλωσε ένας αξιωματικός από την 25η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία της Ουκρανίας, η οποία μάχεται στην περιοχή. «Χωρίς να θυσιάζονται άνθρωποι για εδάφη».

Καθώς η τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια σχεδόν τεσσάρων ετών πολέμου, η εδαφική πρόοδος έχει γίνει εξοντωτικά δαπανηρή. Σε σχεδόν δύο χρόνια από τότε που οι δυνάμεις της Μόσχας κατέλαβαν τη μικρότερη ανατολική πόλη Αβντιίβκα, έχουν προχωρήσει μόλις 24 μίλια προς το Ποκρόφσκ.

Εάν η Ουκρανία αποσυρθεί από το Ποκρόφσκ, θα πρέπει επίσης να εγκαταλείψει την κοντινή πόλη Μίρνοχραντ, η οποία ήδη κινδυνεύει να αποκοπεί.

Προς το παρόν, ο αξιωματικός είπε ότι πίστευε ότι οι μάχες στο Ποκρόφσκ ήταν ακόμα υπέρ της Ουκρανίας, με τη δική του ταξιαρχία να σκοτώνει περίπου 50 έως 100 Ρώσους την ημέρα και να αφήνει περισσότερους τραυματίες. Αρκετοί στρατιώτες δήλωσαν ότι η αναλογία απωλειών θα μπορούσε να φτάσει το 10 προς ένα υπέρ της Ουκρανίας.

«Σε ολόκληρο τον πόλεμο, δεν τους έχω δει να δέχονται τόσο τρελές απώλειες και να συνεχίζουν να πιέζουν», είπε ο αξιωματικός.

Ο Τζορτζ Μπάρος, αναλυτής στο Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι το Ποκρόφσκ δεν ήταν πιθανό να πέσει άμεσα, με βάση το πόσο καιρό χρειάστηκε η Ρωσία για να καταλάβει άλλες αστικές περιοχές. Συνεχίζοντας να μάχεται εκεί, είπε, η Ουκρανία είχε την ευκαιρία να αιματοκυλίσει τους Ρώσους, ενώ η ίδια υπέστη πολύ μικρότερες απώλειες.

Παρόλα αυτά, ο αξιωματικός της 25ης ταξιαρχίας και άλλα στρατεύματα στην περιοχή παρουσίασαν μια ζοφερή εικόνα των μαχών στο Ποκρόφσκ.

The days of Pokrovsk and Myrnohrad are numbered. Russia is pressing from all sides. Only a gray zone of about 1.5 km remains between the cities – it’s an opportunity to withdraw troops from Myrnohrad before its complete destruction. This sector is being fired on from every… pic.twitter.com/MkH6EHdyCN — tsybka (@tsybka_eth) November 4, 2025

Η Μόσχα χτυπά τις οδούς ανεφοδιασμού προς την πόλη με κάθε είδους πυρομαχικά. Καμένα οχήματα είναι ορατά σε βίντεο από τα περίχωρα του Ποκρόφσκ. Οι στρατιώτες συχνά πρέπει να περπατήσουν περισσότερα από 10 μίλια με τα πόδια για να φτάσουν σε θέσεις μέσα στην πόλη.

«Όσο πιο κοντά πλησιάζεις στο Ποκρόφσκ, τόσο πιο κοντά είσαι στο να χάσεις το όχημά σου και ίσως και τους άντρες σου», δήλωσε ένας αξιωματικός της 68ης Ταξιαρχίας Γιάγκερ της Ουκρανίας, η οποία επίσης μάχεται στο Ποκρόφσκ.

Νωρίτερα στον πόλεμο, η Ουκρανία συχνά αμυνόταν μέσα στις πόλεις. Στο Μπαχμούτ, οι δυνάμεις του Κιέβου πέρασαν μήνες εμπλεκόμενες σε βάναυσες μάχες από τετράγωνο σε τετράγωνο. Αλλά πιο πρόσφατα, καθώς τα drones έχουν αναλάβει ως η πρώτη γραμμή άμυνας, έχουν μετατοπίσει την εστίασή τους στο να χτυπούν τους Ρώσους εκτός των αστικών περιοχών, όπου οι προελαύνοντες στρατιώτες έχουν πολύ λιγότερη κάλυψη.

Μέσα στο Ποκρόφσκ, οι δρόμοι είναι σχεδόν άδειοι εκτός από αγέλες αδέσποτων σκύλων. Τεράστιες ρωσικές βόμβες ολίσθησης ταρακουνούν το Ποκρόφσκ σχεδόν κάθε ώρα. Από πάνω, ο βόμβος των drones είναι συνεχής – έως και 10 ρωσικά αεροσκάφη για κάθε ουκρανικό, σύμφωνα με τα ουκρανικά στρατεύματα.

«Κυριαρχούν στον ουρανό – ο βόμβος των drones δεν σταματά ποτέ, ούτε για ένα δευτερόλεπτο», είπε ο αξιωματικός της 25ης ταξιαρχίας. «Απλώς έχουν περισσότερους πόρους – ανθρώπους, drones, πληρώματα. Προσπαθούν να λύσουν προβλήματα με την ποσότητα: περισσότερα σώματα ή περισσότερο μέταλλο».

Το μεγαλύτερο μέρος της ίδιας της πόλης είναι μια γκρίζα ζώνη που δεν ελέγχεται από καμία πλευρά. Περίπου 250 με 300 Ρώσοι στρατιώτες έχουν καταφέρει να προωθηθούν στην πόλη, κινούμενοι πεζοί σε μικρές ομάδες. Όσοι επιβιώσουν από την πορεία συγκεντρώνονται σε υπόγεια, προσπαθώντας να αυξήσουν τον αριθμό τους.

Οι Ουκρανοί έχουν ακόμη λιγότερους άνδρες μέσα στο Ποκρόφσκ, σύμφωνα με αρκετά στρατεύματα στην περιοχή, και πολλές μονάδες εκεί έχουν σοβαρή έλλειψη προσωπικού – μερικές με μόλις το 20% της πλήρους δύναμής τους.

Ένας διοικητής λόχου αναγνώρισης που εργάζεται γύρω από το Ποκρόφσκ δήλωσε ότι μόνο πέντε από τους 20 άνδρες του είναι έτοιμοι για μάχη – αρκετοί σκοτώθηκαν τον τελευταίο μήνα και πολλοί βρίσκονται στο νοσοκομείο. «Η μάχη γίνεται πιο δύσκολη με την πάροδο του χρόνου», είπε. «Υπάρχει όλο και περισσότερη τεχνολογία που στοχεύει στη δολοφονία ανθρώπων».

Ο αξιωματικός της 68ης ταξιαρχίας είπε ότι ήρθε η ώρα να αποσυρθούν από την πόλη.

«Οι απώλειες δεν αξίζουν τον κόπο. Είναι απλώς άνευ νοήματος», είπε. «Δεν υπάρχει περίπτωση, ακόμη και με μεγάλο αριθμό ενισχύσεων, να ανακτήσουμε την πόλη».

Νωρίτερα φέτος, οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχισαν να κατέχουν εκατοντάδες τετραγωνικά μίλια στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, ακόμη και όταν η Μόσχα άρχισε να διακόπτει τον ανεφοδιασμό τους. Στο τέλος, τα ουκρανικά στρατεύματα πραγματοποίησαν μια χαοτική υποχώρηση, με σημαντικές απώλειες.

Ο Ζελένσκι απορρίπτει την κριτική ότι η διοίκηση σπαταλάει ζωές στρατιωτών.

«Πρέπει να προστατεύουμε τον στρατιώτη», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα. «Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα».

Ωστόσο, ο πρόεδρος δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι η Ουκρανία ενδέχεται να υποχωρήσει.

