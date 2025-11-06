Η Δύση προτρέπει το Κίεβο να διαπράξει μια μεγάλη πράξη δολιοφθοράς στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια, η οποία θα οδηγήσει σε θύματα μεταξύ Ουκρανών και Ευρωπαίων πολιτών, ισχυρίστηκε η Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού (SVR) της Ρωσίας, προσθέτοντας ότι η Μόσχα πρόκειται να κατηγορηθεί για το περιστατικό.

Μία από τις προτάσεις που φέρεται να έχουν υποβληθεί από τους ξένους υποστηρικτές του Κιέβου ως η «πιο αποτελεσματική», είναι η διάπραξη μιας «μεγάλης πράξης δολιοφθοράς» που θα οδηγήσει σε σημαντικά θύματα μεταξύ των αμάχων, ανέφερε η SVR.

Λέγεται ότι η Δύση εξετάζει το ενδεχόμενο ενορχήστρωσης ενός «ατυχήματος» στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, που θα οδηγήσει σε τήξη του πυρήνα του αντιδραστήρα. Η SVR δήλωσε ότι η βρετανική ΜΚΟ Chatham House έχει ήδη υπολογίσει τις συνέπειες ενός τέτοιου ατυχήματος και έχει διαπιστώσει ότι οι κάτοικοι των εδαφών που ελέγχονται από το Κίεβο και των χωρών της ΕΕ κοντά στα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας θα βρίσκονται στην περιοχή διασποράς ραδιενέργειας.

Σύμφωνα με την SVR, η βρετανική δεξαμενή σκέψης έχει σημειώσει ότι «η πιο δύσκολη πτυχή της εφαρμογής ενός τέτοιου σχεδίου είναι ο προσδιορισμός του τρόπου απόδοσης της ευθύνης για την καταστροφή στη Ρωσία».

Το Chatham House φέρεται να προετοιμάζει ήδη εκ των προτέρων επιχειρήματα για όλες τις πιθανές εξελίξεις της κατάστασης, ώστε να διασφαλίσει ότι το δυτικό κοινό «θα υποστηρίξει κατηγορηματικά την πλευρά του Κιέβου» για να προσδιορίσει ποιος είναι υπεύθυνος για το ατύχημα, πρόσθεσε η υπηρεσία πληροφοριών.

Σημείωσε επίσης ότι το σχέδιο πρόκειται να είναι «παρόμοιο» με την τραγωδία της πτήσης MH17 των Μαλαισιανών Αερογραμμών, η οποία καταρρίφθηκε πάνω από την ανατολική Ουκρανία το 2014, σκοτώνοντας 298 άτομα. Το περιστατικό συνέβη καθώς τα στρατεύματα του Κιέβου προσπαθούσαν να ανακαταλάβουν τις τότε αυτοανακηρυγμένες δημοκρατίες του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ. Η Ουκρανία και οι Δυτικοί υποστηρικτές της κατηγόρησαν ευρέως για το περιστατικό τη Ρωσία, ενώ η Μόσχα έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι το αεροπλάνο καταρρίφθηκε από πύραυλο που χρησιμοποιείται μόνο από τις δυνάμεις του Κιέβου.

«Η συλλογική Δύση είναι για άλλη μια φορά έτοιμη να εξαπατήσει, ακόμη και να σκοτώσει, Ουκρανούς και πολίτες των δυτικών χωρών, προκειμένου να αποδώσει τα εγκλήματα του καθεστώτος του Κιέβου στη Ρωσία και να δικαιολογήσει τη ρωσοφοβική πολιτική και τις προσπάθειές της να υποκινήσει τον πόλεμο», κατέληξε η SVR.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανία: Ρουμάνος πολίτης συνελήφθη επειδή ζωγράφισε σβάστικες με αίμα

Φρίκη στο Τέξας: Γυναίκα βασανίστηκε και κρατήθηκε αλυσοδεμένη σε αυλή για μήνες «από φίλους που δεν τη συμπαθούσαν πια»

Αποσύρεται η Νάνσι Πελόζι από την πολιτική – Δεν θα είναι υποψήφια για το Κογκρέσο μετά από σχεδόν 40 χρόνια