Ρωσία: Ένας νεκρός σε ουκρανική επίθεση με drones τη νύχτα – Ζημιές σε κατοικίες (videos)

Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός της νυχτερινής επιδρομής ουκρανικών drones στη νότια ρωσική περιφέρεια Βολγκαγκράντ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές σήμερα (6/11) το πρωί.

«Ως αποτέλεσμα τρομοκρατικής επίθεσης με drones εναντίον πολυκατοικίας 24 ορόφων (…) μπαλκόνια υπέστησαν ζημιές και παράθυρα κοντινών κτιρίων έσπασαν. Πολίτης, 48χρονος άνδρας, σκοτώθηκε από θραύσματα», ανέφερε ο περιφερειάρχης της Βολγκαγκράντ, Αντρέι Μπατσάροφ, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

Παράλληλα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε «βιομηχανική ζώνη» λόγω της πτώσης συντριμμιών, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, που έκανε λόγο για ζημιές σε διάφορες συνοικίες της πόλης.

Drones hit the Lukoil oil refinery in Volgograd



An ammunition depot in the occupied Donetsk region and one of Russia’s largest power plants — the Kostroma GRES — were also attacked. pic.twitter.com/fbuRhLf1e2 — NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2025

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιτίθενται συχνά εναντίον βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Ρωσίας, εξαπολύοντας drones ή με ενέργειες δολιοφθοράς. Βάζουν επίσης στο στόχαστρο το σιδηροδρομικό δίκτυο, διυλιστήρια πετρελαίου, αγωγούς υδρογονανθράκων και άλλες ενεργειακές υποδομές.

“Our house was hit,” — in Volgograd, a drone crashed into a residential high-rise building, local residents report.



There is no information yet about any casualties.



According to ASTRA, the drone struck a high-rise located at 4 Gariy Khokhlov Street.



Residents also reported an… pic.twitter.com/U13uPmqCmJ November 6, 2025

Την 9η Οκτωβρίου, ο Αντρέι Μπατσάροφ ανακοίνωνε πως εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιφέρειά του, επίσης εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής.

Παράλληλα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βομβαρδίζουν σχεδόν κάθε νύχτα πόλεις της Ουκρανίας. Τα πλήγματά τους έχουν προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και υποδομές αερίου της χώρας, έχουν οδηγήσει σε διακοπές της ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα κι εγείρουν ανησυχία για νέο πολύ δύσκολο χειμώνα, καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν.

