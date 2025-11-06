Αμφισβήτηση των δασμών Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο: Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ

Η χρήση των δασμών από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε υπό αυστηρή δικαστική εξέταση την Τετάρτη, σε μια υπόθεση που έχει μεγάλες συνέπειες για την οικονομία των ΗΠΑ και την εμπορική πολιτική της χώρας. Το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο διαθέτει συντηρητική πλειοψηφία 6-3, έκρινε την νομιμότητα των δασμών που ο Τραμπ επιβλήθηκε για να επαναφέρει τη βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ και να διορθώσει το εμπορικό έλλειμμα.

Η πλειοψηφία των δικαστών, συμπεριλαμβανομένων συντηρητικών, εξέφρασε αμφιβολίες για την αιτιολόγηση του Λευκού Οίκου, με αρκετούς να αμφισβητούν την εφαρμογή των δασμών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τους επικριτές τους ως φόροι που υπερβαίνουν τις εξουσίες του προέδρου.

Κατά τη διάρκεια περισσότερων από δυόμισι ωρών συζήτησης σε μια από τις σημαντικότερες οικονομικές υποθέσεις που έχουν φτάσει στο ανώτατο δικαστήριο εδώ και χρόνια , ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς και αρκετοί από τους συναδέλφους του συντηρητικούς αμφισβήτησαν εύστοχα την κυβέρνηση σχετικά με τον ισχυρισμό της ότι έχει την εξουσία να επιβάλλει δασμούς και ότι οι δασμοί αποτελούν μια μορφή «ρύθμισης» των εισαγωγών και όχι έναν φόρο που τελικά καταβάλλουν οι Αμερικανοί καταναλωτές.

Επικριτικές αντιδράσεις και αμφισβήτηση της νομιμότητας των δασμών

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικαλεστεί τον «Νόμο για τις Διεθνείς Εκτακτες Οικονομικές Δυνάμεις» (IEEPA), ο οποίος του επιτρέπει να επιβάλει περιορισμούς και δασμούς σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. Ο πρόεδρος χρησιμοποίησε αυτή τη νομοθεσία για να επιβάλει φόρους σε αγαθά από την Κίνα, το Μεξικό και τον Καναδά, επικαλούμενος την απειλή του οργανωμένου εγκλήματος. Αργότερα, επέκτεινε την πολιτική αυτή, επιβάλλοντας δασμούς σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου.

Το επιχείρημα της διοίκησης Τραμπ είναι ότι η εξουσία να ρυθμίζει το εμπόριο περιλαμβάνει και την εξουσία να επιβάλλει δασμούς για να προστατευθεί η εθνική ασφάλεια και η οικονομία των ΗΠΑ. Οι δικηγόροι του προέδρου τονίζουν ότι το νομικό πλαίσιο του IEEPA επιτρέπει τη λήψη τέτοιων μέτρων και ότι η αμερικανική οικονομία αντιμετωπίζει έκτακτες κρίσεις που απαιτούν άμεση δράση.

Εταιρείες που πλήττονται από τους δασμούς καθώς και κάποιες Πολιτείες (οι περισσότερες ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς) προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, εκτιμώντας ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να παρακάμπτει το Κογκρέσο για να επιβάλει δασμούς που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις αλλά και τη ζωή των Αμερικανών καταναλωτών. Πολλά ομοσπονδιακά δικαστήρια έχουν κρίνει παράνομους τους δασμούς αυτούς, που αποτελούν ξεχωριστό κομμάτι από εκείνους που επιβλήθηκαν σε συγκεκριμένους τομείς, όπως στην αυτοκινητοβιομηχανία ή τον χάλυβα.

Σοβαρές οικονομικές συνέπειες και πολιτικές αντιπαραθέσεις

Η υπόθεση αυτή έχει επίσης οικονομικές συνέπειες, καθώς δισεκατομμύρια δολάρια από εισαγωγικούς φόρους βρίσκονται σε κίνδυνο, με τη δυνατότητα επιστροφής μέρους των δασμών αν η διοίκηση Τραμπ ηττηθεί στο δικαστήριο.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει εισπράξει έσοδα σχεδόν 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους δασμούς που αμφισβητούνται, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των Ηνωμένων Πολιτειών έως τις 23 Σεπτεμβρίου.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το ποσό των δασμών θα μπορούσε να φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια αν το δικαστήριο πάρει αρκετούς μήνες για να εκδώσει την απόφασή του.

Αν η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ευνοήσει τον πρόεδρο Τραμπ, θα ανατρέψει τις αποφάσεις τριών κατώτερων δικαστηρίων που ήδη είχαν κρίνει κατά των δασμών. Το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του σύντομα, με πολλούς να πιστεύουν ότι η υπόθεση αυτή θα είναι η πρώτη μεγάλη δοκιμασία των προεδρικών εξουσιών υπό την ηγεσία του Τραμπ.

