Ζοράν Μαμντάνι: Τι σημαίνει η ιστορική νίκη του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης – Το δημοκρατικό «τσουνάμι» και τα μηνύματα σε Τραμπ

Ο σοσιαλιστής Ζοράν Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης στο τέλος μιας νύχτας τοπικών εκλογικών αναμετρήσεων που έφεραν ήττες για τον Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα μήνυμα δυσπιστίας έναν χρόνο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Για τους Δημοκρατικούς, η Τρίτη έφερε περισσότερα από τρεις μεγάλες εκλογικές νίκες, καθώς χάραξε έναν δρόμο για την αναζωογόνηση ενός κόμματος που είχε αποδυναμωθεί κάτω από την κυριαρχία του Τραμπ.

Δύο γυναίκες με κεντρώα πολιτικά προφίλ και υπόβαθρο στην εθνική ασφάλεια, η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ στη Βιρτζίνια και η Μάικι Σέριλ στο Νιου Τζέρσεϊ, όχι μόνο κέρδισαν τις εκλογές και αναδεικνύονται κυβερνήτες των πολιτειών, αλλά το έκαναν με απροσδόκητα μεγάλα περιθώρια -κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες ή περισσότερο, σύμφωνα με σχεδόν τα τελικά αποτελέσματα. Και οι δύο εστίασαν σε μια ατζέντα που υποσχέθηκε να μειώσει το κόστος της καθημερινής ζωής, ενώ συνέδεαν τους αντιπάλους τους με τον Τραμπ και το κίνημα MAGA, γράφει η WSJ.

Οι δύο νίκες, μαζί με την εκλογή του δημοκρατικού σοσιαλιστή Ζόραν Μαμντάνι ως δημάρχου της Νέας Υόρκης, έδειξαν ότι οι ψηφοφόροι αναδεικνύουν μια νέα γενιά ηγετών, προσδίδοντας ενδεχομένως νέα ενέργεια στο κόμμα, αν και οι προκλήσεις παραμένουν. Η αντιπαράθεση μεταξύ κεντρώων και προοδευτικών για την κατεύθυνση του κόμματος παραμένει και ο Μαμντάνι μπορεί να προσφέρει στον Τραμπ ένα νέο πολιτικό όπλο.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι Ρεπουμπλικανοί έχουν τα δικά τους προβλήματα, καθώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τουλάχιστον σε πολιτείες με ανταγωνιστικό εκλογικό πεδίο. Κανένας από τους δύο υποψήφιους των Ρεπουμπλικανών για κυβερνήτες δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής του Τραμπ σε Νιου Τζέρσεϊ ή Βιρτζίνια. Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι Δημοκρατικοί διαθέτουν μεγαλύτερη ορμή ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους.

Ο Τζακ Τσιαταρέλι, που είχε τη στήριξη του Τραμπ και υιοθέτησε μεγάλο μέρος της ρητορικής του κινήματος MAGA κατά την εκστρατεία του στο Νιου Τζέρσεϊ, συγκέντρωνε 43% σύμφωνα με σχεδόν τα τελικά αποτελέσματα -ποσοστό σχεδόν ταυτόσημο με την αποδοχή του Τραμπ στην πολιτεία. Μια μεγάλη έρευνα των ψηφοφόρων της Τρίτης, η Voter Poll της SSRS, διαπίστωσε ότι 42% των ψηφοφόρων του Νιου Τζέρσεϊ εγκρίνουν την απόδοση του Τραμπ.

Στη Βιρτζίνια, η Ρεπουμπλικανή Γουίνσομ Έαρλ-Σιρς, στόχος καμπάνιας των Δημοκρατικών που τη συνέδεαν με τον Τραμπ, συγκέντρωνε 42% των ψήφων, ελαφρώς πάνω από το 39% της αποδοχής του Τραμπ, όπως κατέγραψε η Voter Poll. Και στις δύο πολιτείες, διπλάσιο ποσοστό ψηφοφόρων ή και περισσότερο δήλωσε ότι η ψήφος του ήταν ένδειξη αντίθεσης προς τον Τραμπ παρά στήριξης.

«Δεν υπάρχει τρόπος να ωραιοποιήσουμε αυτά τα αποτελέσματα. Είναι πραγματικά άσχημα για το κόμμα», δήλωσε ο Μάικλ ΝτουΧέιμ, πρώην πολιτικός διευθυντής της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών και της προεδρικής εκστρατείας του Τζον Μακέιν, μεταξύ άλλων. «Οι Ρεπουμπλικανοί θα ήταν φρόνιμο να λάβουν υπόψη τα προειδοποιητικά σημάδια αυτών των εκλογών». Ενόψει των εκλογών για τη Βουλή και τη Γερουσία του επόμενου έτους, πρόσθεσε ότι «αυτές οι αναμετρήσεις αποτελούν ένα πρώιμο σύστημα προειδοποίησης».

Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή στις ενδιάμεσες εκλογές είναι συνήθως χαμηλότερη σε σχέση με τις προεδρικές, οι Δημοκρατικοί πλησίασαν πολύ περισσότερο τα προεδρικά επίπεδα συμμετοχής απ’ ό,τι οι Ρεπουμπλικανοί -ένδειξη ότι οι ψηφοφόροι των Δημοκρατικών είχαν μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Το δίδαγμα, σύμφωνα με τον ΝτουΧέιμ, είναι ότι οι Ρεπουμπλικανοί σε ανταγωνιστικές περιφέρειες πρέπει να διαμορφώσουν μια ταυτότητα ανεξάρτητη από τον Τραμπ, και δεν μπορούν να στηρίζονται αποκλειστικά στην κινητοποίηση των πιο πιστών ψηφοφόρων τους.

Οι Ρεπουμπλικανοί λένε ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το πώς θα κινηθούν οι ψηφοφόροι σε έναν χρόνο. Υποστηρίζουν ότι οι ψηφοφόροι θα αρχίσουν σύντομα να νιώθουν τα οφέλη των φορολογικών μειώσεων που περιλαμβάνονταν στο νομοσχέδιο φορολογικής και εσωτερικής πολιτικής του Τραμπ, το οποίο εκείνος αποκαλούσε «Ένα Μεγάλο, Όμορφο Νομοσχέδιο», και ότι η εκλογή του Μαμντάνι καθιστά τους Δημοκρατικούς ευάλωτους στην κατηγορία του «φορολογώ και δαπανώ».

«Πιστεύω ότι οι ενδιάμεσες εκλογές έχουν εντελώς διαφορετική δυναμική», δήλωσε ο Κρις ΛαΣιβίτα, πολιτικός σύμβουλος του Τραμπ.

Πάντως, άλλοι προειδοποιούν να μην υπερερμηνευθούν τα αποτελέσματα της Τρίτης: η Σπάνμπεργκερ αντιμετώπισε έναν αδύναμο αντίπαλο που απέτυχε να συσπειρώσει τους Ρεπουμπλικανούς, ενώ ο Μαμντάνι συμμετείχε σε αναμέτρηση τριών υποψηφίων, γεγονός που ενδέχεται να διέσπασε την αντιπολίτευση εναντίον του. «Οι υποψήφιοι έχουν σημασία, και εδώ οι Ρεπουμπλικανοί απέτυχαν παταγωδώς», δήλωσε αναλυτής, αναφερόμενος στη Σιρς, την υποψήφια του κόμματός του στη Βιρτζίνια.

Ο Μαμντάνι

Ο 34χρονος Μαμντάνι, αποφασισμένος αντίπαλος του Αμερικανού προέδρου, εξελέγη με μεγάλο προβάδισμα έναντι του βασικού του αντιπάλου, του κεντρώου πρώην κυβερνήτη της πολιτείας Άντριου Κουόμο, σύμφωνα με τις προβολές πολλών μέσων ενημέρωσης.

Ο Ζοράν Μαμντάνι θα γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ. Θα είναι επίσης ο νεαρότερος άνθρωπος που κατέλαβε ποτέ αυτήν τη θέση.

Τη νίκη του υποδέχθηκαν με επιφωνήματα χαράς αλλά και με δάκρια συγκίνησης οι υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί σε μεγάλη αίθουσα στο κέντρο του Μπρούκλιν.

«Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ξέρω ότι βλέπεις, έχω τέσσερις λέξεις για σένα: να ανεβάσεις την ένταση!», είπε απευθυνόμενος στο πλήθος των υποστηρικτών του που πανηγύριζε λίγο αφού ανακηρύχθηκε ο νικητής των εκλογών.

«Αυτήν την περίοδο πολιτικού ερέβους, η Νέα Υόρκη θα γίνει το φως», πρόσθεσε κατά την επινίκια ομιλία του τονίζοντας ότι η πόλη θα μπορέσει «να δείξει σε μία χώρα προδομένη από τον Ντόναλντ Τραμπ πώς να τον νικήσει».

Στο στρατόπεδο του Άντριου Κουόμο, οι υποστηρικτές του δήλωναν ότι «ράγισε η καρδιά τους», κρίνοντας «άδικη» τη νίκη του Μαμντάνι.

«Το μέλλον προμηνύεται λίγο καλύτερο», σχολίασε ωστόσο ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, αναφερόμενος στις νίκες που κατήγαγαν Δημοκρατικοί τη χθεσινή νύχτα.

Ρεκόρ συμμετοχής

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Ζοράν Μαμντάνι ως ένα νέο μαύρο πρόβατο, αντέδρασε επίσης γρήγορα. Σε μήνυμά του στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, επικαλέστηκε «δημοσκόπους» τους οποίους δεν κατονόμασε, που λένε πως οι ήττες Ρεπουμπλικανών οφείλονται στη δημοσιονομική παράλυση –τη γνωστή ως «shutdown»– και στο γεγονός ότι το δικό του όνομα δεν βρισκόταν στα ψηφοδέλτια.

Νωρίτερα χθες είχε καλέσει τους εβραίους ψηφοφόρους να μην ψηφίσουν τον Δημοκρατικό υποψήφιο, που τάσσεται υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Απαντώντας σε αυτό, ο Ζοράν Μαμντάνι δεσμεύτηκε ξανά στην επινίκια ομιλία του, «να οικοδομήσει μια δημαρχία, η οποία (…) δεν θα στερείται σθένους στον αγώνα κατά της μάστιγας του αντισημιτισμού».

Ο αιρετός που εκπροσωπούσε το Κουίνς στο τοπικό κοινοβούλιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ο οποίος προκάλεσε έκπληξη με τη νίκη του στην εσωκομματική διαδικασία των Δημοκρατικών τον Ιούνιο, δεν έπεσε ποτέ έκτοτε από την κορυφή των δημοσκοπήσεων, ακόμη και μετά την αποχώρηση από την κούρσα του απερχόμενου Δημοκρατικού δημάρχου Έρικ Άνταμς, ο οποίος επεδίωκε επίσης την ήττα του υποστηρίζοντας τον Άντριου Κουόμο.

Μια ένδειξη του κλίματος που επικρατούσε στις εκλογές αυτές ήταν το γεγονός ότι προτού να κλείσουν οι κάλπες στις 21:00, πάνω από δύο εκατομμύρια ψηφοφόροι είχαν καταθέσει την ψήφο τους, με αυτή να είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή του εκλογικού σώματος εδώ και σχεδόν 60 χρόνια.

Ο γεννηθείς στην Ουγκάντα από οικογένεια διανοουμένων ινδικής καταγωγής που έφτασε στις ΗΠΑ όταν ήταν 7 ετών και πήρε την υπηκοότητα το 2018, είχε επικεντρωθεί στην εκστρατεία του στην καταπολέμηση του μεγάλου κόστους ζωής στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, τον χαρακτήρισε «κομμουνιστή», αλλά οι προτάσεις του –έλεγχος των τιμών των ενοικίων, δωρεάν λεωφορεία και παιδικοί σταθμοί— είναι μάλλον περισσότερο σοσιαλδημοκρατικές.

Άλλες νίκες των Δημοκρατικών

Πολύ δημοφιλής μεταξύ των νέων, ο μελλοντικός δήμαρχος συσπείρωσε γύρω του πολλούς ανθρώπους που είχαν απομακρυνθεί από την πολιτική, «ψηφοφόρους απογοητευμένους από το στάτους κβο, που αναζητούσαν νέες προσωπικότητες», σχολίασε ο πολιτολόγος Κώστας Παναγόπουλος.

«Αν ο Ζοράν Μαμντάνι γίνει δήμαρχος, ο Τραμπ θα τον κάνει μια χαψιά», είχε προβλέψει χθες ο Άντριου Κουόμο, εμμένοντας όπως καθ’όλη τη διάρκεια της εκστρατείας του στην απειρία του αντιπάλου του.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε εξάλλου επανειλημμένως να εγείρει εμπόδια στον νεαρό Δημοκρατικό υποψήφιο αν εκλεγεί, αντιτασσόμενος στην ανάγκη για καταβολή ορισμένων ομοσπονδιακών επιδομάτων στην πόλη.

Είναι μια «νίκη τοπική» που προσφέρει ένα μέσο «αντίστασης και απώθησης» της πολιτικής ελίτ της Ουάσινγκτον, δήλωσε στο AFP ο 40χρονος ψηφοφόρος Μπεν Παρίζι.

Η γειτονική της Νέας Υόρκης πολιτεία του Νιού Τζέρσεϊ εξέλεξε κυβερνήτη τη Δημοκρατική Μίκι Σέριλ έναντι του Ρεπουμπλικανού επιχειρηματία Τζακ Τσαταρέλι. Η πολιτεία θεωρείται χρόνια προπύργιο των Δημοκρατικών. Ωστόσο στις τελευταίες προεδρικές, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μειώσει αρκετά τη διαφορά του.

Νοτιότερα στην ανατολική ακτή, η Βιρτζίνια εξέλεξε επίσης την πρώτη γυναίκα κυβερνήτη της, τη Δημοκρατική Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, η οποία επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Γουίνσομ Ερλ-Σίαρς.

Τέλος οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας ενέκριναν κείμενο με στόχο την αναδιαμόρφωση του εκλογικού τους χάρτη υπέρ των Δημοκρατικών, οι οποίοι επιδιώκουν να αντισταθμίσουν αυτό που έκαναν οι Ρεπουμπλικανοί στο Τέξας υπό την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ.

Επινίκια ομιλία

Όταν ο νεοεκλεγείς δήμαρχος ανέβηκε στο βήμα έχοντας το χαμόγελο που είχε καθ’όλη τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, οι υποστηρικτές του τον υποδέχθηκαν με ένα εκκωφαντικό χειροκρότημα.

Ο νικητής παρέθεσε Γιουτζίν Ντεμπς, Αμερικανό συνδικαλιστή και σοσιαλιστή των αρχών του εικοστού αιώνα, προκαλώντας ενθουσιασμό στο πλήθος.

Ο σχεδόν άγνωστος πριν από έναν χρόνο που θεωρείτο απίθανο να νικήσει, αφιέρωσε τη νίκη σε αυτούς «που έκαναν δικό τους το κίνημα αυτό».

Χαιρέτισε τη νεοϋρκέζικη διαφορετικότητα, τους υεμενίτες ιδιοκτήτες μικρών παντοπωλείων, τις μεξικανές γιαγιάδες, τις ουζμπέκες νοσηλεύτριες.

Ευχαρίστησε τους νέους, την αιχμή του δόρατος της εκστρατείας του, «την επόμενη γενιά Νεοϋρκέζων που αρνήθηκε να αποδεχθεί ότι η υπόσχεση για ένα καλύτερο μέλλον είναι ένα κατάλοιπο του παρελθόντος».

«Θα αγωνιστούμε για σας επειδή είμαστε εσείς», δεσμεύτηκε.

Η Μισέλ Ντιμούζιο ευαισθητοποιήθηκε από την υπόσχεση του υποψηφίου να κάνει τη Νέα Υόρκη, όπου οι τιμές είναι πολύ υψηλές, προσιτή για όλους.

Η 37χρονη ελπίζει πως μόλις αναλάβει καθήκοντα, ο υποψήφιός της «θα τηρήσει τις εξαγγελίες του».

Ο Μαμντάνι επανέλαβε χθες το βράδυ την υπόσχεσή του για πάγωμα των τιμών των ενοικίων και για τη δημιουργία ενιαίου συστήματος φύλαξης των παιδιών.

Το μήνυμά του στους Εβραίους

Mήνυμα προς την εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης έστειλε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι, στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου μετά την θριαμβευτική εκλογή του.

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ με Εβραίους ηγέτες σε όλη την πόλη – εκλεγμένους αξιωματούχους, ραβίνους και εκπροσώπους της κοινότητας – για να τηρήσουμε την υπόσχεση ότι δεν θα περιοριστούμε μόνο στην προστασία των Εβραίων της Νέας Υόρκης, αλλά θα τους τιμούμε και θα τους αναγνωρίζουμε για τη συμβολή τους στην πόλη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για την ασφάλεια της εβραϊκής κοινότητας, ο Μαμντάνι επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης «θα σταθεί ακλόνητο στο πλευρό των Εβραίων Νεοϋορκέζων στη μάχη κατά του αντισημιτισμού».

Ο μουσουλμάνος πολιτικός υπογράμμισε ότι θα συνεργαστεί στενά με Εβραίους αξιωματούχους, ραβίνους και τους ηγέτες της κοινότητας για να «εγγυηθεί πως η Νέα Υόρκη θα παραμείνει μία πόλη ασφαλής, σεβασμού και συνύπαρξης για όλους».

Θα υπερασπιστεί την Νέα Υόρκη ενάντια στον Τραμπ

Ο Μαμντάνι ερωτηθείς για το πώς σκοπεύει να ισορροπήσει ανάμεσα στην αντιμετώπιση των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Νέα Υόρκη – συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απόσυρσης ομοσπονδιακής χρηματοδότησης – και στην υλοποίηση των προεκλογικών του δεσμεύσεων για την πόλη, απάντησε ότι η Νέα Υόρκη βρίσκεται αντιμέτωπη με «διπλή κρίση – μια αυταρχική κυβέρνηση και μια κρίση ακρίβειας».

«Καθήκον μου είναι να ανταποκριθώ και στα δύο. Να υπερασπιστώ την πόλη, αλλά και να διασφαλίσω ότι δεν θα αντιμετωπίζουμε την Ουάσιγκτον ως τη ρίζα όλων των προβλημάτων μας εδώ, στη Νέα Υόρκη», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι πολλά από τα προβλήματα της πόλης προϋπήρχαν της διακυβέρνησης Τραμπ και ανακοίνωσε ότι θα στηριχθεί στην ομάδα μετάβασης, αποτελούμενη αποκλειστικά από γυναίκες, την οποία παρουσίασε νωρίτερα την ίδια μέρα, για να εξασφαλίσει απτά αποτελέσματα.

«Πρόκειται για γυναίκες με αποδεδειγμένη ικανότητα να διαχειρίζονται πολλαπλές κρίσεις ταυτόχρονα», είπε χαρακτηριστικά.

«Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με τον Τραμπ»

Ο Μαμντάνι δήλωσε ότι «θα κρατήσει ανοιχτή την πόρτα» για διάλογο με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρότι, όπως είπε, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του για να τον συγχαρεί για τη νίκη του.

Τόνισε ότι παραμένει διατεθειμένος να συνομιλήσει με τον Τραμπ, είτε για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής, είτε για τα ζητήματα που του μεταφέρουν οι Νεοϋορκέζοι σχετικά με τις επιπτώσεις των πολιτικών του Αμερικανού προέδρου.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις περικοπές του ομοσπονδιακού προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας SNAP, οι οποίες, όπως είπε, δεν πλήττουν μόνο τους δικαιούχους, αλλά και ανεβάζουν τις τιμές στα καταστήματα τροφίμων σε ολόκληρη την πόλη.

«Αν υπάρξει ποτέ κάτι που μπορεί να ωφελήσει τους ανθρώπους αυτής της πόλης, είμαι έτοιμος να μιλήσω με τον οποιονδήποτε», είπε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος, προσθέτοντας ότι δεν θα «μασήσει τα λόγια του» απέναντι στον Τραμπ.

«Θα συνεχίσω να περιγράφω τις πράξεις του όπως είναι, αλλά πάντα «αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για διάλογο γιατί δεν πρέπει να εκληφθεί ως μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ δύο ανθρώπων», υπογράμμισε.

Υπενθυμίζεται ότι ο σοσιαλιστής Ζόχραν Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης στο τέλος μιας νύχτας τοπικών εκλογικών αναμετρήσεων που έφεραν ήττες για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 34χρονος Μαμντάνι, αποφασισμένος αντίπαλος του Αμερικανού προέδρου, εξελέγη με μεγάλο προβάδισμα έναντι του βασικού του αντιπάλου, του κεντρώου πρώην κυβερνήτη της πολιτείας Άντριου Κουόμο, σύμφωνα με τις προβολές πολλών μέσων ενημέρωσης.

Ο Ζοράν Μαμντάνι θα γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ. Θα είναι επίσης ο νεαρότερος άνθρωπος που κατέλαβε ποτέ αυτήν τη θέση.

Τη νίκη του υποδέχθηκαν με επιφωνήματα χαράς αλλά και με δάκρυα συγκίνησης οι υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί σε μεγάλη αίθουσα στο κέντρο του Μπρούκλιν.

«Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ξέρω ότι βλέπεις, έχω τέσσερις λέξεις για σένα: να ανεβάσεις την ένταση!», είπε απευθυνόμενος στο πλήθος των υποστηρικτών του που πανηγύριζε λίγο αφού ανακηρύχθηκε ο νικητής των εκλογών.

